Лексусом в столб. В Бишкеке разбилась а автокатастрофе популярный стилист Асель Мамбеткалиева

09:06 18.02.2019

Попавшая в ДТП стилист Асель Мамбеткалиева находится в коме



Пострадавшая в ДТП в Бишкеке стилист Асель Мамбеткалиева находится в коме. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.



По данным медиков, у женщины тяжелые травмы головы и разрыв внутренних органов.



"Пациентка поступила к нам вчера после ДТП. Сейчас она без сознания в отделении реанимации. У Асель Мамбеткалиевой открытая черепно-мозговая травма, перелом свода основания черепа, разрыв печени, перелом ребер и другие травмы. Женщину прооперировали. О других операциях речи пока нет", - сообщили в БНИЦТиО.



Напомним, в Бишкеке 17 февраля автомобиль Lexus врезался в столб. В результате ДТП водитель погиб, пассажирка Асель Мамбеткалиева госпитализирована с тяжелыми травмами.



18 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА