Смертельные объятия Вашингтона. Балканы в клешнях НАТО, - С.Кожемякин

10:56 18.02.2019 Балканский полуостров превращается в один из важнейших плацдармов США и НАТО. Этому служит втягивание в альянс Македонии и политика властей Греции, открывших двери для американской военщины и иностранного капитала. Против этих планов выступают греческие коммунисты, разоблачающие преступные шаги правительства.



Псевдолевая подпорка капитала



В стратегии империалистических держав Балканский полуостров всегда занимал особое место. Благодаря своему географическому положению он является ключом ко многим другим жизненно важным для глобального капитала регионам, среди которых Ближний Восток и Причерноморье. Можно вспомнить, с каким остервенением Запад боролся за контроль над Грецией после окончания Второй мировой войны! Созданная под руководством Компартии Народно-освободительная армия к 1944 году очистила от немецко-фашистских оккупантов почти всю страну, но столкнулась с новым, не менее жестоким противником. Британские, а затем американские войска вторглись в Грецию и развернули кровавый террор. Десятки тысяч человек были брошены в концлагеря. Всего за один день, 3 мая 1948 года, казни подверглись 154 коммуниста. К власти пришли реакционные политики, многие из которых прежде сотрудничали с фашистами. В 1952 году они втянули Афины в НАТО.



"Подчинив себе политическую и экономическую жизнь страны и вооруженные силы, американцы продолжают распоряжаться в Греции как в своей вотчине". Этот отчет советского посольства был отправлен в Москву в 1951 году. Однако спустя почти семь десятилетий ситуация принципиально не изменилась. Греция, по образному выражению коммунистов, остается "огромной американско-натовской базой". А ведь еще недавно многим казалось, что унизительной зависимости пришел конец. В январе 2015 года на выборах победила Коалиция радикальных левых (СИРИЗА), чья программа содержала требования выхода из НАТО, вывода всех иностранных военных баз, пересмотра кабальных соглашений с Евросоюзом и прогрессивных социальных реформ.



Первые шаги правительства, которое возглавил лидер СИРИЗА Алексис Ципрас, показали, что ничего левого, кроме пустых лозунгов, оно осуществлять не собирается. А весь радикализм новой власти сводится к решительному продолжению преступного курса предыдущих кабинетов. Власти не просто согласились выполнять прежние меморандумы с ЕС и МВФ, но и заключили новый, еще более тяжелый. По его условиям Афины обязались принять меры жесткой экономии, включающие тотальную приватизацию стратегических отраслей (энергетика, железные дороги, аэропорты, морские порты и т.д.), сокращение зарплат и пенсий, коммерциализацию образования и здравоохранения.



Результаты этих шагов сравнимы с кризисом, который мы пережили после развала Советского Союза. Доходы населения Греции сократились почти наполовину. Свыше 20 процентов граждан живут ниже черты бедности, еще 15 процентов балансируют у этого порога. Безработица составляет 21,5, а среди молодежи - 47,5 процента. После начала "шоковой" терапии в стране началась депопуляция. Коэффициент рождаемости (количество деторождений на 1000 человек) упал с 10,7 до 8,3, а смертность, наоборот, выросла с 9,8 до 11,4. В итоге население уже сократилось с 11,1 до 10,7 миллиона человек. Бесстрастным приговором правящему классу являются и другие цифры. Средняя продолжительность жизни снизилась с 81,4 года в 2011 году до 80,8 в 2018-м, а младенческая смертность выросла с 3,2 до 4,5 случая на 1000 живорождений.



Зловещим предвестником будущих бед явились лесные пожары, охватившие страну летом прошлого года. В огне погибли около ста человек. Не последней причиной этих смертей стало урезание и без того недостаточных средств, выделяемых на противопожарные мероприятия.



Единственным, кто выиграл от реформ, оказался капитал. Ему созданы буквально идеальные условия в виде снижения налогов и сокращения трудовых прав. Последние включают отмену коллективных договоров, введение гибких форм занятости, ужесточение правил организации забастовок.



Акции протеста трудящихся жестоко подавляются. 11 января в Афинах на демонстрацию вышли учителя, возмущенные правительственным законопроектом о новых правилах найма. В соответствии с ним работу могут потерять тысячи педагогов - и это в условиях острого дефицита кадров. У резиденции премьер-министра против митинговавших были применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Депутат парламента от Компартии (КПГ) Яннис Делис госпитализирован с ожогами и разрывом барабанной перепонки, ранения получила член руководства Федерации учителей Греции Теодора Дримала и многие другие участники.



Ситуация повторилась 14 и 17 января, хотя чиновники лицемерно обещали избегать применения силы. Центральный печатный орган КПГ газета "Ризоспастис" напоминает в связи с этим о словах В.И. Ленина, писавшего, что "наиболее демократическая буржуазная республика есть не что иное, как машина для подавления рабочего класса буржуазией, массы трудящихся горсткой капиталистов". "Это подавление усиливается в случае угрозы власти капитала", - добавляет издание.



Смертельные объятия Вашингтона



Либеральный шабаш дает возможность снимать пенку не только местной буржуазии. Стратегические отрасли прибрали к рукам иностранные монополии. Например, немецкая компания Fraport AG приобрела 14 греческих аэропортов, итальянцам достались железные дороги. Растет присутствие американского бизнеса. В конце декабря начались поставки сжиженного природного газа из США. Американская компания по добыче сланцевого газа Cheniere Energy доставила в страну 168 тысяч кубометров топлива, и, как отмечается, это только начало. В министерстве окружающей среды и энергетики Греции сообщили, что контракт "скрепляет взаимные усилия двух стран по более тесному сотрудничеству в области энергетической безопасности в регионе Юго-Восточного Средиземноморья".



Это болезненный щелчок по носу российскому "Газпрому", который не скрывает желания нарастить экспорт в Грецию и подключить "Турецкий поток" к газотранспортной системе Южной Европы. Для срыва этих планов задействованы высшие представители американского дипкорпуса. Госсекретарь США Майк Помпео, принявший участие в первом диалоге по стратегическому партнерству с Грецией, открыто заявил о важности "диверсификации энергетических потоков". Что, по его словам, "позволит сократить зависимость от России".



Диктовать свои условия Вашингтону помогает военное присутствие. В бухте Суда на острове Крит расположена одна из крупнейших зарубежных американских баз. Имея площадь 500 гектаров, она включает морской порт, способный принимать авианосцы (к слову, единственный в Средиземноморье), а также военный аэродром и ракетный полигон. Некоторое время назад греческие власти выступили с инициативой существенно увеличить контингент американских войск. Конкретный план представил во время октябрьского визита в США теперь уже бывший министр обороны Панос Камменос. В частности, предлагается расширить базу на Крите, а также создать полноценные базы в Волосе, Ларисе и Александруполисе.



Данные пункты уже используются Вашингтоном. Например, через Александруполис происходит переброска военной техники в Восточную Европу, в Ларисе размещены разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, радиус действия которых простирается от Северной Африки до Украины. Недавно сюда же были переброшены истребители F-22. Теперь на этих базах планируется создать инфраструктуру для пребывания военных самолетов-топливозаправщиков и новейших истребителей F-35, а также развернуть здесь крупные подразделения американских войск.



Не исключено, впрочем, что разговоры о данных объектах призваны отвлечь внимание от более масштабных и скандальных соглашений. Так, СМИ сообщают о возможном появлении американской базы на острове Карпатос в Эгейском море. Помимо воздушных эскадрилий, здесь могут быть размещены противоракетные комплексы "Пэтриот". А Коммунистическая партия уже несколько месяцев бьет тревогу по поводу возможного размещения Вашингтоном своего ядерного оружия на базах Араксос (полуостров Пелопоннес) и Актион (западная Греция). На это указывает их модернизация, проводимая в строгой секретности.



Знаменосцы НАТО



Сговорчивость греческого руководства позволяет США использовать Афины в качестве инструмента своего влияния во всем регионе. Это доказывает та неблаговидная роль, которую правительство Ципраса сыграло в истории с Македонией. Переговоры о ее вступлении в НАТО и ЕС начались вскоре после развала Югославии. Однако процесс был заблокирован Афинами, выразившими несогласие с официальным наименованием соседней страны. В Греции объясняли это опасениями того, что Македония может предъявить претензии на ее северные районы, носящие аналогичное название. И хотя вероятность этого близка к нулю, данный вопрос постоянно раздувают правонационалистические силы страны.



В Македонии идею переименования не поддерживало ни подавляющее большинство населения, ни значительная часть политической элиты. Среди противников оказался президент Георге Иванов и крупнейшая оппозиционная партия (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство). Поэтому, следуя обычной практике, решение за Македонию приняли совсем другие силы.



Руководство США и НАТО крайне заинтересованы в усилении своих позиций на Балканах. И связано это не только и не столько с желанием "насолить" России. Западные столицы явно недовольны проникновением в регион Китая. Поводы для беспокойства действительно есть. Например, КНР приобрела крупнейший в Греции порт Пирей и уже инвестировала в его развитие 1 миллиард долларов. Китайские компании строят железную дорогу Белград - Будапешт и скоростную автомагистраль от Белграда до адриатического побережья Черногории, им принадлежит крупнейший в Сербии сталелитейный завод Железара Смедерово. Чтобы эффективнее противостоять Пекину, Брюссель и Вашингтон решили заполнить "балканскую лакуну" - втянуть в НАТО и ЕС бывшие югославские республики.



Очередной жертвой этих планов стала Македония, причем ключевую роль сыграло руководство Греции. Летом прошлого года Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев встретились на берегу трансграничного озера Преспа, где подписали соглашение, по которому Македония обязалась присоединить к своему названию слово "Северная". В КПГ назвали договор частью американских и натовских планов, а греческое правительство - верными знаменосцами этих сил. НАТО и Евросоюз коммунисты характеризуют как преступные империалистические организации, которые спровоцировали межэтническую рознь на Балканах, перекраивая границы ценой крови народов. "Они не могут быть гарантами мира и безопасности", - подчеркнули в партии.



В самой Македонии соглашение поддержано не было. На референдум о переименовании страны пришли менее 37 процентов избирателей. После этого вмешательство стало еще более открытым. Госдепартамент США потребовал от политических сил Македонии "отбросить разногласия" и "гарантировать светлое будущее своей стране в качестве полноценного члена западных институтов". Чтобы исполнить волю Вашингтона, македонское правительство протолкнуло вопрос через парламент, предварительно "обработав" ряд депутатов от оппозиции. При необходимых 80 голосах законопроект получил 81. Буржуазная демократия в очередной раз предстала во всей своей красе! 6 февраля НАТО и власти Македонии подписали протокол о вступлении республики в Североатлантический альянс, а спустя всего два дня данный договор был одобрен греческим парламентом.



В Греции эти решения вызвали акции протеста. На улицы вышли сторонники правых партий, считающие недостаточным переименование Македонии в Северную Македонию и требующие полной смены названия соседней страны. В знак несогласия с позицией Ципраса правящую коалицию покинула партия "Независимые греки" во главе с Паносом Камменосом. Это вынудило премьера поставить в парламенте вопрос о доверии кабмину. С минимальным перевесом (151 голос из 300) ему удалось удержаться у власти.



В Коммунистической партии призывают народ не поддаваться этой ложной дилемме. Там напоминают, что и Ципрас, и выступающие сегодня против него правые силы одинаково поддерживают укрепление в регионе США и НАТО и выступают за продолжение либеральных реформ. В связи с этим КПГ призвала народы Греции и Македонии сплотиться для совместной борьбы против империализма и национализма. Данная борьба жизненно важна для судеб всего Балканского полуострова, которому западные хищники уготовили незавидную роль пособника в своих агрессивных планах.



№17 (30804) 15-18 февраля 2019 года



Автор: Сергей КОЖЕМЯКИН, политический обозреватель "Правды". Источник - gazeta-pravda.ru

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