Закулисные игры "хозяев денег" с золотом, - В.Катасонов

08:47 18.02.2019 В фокусе мирового общественного внимания оказалось несуществующее золото



Катасонов Валентин, 9 февраля 2019



Тема золота сегодня популярна. СМИ сообщают нам о стремительном наращивании золотого резерва Банком России и Центробанками еще нескольких стран, о возвращении Германией части своего золотого запаса из хранилищ США, об отказе Банка Англии вернуть Венесуэле законно ей принадлежащий драгоценный металл, об угрозах Вашингтона в адрес России и Турции экономическими санкциями в случае покупки ими золота Венесуэлы и т. п.



Наконец, вспомнили о том, что в банках Японии до сих пор находится так называемое "царское золото" (которое предлагается использовать в качестве инструмента торга в связи с претензиями Японии в отношении ряда дальневосточных островов, принадлежащих Российской Федерации).

Пользуясь подогретым СМИ интересом общества к теме "желтого металла", хотел бы объяснить читателям, что вообще представляет собой золото в мировой экономике и международных финансах, каковы долгосрочные тенденции в мире золота, кто является основными игроками в этом мире. Этого, к сожалению, не разъясняют не только СМИ, но и даже учебники по экономике. Мир золота они представляют как набор случайных событий и сенсаций, но общий "пазл" не складывается.



Попытаюсь восстановить общую картину. Нарисую ее крупными мазками, а за деталями читатель может обратиться к моей книге "Золото в мировой и российской истории XIX-XXI вв." (М.: Родная страна, 2017. 448 стр. // Серия "Русские патриоты против хозяев золота").



Краткая история золотого стандарта



На протяжении примерно одного века мир жил в условиях так называемого "золотого стандарта". Это период с 70-х годов XIX века до 70-х годов XX века. Суть этого стандарта заключается в том, что настоящими деньгами является драгоценный металл, а бумажные деньги - лишь знаки, "представители" золота.

Основным инструментом обменов и платежей оставались бумажные деньги. Доверие к ним обеспечивалось за счет обязательств со стороны эмитентов денежных знаков разменивать их на драгоценный металл (находящийся в запасах Центробанков) по первому требованию держателей этих знаков. В реальной жизни этим правом пользовались достаточно редко. Золотой стандарт был навязан миру Ротшильдами, которые в ходе наполеоновских войн сумели сконцентрировать в своих руках значительную часть драгоценного металла. Если странам, вошедшим в пул золотого стандарта, не хватало золота для поддержания своего денежного обращения, они шли на поклон к Ротшильдам за золотыми кредитами. Эти мировые ростовщики подсадили на иглу золотых кредитов многие страны.



В 1897 году стараниями министра финансов Российской империи С. Витте (путем обманов и подлогов) в нашей стране был введен золотой рубль. Проще говоря, ее втянули в золотой стандарт, а скоро она оказалась на золотой игле Ротшильдов. Без понимания этой интриги мы никогда не сможем понять, каким образом Россия пришла к трагедии 1917 года.



На время Первой мировой войны золотой стандарт был заморожен воюющими странами (для того чтобы можно было увеличить эмиссию бумажных денег). После войны ни одна из стран не вернулась к полноценному золотому стандарту. На некоторое время был введен так называемый золотослитковый стандарт (он давал возможность обменивать бумажные знаки лишь на большие слитки металла). К середине 1930-х гг. были ликвидированы даже усеченные золотые стандарты. А в США с приходом в Белый дом президента Франклина Рузвельта золото было вообще национализировано - все золото граждан страны и банков перекочевало в Казначейство США.



В 1944 году на международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе (США) делегации всех 44 стран-участниц проголосовали за восстановление золотого стандарта в усеченном виде. Валюты стран привязывались к золоту через доллар США. А Вашингтон обещал, что при необходимости будет обменивать доллар США на желтый металл, хранящийся в подвалах американского казначейства (Форт-Нокс). Такая схема получила название золотодолларового стандарта.



Золото изгоняют из мира денег. Остается лишь доллар США



Такой стандарт просуществовал до начала 1970-х гг. Фактически он прекратил свое существование 15 августа 1971 года, когда американский президент Ричард Никсон объявил, что США прекращают даже усеченный обмен долларов на золото. Прошло еще четыре с половиной года, и мир узнал о том, что золото изгоняется из мира денег. В учебниках по экономике это называется демонетизацией золота. Такое решение было принято на международной валютно-финансовой конференции в Ямайке в январе 1976 года. Впервые в истории человечества мир стал жить в условиях бумажноденежного стандарта. А фактически в качестве мировой валюты стал использоваться доллар США. Он до сих пор сохраняет монопольные позиции в мире денег.



Одним из главных проявлений и одновременно причиной такого положения доллара США является то, что на длинных отрезках времени курс этой денежной единицы по отношению к другим валютам растет или как минимум не снижается. Подпорок, поддерживающих особый статус доллара США, несколько.



Во-первых, уже в 1970-е годы Вашингтону (стараниями тогдашнего государственного секретаря Генри Киссинджера) удалось убедить основных экспортеров нефти продавать "черное золото" лишь за доллары США. Многие это событие назвали рождением нефтедоллара.

Во-вторых, обеспечением доллара США является военная сила. При необходимости Вашингтон может с помощью своих авианосцев, самолетов и ракет ослаблять позиции валют тех стран, которые подвергают сомнению нужность доллара в мировой экономике и международных финансах. Или даже прямо уничтожать тех политиков и государственных деятелей, которые пытаются создать что-то альтернативное доллару США. Например, был убит ливийский лидер М. Каддафи, который готовил проект введения золотого динара как международной валюты мусульманских стран.

В-третьих, имеется еще "золотая подпорка" доллара США. Знает о ней лишь очень узкий круг людей. Вот ради освещения этого вопроса я и вынужден был сделать такое пространное предисловие. Итак, приступаю к основному вопросу.



Рынок золота: игра на понижение



Хотя в 1976 году была объявлена демонетизация золота, оно из мира денег полностью уходить не собиралось. Де-факто желтый металл продолжал по инерции выполнять ряд денежных функций, например, выдавались кредиты в золоте. Ранее золото и доллар США были в одной упряжке. А после Ямайской конференции они стали конкурентами.



"Хозяева денег", которые добились снятия "золотого тормоза" с "печатного станка" Федеральной резервной системы США, мечтали о том, чтобы золото вообще исчезло из жизни людей, чтобы у них не возникало вопроса, что выбрать: доллар США или желтый металл. Была бы их воля, они бы с удовольствием отправили все золото на Луну, сделав доллар США абсолютным монополистом.



Председатели Федерального резерва Артур Ф. Бернс (1970-1978), Джордж У. Миллер (1978-1979), Пол Волкер (1979-1987) не раз пытались убедить публику в том, что золото - самый бесполезный металл в мире, что после Ямайской конференции цена его будет падать, что рано или поздно оно будет стоить примерно столько же, сколько медь или даже железо. В конце 1970-х гг. Казначейство США провело даже несколько пробных продаж золота из гигантских резервов, хранившихся в Форт-Ноксе. Видимо, денежные власти США рассчитывали подать пример Центробанкам и Казначействам других стран, подталкивая их к массовым распродажам золотых резервов. США как главный акционер МВФ заставили эту международную финансовую организацию провести ряд золотых аукционов и подать пример того, как надо расставаться с драгоценным металлом. Опять-таки рассчитывая, что сработает "стадный эффект", и денежные власти других стран последуют примеру Фонда.

Центробанки и Минфины подавляющего числа стран продолжали сидеть на своих золотых резервах. Фото: www.globallookpress.com

Однако "стадный эффект" не сработал. Центробанки и Минфины подавляющего числа стран продолжали сидеть на своих золотых резервах как собака на сене: не пользуясь золотом как деньгами или финансовым инструментом, но и не распродавая металл.



В начале 1980-х цена на золото, вопреки пророчествам руководителей ФРС США, пошла не вниз, а резко вверх. Среди "хозяев денег" началась самая настоящая паника. Ведь они могли лишиться уникальной возможности делать деньги "из воздуха" - с помощью "печатного станка". Не буду отягощать читателя цифрами, но скажу, что в 1990-е цена на золото на мировых рынках резко пошла вниз. Никто не мог объяснить рационально, каковы причины такого радикального изменения трендов на мировом рынке желтого металла. Это как раз то время, когда экономическая и финансовая глобализация достигла своего апогея.



О сути этой глобализации как-то откровенно высказался Збигнев Бжезинский: он сказал, что она является частью продвижения американских интересов по всему миру. Средством этого продвижения является доллар США. Чтобы быть эффективным средством, доллар США должен иметь растущий валютный курс по отношению к денежным единицам других стран. А без ослабления золота этого не сделаешь. Матерые финансовые спекулянты прекрасно знают простую формулу: "Чем дороже золото, тем слабее доллар. И наоборот".



Официальные золотые резервы как средство поддержки доллара

А как можно ослабить золото? Только через наращивание его предложения на мировых рынках. Объемы предложения золота в первую очередь определяются объемами годовой добычи желтого металла, но не только этим. При необходимости можно увеличить предложение металла на рынке за счет резервов денежных властей.



Збигнев Бжезинский: Экономическая и финансовая глобализация является частью продвижения американских интересов по всему миру. Средством этого продвижения является доллар США. Фото: www.globallookpress.com

Годовая добыча золота в мире, по данным Всемирного совета по золоту, в последние два десятилетия прошлого века колебалась в диапазоне от 1,5 до 2,5 тыс. тонн. А вот, по данным той же организации, величина совокупных официальных резервов стран (тыс. т): 1970 г. - 36,61; 1980 г. - 35,84; 1990 г. - 35,58; 2000 г. - 33,06. Даже если сбрасывать по нескольку сот тонн золота из резервов, можно очень сильно опустить цену желтого металла на мировом рынке и таким образом оказать большую услугу доллару США, вернее, хозяевам "печатного станка" ФРС США.



Однако мы видим, что за тридцатилетний период совокупные резервы золота в мире уменьшились всего на 3,5 тыс. т. В расчете на год немного более 100 тонн. Этого явно недостаточно для того, чтобы опустить золото. Рынок золота вел себя странным образом, вопреки канонам экономического либерализма. Идеологи "рыночной экономики" как воды в рот набрали.



Золотой картель



Низкая цена на золото сильнейшим образом ударила по многим компаниям золотодобывающей промышленности. Не дожидаясь, когда "наука" разъяснит парадоксы золотого рынка, они организовали собственное расследование. Для этих целей золотопромышленниками была создана в конце 1990-х годов организация, которая получила название The Gold Anti-Trust Action Committee (GATA). В переводе на русский: "Комитет по противодействию золотому тресту". В документах GATA золотой трест также называется "золотым картелем". Что это за таинственный картель?



Расследование GATA показало, что это секретное соглашение, участниками которого являются Казначейство США, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, а также частные банки мирового калибра Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Deutsche Bank. Среди других участников, привлекавшихся для проведения отдельных операций, называются Национальный банк Швейцарии, Бундесбанк, некоторые крупнейшие золотодобывающие компании, американский банк City.



Опытные игроки на рынке золота прекрасно знают, что основная часть золотого предложения - металл из резервов Казначейства США и некоторых Центробанков (Швейцарии, Германии, Великобритании). Золото из хранилищ официального золотого резерва попадает на рынок не в результате его продаж, а посредством операций, оформляемых как золотые кредиты или золотой лизинг. Физического золота в подвалах хранилищ уже нет, а вместо него есть расписки, так называемые "золотые требования".



Ранее по правилам бухгалтерского учета обязательным было разделение золотых активов на физическое золото и "золотые требования", возникающие в результате передачи золота на условиях кредита или лизинга. Международный валютный фонд своими методическими рекомендациями "благословил" консолидированную отчетность, допускающую отражение в балансах общей суммы золота - физического и виртуального (в виде "золотых требований"). У меня нет никакого сомнения в том, что Фонд сделал это под давлением главного акционера, США, для того чтобы Казначейство США и другие участники золотого картеля могли скрывать свою преступную деятельность.

Эксперты пытаются оценивать, сколько золота перекачивается из хранилищ Форт-Нокса на мировой рынок. Оценки сильно разнятся. Средняя оценка - не менее 500 тонн ежегодно. Если даже отсчитывать от конца 1990-х годов, то суммарная откачка составила пять тысяч тонн при официальной цифре золотого резерва Казначейства США, равной 8100 тоннам (причем эта цифра уже многие годы почти не меняется).



Европа своим золотом помогает доллару США

Откачка шла также из других источников официальных золотых резервов. В период 1999-2002 гг., когда мировой рынок золота находился на самой нижней точке по сравнению с предыдущим двадцатилетием, Банк Англии продал на 17 аукционах более половины официального золотого запаса страны или почти 400 т желтого металла. Решение о продаже было принято тогдашним министром финансов Гордоном Брауном. На момент начала продаж запас составлял 715 т золота, в конце - немногим более 300 тонн. Выручка от продажи металла была конвертирована в доллары США.



В парламенте Великобритании весной 2010 года проводили расследование этой странной операции, убытки от которой (с учетом цен на золото на момент проведения расследования) были оценены в семь миллиардов фунтов стерлингов. Все участники расследования прекрасно поняли, что операция проводилась в рамках "золотого картеля" и была направлена на укрепление позиций доллара США. Расследование было потихоньку свернуто.

В 1970-е годы Вашингтону (стараниями тогдашнего государственного секретаря Генри Киссинджера) удалось убедить основных экспортеров нефти продавать "черное золото" лишь за доллары США. Фото: www.globallookpress.com

Швейцарский национальный банк в первой половине нулевых годов начал активно продавать свое золото. Накануне продаж, в 1999 году, официальный запас золота Швейцарии был равен 2590 тоннам, что ставило эту страну по золотому запасу на второе место после США. В период 2000-2005 гг. Швейцарский национальный банк продал в общей сложности 1300 т золота. Действия швейцарского Центробанка выглядели, мягко выражаясь, "иррациональными". Убытки Центробанка были налицо. Там тоже прошли расследования, которые, как и следовало ожидать, окончились ничем.



На те страны, которые оказались вне сферы действия золотого картеля, Вашингтон оказывал грубое, но закулисное давление, принуждая их к продаже золота из своих золотых резервов. А миру демонстрировали, что ряд стран "добровольно" подписывают соглашения о распродаже части своих золотых резервов. Эти соглашения получили название "Вашингтонских".

Всего было три Вашингтонских соглашения по золоту. С их помощью "хозяевам денег" удалось добиться продаж золота из резервов не только Швейцарии и Великобритании, но и Франции, Нидерландов, Испании, Португалии.

Первое Вашингтонское соглашение было подписано в 1999 году, последнее (третье) - в 2009-м. Но его уже страны-подписанты стали откровенно бойкотировать.



После этого единственным источником золота для поддержки американского доллара стали хранилища Форт-Нокса. Но и они не бездонны. На сайте Казначейства США по-прежнему красуется неизменная цифра официальных резервов США - 8100 тонн. В течение нескольких десятилетий (с 1976 по 2013 гг.) Рон Пол, находясь в стенах конгресса США, добивался аудита золотого резерва США. Ему это не удалось. Этого добивались и добиваются также другие "народные избранники" на Капитолии - вотще. Последний раз золотой запас США подвергался аудиту в начале 1950-х гг., при президенте Эйзенхауэре.



История с золотом Казначейства США наглядно показывает, что в доме под названием "США" хозяевами являются не конгрессмены, не сенаторы, не президент, а главные акционеры Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Они уже давно считают себя "хозяевами денег" и по совместительству - "хозяевами Америки". Ради того, чтобы стать "хозяевами мира", они и запустили руку в подвалы Форт-Нокса.



Впрочем, история с золотом Форт-Нокса уже близка к своему завершению. А если верить Полу Крейгу Робертсу, бывшему помощнику по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, то уже завершилась.



Вот что пишет Пол Робертс, знающий не понаслышке, что такое американское казначейство:

"Никто из стран, хранящих свое золото в Америке, не получит его обратно. На мировом рынке драгоценных металлов давно подозревали, что банки по поручению Федеральной резервной службы использовали имевшиеся резервы, чтобы сбивать цены на золото последние несколько лет. А после того как Штаты истратили свое золото, они начали распродавать и то, что было у них на хранении. На мой взгляд, большая часть золотых запасов была исчерпана где-то в 2011 году. К настоящему моменту, думаю, запаса золота у американских властей больше не существует". Источник - tsargrad.tv

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