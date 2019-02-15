 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ТаджШкольниц больше не будут насильно привлекать для встреч высоких гостей?
11:34 18.02.2019

"Больше такого не повторится". Школьниц больше не будут привлекать для встреч высоких гостей?

Несколько должностных лиц из города Пенджикент наказаны за то, что зимой заставили девочек встречать председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода в летней одежде.

Фотографии с места событий появились в январе этого года в социальных сетях. Председатель области и встречающие его руководители города были одеты в зимние пальто и куртки, однако девушки, которые с ленточкой и ножницами вышли встречать важную персону, были одеты в такое холодное время года в легкие платьица.

В официальном сообщении пресс-службы председателя Согдийской области говорится, что "исполнительный орган государственной власти Согдийской области по этому факту вынес административные наказания в отношении ответственных лиц". Однако при этом не сообщается, кто именно из должностных лиц местного органа исполнительной власти в городе Пенджикент был наказан и каким образом.

Несмотря на то, что "сам "раис" серьезно упрекнул председателя города Пенджикент и ответственных лиц за то, что заставили участвовать во встрече девушек в одних легких платьях", активисты социальных сетей выразили возмущение и говорят, что власти не имеют права злоупотреблять своим служебным положением.

Представители Агентства государственной службы при президенте Таджикистана также раскритиковали такую практику встреч руководителей различного ранга на местах и заявили, что "подобная практика больше не повторится".

Гурез Косимзода, первый заместитель директора Агентства госслужбы, 13 февраля заявил, что Агентство в курсе о возмущении вокруг практики привлечения учащихся для официальных встреч ответственных лиц в регионах. Он отметил, что ранее Агентство не вмешивалось в эту ситуацию, однако сейчас будут стараться "внести порядок".

Иршод Сулаймони, таджикский эксперт, говорит, что если бы не критика пользователей социальных сетей, то власти бы вообще не обратили внимание на эту проблему. "Надеюсь, что социальные сети и дальше будут играть активную роль в упорядочении процесса проведения встреч чиновников. К сожалению, у нас нет таких страничек в интернете, при помощи которых мы могли бы отслеживать подобные ситуации и предъявлять их властям, а мониторить все социальные сети очень сложно", - отметил Сулаймони.

Еще один подобный случай, произошедший на днях в Леваканде Хатлонской области (бывший Сарбанд), был раскритикован пользователями соцсетей: в зимний холод девочки в платьицах встречают украинских гостей, приехавших на открытие молочного комбината. При этом чиновники и предприниматели были в теплой верхней одежде.

Санавбар Самизода, председатель города Леваканд, 11 февраля на пресс-конференции так объяснила ту ситуацию: "Когда приезжали украинские гости, снега не было. Девочки простояли в платьицах всего 15 минут до приезда гостей".

Источник - Радио Озоди
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