Три украинских БПЛА нанесли не прицельный авиоудар по Донецку

10:20 18.02.2019

Названа причина взрывов в центре Донецка



Взрывы в центре Донецка прогремели в результате атаки, осуществленной беспилотником украинских силовиков, сообщил представитель силовых структур провозглашенной Донецкой народной республики.



"Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда", – приводит его слова РИА "Новости".



Напомним, в понедельник три взрыва прогремели в донецком квартале вблизи резиденции главы ДНР и гостиницы, где проживают представители миссии ОБСЕ. По предварительной информации, в результате взрывов никто не пострадал.



Представитель администрации Ворошиловского района города сообщил РИА "Новости", что в результате взрывов нет ни пострадавших, ни повреждений инфраструктуры. "ГРП (газораспределительный пункт) не поврежден, я там был, были службы. На сегодня нет никаких последствий взрыва: никаких разрушений, пострадавших нет", – сказал представитель администрации.



18 февраля 2019, Ольга Никитина