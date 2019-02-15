 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 17.02.2019
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Суббота, 16.02.2019
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Три украинских БПЛА нанесли не прицельный авиоудар по Донецку
10:20 18.02.2019

Названа причина взрывов в центре Донецка

Взрывы в центре Донецка прогремели в результате атаки, осуществленной беспилотником украинских силовиков, сообщил представитель силовых структур провозглашенной Донецкой народной республики.

"Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда", – приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, в понедельник три взрыва прогремели в донецком квартале вблизи резиденции главы ДНР и гостиницы, где проживают представители миссии ОБСЕ. По предварительной информации, в результате взрывов никто не пострадал.

Представитель администрации Ворошиловского района города сообщил РИА "Новости", что в результате взрывов нет ни пострадавших, ни повреждений инфраструктуры. "ГРП (газораспределительный пункт) не поврежден, я там был, были службы. На сегодня нет никаких последствий взрыва: никаких разрушений, пострадавших нет", – сказал представитель администрации.

18 февраля 2019, Ольга Никитина

Источник - взгляд
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