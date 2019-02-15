Афган. Незакрытая страница отечественной истории, - Сергей Першуткин

08:07 18.02.2019 Придет ли российское общество к единой оценке событий далекой войны



Тридцатилетие вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан (ДРА) всколыхнуло дискуссии в современном российском обществе о тех далеких событиях. Казалось бы, после осуждения Съездом народных депутатов СССР и Михаилом Горбачевым в декабре 1989 года участия Советского Союза в афганской войне, мы все стали мудрее, опираясь на открывшиеся в последние десятилетия архивы, а также на мемуары зарубежных и советских политиков, однако негатив сохраняется даже сегодня на страницах популярных федеральных изданий.



Одно из них совсем недавно в статье, посвященной "афганскому излому", приводит набившие оскомину тезисы об ошибках партийной элиты 70–80-х годов, об участии советских войск в будто бы "междоусобной войне" (а не в крупном американо-советском конфликте), о будто бы "скрытом от советского народа характере афганской кампании" (можно подумать, что в других странах заблаговременно озвучивают истинные цели и задачи военно-политических операций, данные о потерях и другие детали, способные шокировать общественное сознание, провоцируя непредсказуемое развитие внутриполитических событий).



Увы, ряд современных критиков игнорирует, что Ограниченный контингент советских войск в Афганистане (ОКСВА), а также военные и гражданские советники и консультанты находились в суверенном государстве и не обладали достаточными полномочиями влиять на внутриполитические процессы в ДРА, что, кстати, игнорируется и современными критиками той афганской кампании.



Тем не менее пришло время не только критически, но и более широко и емко посмотреть на события тех лет, воспользовавшись новыми публикациями и архивными данными, – через призму международной обстановки, в которой оказался Советский Союз в конце 1970-х годов.



ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ



С приходом Джимми Картера в Белый дом резко активизировалось военно-политическое давление на СССР, что в значительной мере стимулировалось одной из президентских директив, с циничной откровенностью обозначившей стратегическую цель США: уничтожение социализма как общественно-политической системы, достижение превосходства над СССР в ядерной войне и ее завершение на выгодных для Америки условиях. Эта стратегическая цель в дальнейшем была конкретизирована администрацией Рональда Рейгана. При этом с позиции преемственности и развития стратегических положений внешней политики Рейганом стала формироваться стратегия прямого противоборства с СССР, определившая основы доктрины США на 1980-е годы.



Таким образом, просматривались явные угрозы обороноспособности и безопасности СССР.



Американские евроракеты покрывали своим возможным ударом территорию СССР вплоть до Урала, тогда как авианосные соединения, находящиеся в Индийском океане, были способны посылать самолеты для ударов по целям в Средней Азии и уничтожения западносибирских нефтяных полей.



Для противодействия кочующим ударным соединениям требовалось разместить в "солнечном сплетении" Евразии (в Афганистане) бомбардировщики, способные нейтрализовать авианосные группы, размещенные на юге и юго-западе Азии. Таковы контуры геополитического и военного контекста 1970–1980-х годов, что может быть дополнено возможными сценариями превентивных действий США.



К середине 1970-х годов американцы уже плотно хозяйничали в экономике Южного Афганистана. Ими был построен кандагарский аэропорт, который мог принимать современные самолеты. В экономику провинции Гельмент, способной прокормить по своим экономическим возможностям около 50 млн человек, были вложены крупные американские инвестиции. С участием американских компаний проводились геолого-разведочные работы по поиску урана и возможному строительству железной дороги. Все это свидетельствовало о решимости США закрепиться на южных границах СССР в дополнение к обостряющейся напряженности на европейском театре действий.



Какие новые и малоизвестные ранее обстоятельства заслуживают внимания сегодня?



Во-первых, почти 20 тыс. советских преподавателей, геологов, представителей других отраслей экономики в ДРА в 1979 году, которых нужно было защищать в условиях обостряющейся внутриполитической ситуации, опасности перерастания внутриполитического конфликта в очаг военных действий в этой стране.



Во-вторых, опубликованные в 1990-е годы документальные данные о решении американского президента за полгода до ввода российских войск о расширении финансирования оппозиции в ДРА, что стало шоком для многих в нашей стране, голосовавших на Съезде народных депутатов в 1989 году за негативную оценку афганской кампании.



В-третьих, достоверные данные о согласии Амина, захватившего власть в сентябре 1979 года после убийства Тараки, разрешить размещение в приграничных с СССР провинциях Афганистана американских средств технической разведки вместо уменьшаемого числа установок в Пакистане и Турции.



В-четвертых, заметное число агентов ЦРУ в органах государственного и муниципального управления Афганистана еще со времен короля Захир-шаха. Назвать можно не только Зия-Нурзая, завербованного ЦРУ в годы его учебы в одном из американских университетов и назначенного по возвращении на родину главой государственного казначейства, но и самого Амина, который, будучи студентом в США, активно участвовал в ассоциации афганских студентов, опекаемой ЦРУ. Вербовка же иностранных студентов, обучающихся в США, начиная с 1950-х годов была распространенной практикой ЦРУ, установившего тесные контакты с профессорско-преподавательским составом 150 университетов и колледжей.



Таким образом, ввод в декабре 1979 года ограниченного контингента советских войск в Афганистан вписывался, по мнению генерал-майора В. Широнина, в широкую общую картину глобального советско-американского противостояния.



Соответственно "афганский узел" нельзя рассматривать изолированно от общих военно-политических задач по противодействию США, заявивших в те годы о необходимости установления нового мирового порядка. Афганистан оказался полигоном, на котором в боевом соприкосновении проверялась степень боеготовности американской и советской сторон.



Есть все основания утверждать о вынужденном характере действий советского руководства в 1979 году по вводу ограниченного контингента советских войск на территорию ДРА. Афганская кампания стала горячей пробой новой расстановки сил в регионе и в мире.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ



В решении задач, поставленных руководством СССР, ограниченный контингент советских войск в полной мере учитывал два основных направления деятельности афганской оппозиции, поддерживаемой США и другими странами.



Первое – это свержение дружественного Советскому Союзу народно-демократического правительства. Второе – это проведение подрывной работы непосредственно против СССР с привлечением к сотрудничеству советских граждан и развертыванием басмаческого движения в республиках Средней Азии. Стратегия ЦРУ состояла в том, чтобы готовить военные действия для переноса на территорию Советского Союза, в том числе с помощью подготовки каналов нелегальной доставки через нашу границу наркотиков для развязывания опиумной войны против СССР.



К настоящему времени раскрыты данные по секретной американской операции под кодовым названием "Проект – М", разработанной совместно разведкой Пентагона и военным руководством афганской контрреволюции и имевшей ключевой задачей распространение по территории СССР исламской идеологии, увеличение числа ее радикальных сторонников и потенциальных экстремистов, создание антисоветского подполья, проведение диверсионных и террористических актов.



Сопоставляя разные данные, можно видеть и понимать, что операция "Проект – М" – это лишь малая часть строго засекреченных приготовлений для переноса военных действий непосредственно на территорию Советского Союза. Эти же данные подтверждаются в мемуарах и интервью бывшего руководителя пакистанской разведки Мохаммада Юсефа.



Для повышения эффективности действий моджахедов, в том числе на территории среднеазиатских республик СССР, американская сторона предоставляла данные космической разведки, что способствовало успехам отдельных рейдов на советскую территорию. В частности, 24 января 1984 года отряд моджахедов, действовавший с секретной базы в Иране, перешел в Туркмению, заминировав там несколько дорог, атаковав заранее намеченные цели, захватив оружие и убив несколько человек.



Против советских военнослужащих выступали, имея самое современное вооружение, представители международного интернационала. Причем военные советники США, Пакистана, Саудовской Аравии, Великобритании не только обучали в специальных лагерях афганские банды, но и сами непосредственно принимали участие в боевых действиях. Они первыми допрашивали наших раненых военнопленных, а также гражданских специалистов, захваченных моджахедами. На допросах всегда присутствовали представители спецслужб этих государств, пытаясь по горячим следам вербовать советских людей.



Методы вербовки, особенно со стороны ЦРУ, были крайне жесткие и жестокие. Как вспоминал генерал-майор В. Широнин, одного из наших военнослужащих, попавшего в плен после ранения, заставили расстрелять двух человек, которых представили как афганских коммунистов. Процедура расстрела была заснята на видеопленку и сфотографирована. Затем, угрожая передачей этих компрометирующих материалов советским компетентным органам, американцы потребовали от раненого советского офицера дать подписку о добровольном сотрудничестве с ЦРУ. После того как гражданин СССР был вывезен через ФРГ и Бельгию в США, он был использован в различных пропагандистских мероприятиях, проводимых через антисоветские организации. Подобная вербовочная деятельность была развернута многочисленными бандформированиями.



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Воевать советским воинам приходилось

в суровых условиях. Блок-пост в провинции

Шинданд, январь 1988 года.

Фото © РИА Новости

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

В афганской эпопее, стоившей нашей стране 15 тыс. человеческих жизней, было и остается немало темных и малоизвестных сторон, о чем пришло время громче говорить сегодня.



Во-первых, распространенные случаи, когда душманы вместе с зарубежными советниками, переодетыми в форму советских военнослужащих, грабили духанщиков, убивали горожан. Все это снималось на фото- и кинопленку, а затем передавалось в СМИ.



Во-вторых, варварские действия и провокации с участием иностранных советников, помогавших "духам" разбрасывать в местах детских игр взрывающиеся игрушки, в результате чего в Афганистане выросло целое поколение детей-инвалидов.



В-третьих, поставки душманам снайперского оружия и организация обучения снайперов после согласия Рейгана в 1984 году пойти на действия с целью увеличения числа советских потерь в Афганистане для деморализации подразделений Советской армии.



Агентами ЦРУ и опытными сотрудниками дополнительно проводились мероприятия по ориентировке на дома, в которых квартировали советские офицеры и генералы. Несколько позже радостный глава ЦРУ Уильям Кейси докладывал американскому президенту о том, что "взято на мушку советское военное начальство в Кабуле". Если в 1983 году там погибло шесть высших советских офицеров, то в 1984 году эта цифра стала вдвое больше, писал Винсент Каннистраро, занимавшийся в ЦРУ обработкой разведданных.



Несмотря на то что поставка "духам" снайперского оружия обладала отчетливыми признаками подготовки преднамеренных убийств и их очевидную юридическую квалификацию, американцы не отказались от своих планов по проведению охоты на советских военнослужащих в Афганистане. Вслед за генерал-майором В. Широниным могу согласиться, что это одна из трагических страниц афганской эпопеи, самая тайная и подлейшая, напрямую связанная с именами президента США Рейгана и директора ЦРУ Кейси.



Еще одна малоизвестная страница афганской войны 80-х годов прошлого века – это подготовка и проведение ракетно-артиллерийских стрельб из северных провинций Афганистана по советской территории. И это помимо того, что специальные подразделения, подготовленные пакистанской разведкой и обеспеченные всесторонне ЦРУ, переплывали Амударью, чтобы атаковать приграничные посты, закладывать мины и взрывать линии электропередач.



Планы предусматривали и ракетные атаки на аэродром поблизости от советского города Гилянбор. Эти и другие подробные детали содержатся в архивах наших спецслужб, известны гражданам республик СНГ, раскрыты на страницах сенсационного бестселлера "Победа", автор которого П. Швейцер раскрывает тайную стратегию США по развалу Советского Союза.



Напомним также, что общая сумма помощи афганской оппозиции из США к 1988 году достигла 2,1 млрд долл. Такой же объем военной помощи афганской вооруженной оппозиции оказала Саудовская Аравия. Наряду с этим значительные финансовые средства поступали из частных фондов арабских стран Персидского залива – порядка 400 млн долл. ежегодно.



НЕОБХОДИМОСТЬ ОТКАЗА ОТ СТАРЫХ ОЦЕНОК И ВЫРАБОТКИ НОВЫХ



Через войну в Афганистане прошли 620 тыс. советских граждан. Каждый третий из них был награжден высокими правительственными наградами, орденами и медалями. 76 человек были удостоены звания "Герой Советского Союза". Президент России нашел точные слова, чтобы ощутить и передать всю глубину восхищения участниками тех непростых событий, героизмом советских солдат и офицеров: "В афганскую войну было испытано все-все, на что способен человек, что он в состоянии выдержать. Это знают и помнят наши афганцы".



По убеждению Владимира Путина, "им полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и горя, и отчаяния, и трудностей". С этими словами трудно не согласиться, поскольку "афганская война стала самым продолжительным и крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной войны". В процессе создания группировки войск было развернуто около 100 соединений и частей. Тем не менее не подведены политические итоги той военной кампании, что обусловило и обуславливает множество негативных последствий и ряд остающихся до сих пор нерешенными проблем.



Прежде всего это социальные проблемы военнослужащих, прошедших Афганистан, уровень их господдержки, но также выверенность, полнота и убедительность исторических оценок в научных работах и в учебных публикациях с точки зрения такого критерия, как соответствие афганской кампании национальным интересам нашей страны. Необходимы уточненные оценки в новых парламентских решениях, что способно позитивно повлиять на более широкое и глубокое использование афганского опыта в боевой подготовке военнослужащих российской армии, в планировании работы военно-патриотических объединений молодежи. Пришло время окончательно избавиться от афганского синдрома и от навязанных нам афганских комплексов, а учитывать и использовать драгоценный опыт. С учетом этих задач можно только одобрить намерение наших парламентариев пересмотреть решение Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года. Соответствующее заявление должно быть сделано Госдумой сегодня, в день 30-летия вывода советских войск из Афганистана.



НОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ



Мы все стали мудрее спустя ряд десятилетий после тех драматических событий, после неоправданных эмоций и скоропалительных решений Съезда народных депутатов в декабре 1989 года. При этом празднование 30-летней годовщины вывода советских войск из ДРА вызывает ассоциации и параллели с событиями в Сирии, с позицией российской общественности и руководства нашей страны. Острей, чем в прошлые десятилетия, возникают вопросы: нужно ли на дальних подступах защищать национальные интересы страны, могут и должны ли быть союзники у России, можно ли обойтись без преемственности во внешней политике даже после внутриполитических катаклизмов?



Вопросы риторические и излишние, о чем свидетельствует моральная поддержка российских войск, действовавших в Сирии, и одобрение действий военно-политического руководства страны. Тем не менее на эту тему доводилось беседовать с одним из непосредственных участников советско-афганских событий Ю.И. Литюшкиным, советником посольства СССР в ДРА. Юрий Иванович многое сделал не только по укреплению советско-афганской дружбы, но по решению конкретных задач, связанных с созданием пограничных войск ДРА, Национальной гвардии, по организации обучения государственных и муниципальных служащих.



Наблюдения и размышления Юрия Ивановича, в том числе в отношении военной стратегии и стратегии безопасности нашей страны на рубеже 1970–1980-х годов позволяют лучше понять, как восприятие в те годы геополитической обстановки, так и внутриполитической ситуации в афганском обществе тех лет. Закономерно, что Юрий Иванович поддерживает необходимую отмену политически ангажированного решения Съезда народных депутатов 1989 года и принятие нового политического документа с объективной оценкой военно-политической ситуации тех лет, опираясь на национальные интересы Советского Союза в тех непростых военно-политических условиях.



Об авторе: Сергей Николаевич Першуткин – эксперт-аналитик, член-корреспондент Академии военных наук.

15.02.2019 Источник - независимая газета

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