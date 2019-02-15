Венесуэльская PDVSA отрицает информацию о заморозке счетов в Газпромбанке. Это был фейк-вброс амеров

08:27 18.02.2019

Венесуэльская нефтегазовая госкомпания PDVSA заявила, что информация о заморозке российским Газпромбанком счетов компании не соответствует действительности. "PDVSA опровергает вредоносные сообщения, предназначенные для введения в заблуждение венесуэльского народа",- говорится в сообщении в Twitter компании.



Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в банке сообщило, что Газпромбанк заморозил счета PDVSA и Petrozamora. Отмечалось, что Газпромбанк хочет обезопасить себя от попадания под американские санкции в отношении PDVSA.



В начале февраля Reuters сообщало, что PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк. При этом сам банк эту информацию отрицал.



Напомним, 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США и большинство европейских государств. 13 февраля оппозиционный парламент Венесуэлы назначил топ-менеджеров PDVSA. Позже Верховный суд Венесуэлы аннулировал это назначение.