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"Газпром" вытесняют из трубы. Новые нормы Евросоюза могут надолго оставить "Северный поток-2" наполовину пустым
08:20 18.02.2019

Несмотря на активное и внешне успешное сопротивление Германии, новые регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить работу "Газпрома": газопровод "Северный поток-2" с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации. Как выяснил "Ъ", одобренный текст поправок к газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет из числа представителей всех стран союза. Это сделает процедуру длительной, сложной и труднопредсказуемой. "Газпром" уже начал готовиться к развитию событий по худшему сценарию, сигнализировав о возможности строительства газопровода "Турецкий поток-2".

"Ъ" изучил текст поправок к газовой директиве ЕС, согласованный на прошлой неделе представителями Европарламента, Еврокомиссии (ЕК) и Совета ЕС. Фактически этот текст является окончательным - на 20 февраля он поставлен на повторное голосование в Совете ЕС, где, по мнению знакомых с ситуацией источников "Ъ", будет "несомненно одобрен". Затем останутся лишь процедурные формальности - юридико-лингвистическая экспертиза, одобрение Европарламентом в апреле и на Совете ЕС на уровне глав государств в мае, после чего поправки станут законом.

Новые нормы подготовлены противниками газопровода "Северный поток-2", чтобы вынудить участников проекта привести его в соответствие с правилами европейского внутреннего рынка. На практике это означает, что у газопровода должен быть независимый от "Газпрома" оператор (сейчас это на 100% структура монополии Nord Stream-2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи лица. Если создание независимого оператора реализуемо, то доступ третьих лиц организовать невозможно, так как газ в российский конец трубы может подать только "Газпром" как единственная компания, имеющая право на его экспорт.

В таком случае по аналогии с газопроводом Opal Еврокомиссия может запретить "Газпрому" использовать "Северный поток-2" больше чем наполовину, оставив другую половину для потенциальных "третьих лиц", которые едва ли когда-нибудь появятся.

Теоретически проблему можно решить, если "Северный поток-2" получит исключения из правил ЕС. Как писал "Ъ" 8 февраля, Германия, как страна ЕС, куда приходит газопровод, может заключить с Россией межправительственное соглашение о таких исключениях. Однако на практике, как следует из текста поправок в газовую директиву, такой путь будет длительным, сложным и не обещает полного успеха.

Процесс потребует взаимодействия с ЕК на двух стадиях: сначала она должна выдать Германии разрешение на ведение переговоров с Россией о межправительственном соглашении, а затем, после их завершения - разрешение на подписание такого договора. В обоих случаях ЕК обязана принять решение за 90 дней, но имеет право запрашивать дополнительную информацию, тем самым растягивая сроки,- возможно, на годы, как это было в случае Opal. Более того, ЕК может давать рекомендации Германии по тексту договора и включению в него определенных положений.

Хотя ЕК будет сопровождать процесс, окончательное решение по предоставлению разрешений будет приниматься в рамках консультационной процедуры со странами-членами ЕС. Представители стран образуют комитет, в котором представитель ЕК является председателем без права голоса, решения принимаются простым большинством (вес голоса страны зависит от ее доли в населении ЕС).

На практике это означает, что Германии придется заручиться поддержкой крупнейших стран ЕС, как минимум Франции и Италии, чтобы исключения для "Северного потока-2" были приняты.

Если удастся Европарламенту проголосовать о применении этой директивы для морских газопроводов, есть большая вероятность, что не состоится ни вторая нитка "Турецкого потока", ни "Северный поток-2
Собеседники "Ъ" в отрасли признают, что ситуация сложная, и у ЕК и Германии появляется новый рычаг давления на "Газпром". Надежды источников "Ъ" связаны с тем, что по Opal, полное использование мощностей которого блокировалось семь лет, все же удалось в 2017 году найти приемлемое решение. Кроме того, принятие директивы, вероятно, позволит Дании выдать разрешение на строительство "Северного потока-2", отсутствие которого на данный момент является единственным фактором, ставящим под сомнение планы завершения строительства в конце 2019 года. "Все-таки физически труба будет, и это само по себе дает "Газпрому" определенную гарантию, в том числе и в рамках обсуждения транзита через Украину,- говорит Мария Белова из Vygon Consulting.- Ведь мы знаем, что, когда мощность Opal была юридически ограничена, в холодные дни она на самом деле использовалась без учета этих ограничений".

Тем не менее "Газпром" уже подал сигнал о том, что компания учитывает возможные ограничения по "Северному потоку-2" и думает о новых газопроводах в Европу, которые позволили бы при необходимости отказаться от украинского транзитного маршрута. Глава компании Алексей Миллер 14 февраля допустил строительство "Турецкого потока-2" (см. "Ъ" от 15 февраля) - этот газопровод, если будет реализован, придет в ЕС из Турции по суше, и поправки в газовую директиву не создадут для него сложностей. Две новые нитки через Черное море общей мощностью 32 млрд кубометров в целом соответствуют половине технической пропускной способности "Северного потока-2".

Юрий Барсуков
№29 от 18.02.2019, стр. 1

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550467200
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