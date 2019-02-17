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РФ, Ирак и Турция решили все-таки зачистить Идлиб, - В.Мухин
08:02 18.02.2019

РФ, Ирак и Турция намерены зачистить Идлиб

После вывода войск США из Сирии в зоне нефтяных полей останутся их союзники по коалиции

Мюнхенская конференция по безопасности значительно прояснила ситуацию вокруг Сирии. Из заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова следует, что Москва и ее партнеры (Иран и Турция) по астанинскому процессу готовят военную операцию в Идлибе. И есть вероятность, что США с союзниками по коалиции сами создадут в Сирии буферную зону, чтобы по-прежнему контролировать территории восточнее Евфрата.

Это, конечно, нелегитимно и не соответствует интересам Дамаска и его партнеров. Но такой вариант событий не исключили американские политики – вице-президент США Майкл Пенс и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По словам Пенса, "решение США начать вывод войск из Сирии не означает, что Вашингтон пересмотрел свою "сирийскую" стратегию". А Грэм, который последовательно лоббирует сохранение американского военного присутствия в Сирии, заявил, что "представители законодательной американской власти и Пентагона пытаются убедить европейских коллег в необходимости направить на северо-восток Сирии контингент военнослужащих из стран Европы для совместного создания там буферной зоны, которая обеспечит безопасность курдского населения". Как пишет Washington Post, Пентагон уже работает над таким планом, согласно которому страны Европы (Великобритания, Франция и Германия) должны выделить около 1500 военнослужащих для реализации данной стратегии. Тогда и около 200 военнослужащих США могут остаться в Сирии, утверждает газета.

Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции усомнился в том, что планы США по созданию буферной зоны на севере Сирии будут способствовать урегулированию ситуации: "Различные планы стран, которые нелегитимно находятся на сирийской территории, и тем более планы вовлекать туда еще больше нелегитимных игроков, мне кажется, делу не помогают".

Министр подтвердил намерение Москвы и ее партнеров завершить разгром боевиков в Идлибе. О возможности проведения Турцией, Россией и Ираном операции против отрядов террористов в зоне деэскалации Идлиб, как утверждает газета Hurriyet Daily News, заявил и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Совместные операции в Идлибе могут быть проведены в любое время в зависимости от развития событий. Никаких препятствий для этого не существует", – цитирует турецкая газета Эрдогана. Издание отмечает, что президент Турции не стал вдаваться в подробности относительно того, какие именно меры могут быть приняты, заявив лишь о подписанном в Москве 14 февраля трехстороннем соглашении, предусматривающем совместные военные операции в Идлибе.

Кроме того, у Турции, видимо, после саммита в Москве остались и сугубо свои военные планы в Сирии. Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, "в зоне безопасности на севере Сирии должна присутствовать лишь турецкая сторона". Он пояснил, что это касается планов США по созданию буферной зоны вдоль 440-километрового отрезка сирийско-турецкой границы, расположенной восточнее Евфрата. Судя по всему, Москва поддерживает такую позицию. Сергей Лавров в Мюнхене подчеркнул, что "между Сирией и Турцией есть соглашение от 1998 года, в соответствии с которым установлены принципы сотрудничества в обеспечении безопасности на совместных границах, в том числе совместные действия против террористических угроз". Понятно, что под "террористическими угрозами" Лавров помимо боевиков ИГ понимает и курдские отряды самообороны, функционирующие при поддержке США к востоку от Евфрата.

Таким образом, Россия и Турция действуют в Сирии единым фронтом. Но вряд ли это поможет как-то изменить цели, которые наметили США и их многочисленные союзники на оккупированных сирийских территориях. Видимо, чтобы прояснить эти цели, и состоялся в минувшую субботу телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В Кремле уточнили, что президенты "обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, а также в зоне деэскалации Идлиб". При этом в Елисейском дворце подчеркнули, что ситуация в Сирии, по оценкам Макрона, вызывает озабоченность и несет угрозу региональной и международной безопасности. И выразили надежду, что "франко-российский механизм координации по Сирии должен позволить продвигаться в этом направлении вместе со всеми заинтересованными сторонами".

Мало шансов на то, что Франция и другие европейские страны откажутся от участия в коалиции во главе с США и примкнут к участникам астанинского процесса. На международной конференции в Мюнхене американские партнеры в очередной раз обвинили режим Башара Асада "в преступлениях против собственного народа" и призвали решать все вопросы по нормализации обстановке в стране не с помощью площадок, организованных Москвой, а на основе решений ООН. Как уточнили в Париже, этот же вопрос в своем разговоре с Путины поднял и Макрон, который заявил, что "только политическое урегулирование под эгидой ООН" позволит "добиться долговременной победы над "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ), стабильности и возвращения беженцев на родину".

Но по-прежнему очевидно, что условия для организации выборов в Сирии еще не созрели. "Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на 1 декабря 2018 года в 45 государствах находилось около 6,7 млн официально зарегистрированных сирийских беженцев. Еще почти 3 млн их сосредоточено в идлибской зоне деэскалации. Это более половины всего населения Сирии. По естественным причинам они не смогут принять участие в избирательном процессе, если он будет организован", – отмечает военный эксперт полковник Шамиль Гареев.

По его мнению, чтобы беженцы вернулись в Сирию, в стране должны быть полностью уничтожены террористы и состояться политическое примирение оппозиционных группировок с нынешней сирийской властью. "Ни того, ни другого сейчас в Сирии нет. Боевиков ИГ силы коалиции добивают в Дейр-эз-Зоре. Но немало террористических группировок, поддерживающих "Джебхат ан-Нусру" (организация запрещена в РФ), осталось в Идлибе, где сосредоточено более 60 тыс. боевиков. Видимо, там в скором времени будут вестись против них боевые действия. И сделают это страны, участвующие в астанинском процессе", – считает Гареев.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
17.02.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550466120
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