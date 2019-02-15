|22:10 В Ташкенте откроют англоязычный вуз Akfa - платно-контрактно готовить фундаментально-медицино-гуманитариев
19:15 От Марата Башарова сбежала очередная избитая им жена. Опять сломал нос...
17:49 Куда податься Ильхаму Алиеву – на Запад или Восток? - С.Тарасов
17:33 Советско-иракские отношения в контексте Версальской системы миропорядка, - П.Густерин
17:31 В Узбекистане арестован бизнесмен Дильшод Сайфиддинов, известный как "Пшеничный король"
17:25 Либералы уничтожают экономику России, - А.Айвазов
16:24 Российские политики хотят пересмотреть оценку Афганской войны, - Neue Zurcher Zeitung
13:51 Как экономика повлияла на историю Казахстана. Ч. 4, - Е.Скалей
13:50 В борьбе с бедностью правительству Медведева поможет только отставка
11:21 План США по смене власти в Венесуэле буксует, - Ф.Селимова
11:19 Нужны ли России военные базы в Ливии, - Р.Мустафин
08:41 Узбекистан намерен финансировать бюджет США
08:40 Назарбаев собрался на покой, - Вести.uz
08:36 Ташкентский "авторитет" Тайванчик против введения в УПК РФ статьи о "посадке" лидеров ОПГ
08:27 КырУран. Радиоактивный "хвост" Каджисая обрублен и зачищен "Росатомом"
08:26 Бишкек. Шестнадцать офицеров подали в суд на КырФинпол за незаконное увольнение
08:11 Путин пиарясь-кувыркаясь об татами повредил пальчик. Подуть?
08:07 Греф выступил в защиту арестованного амер-"инвестора" Калви ("порядочного человека"). Одна шайка-лейка...?
00:56 Массовый выпас скота в горах губит Узбекскую экосистему, - А.Ниязматов
00:01 "Наш менталитет смешан с завистью", - казактриса Асель Аскар продолжает провоцировать мамбетов
|Запутанная схема. УзбМинЭнерго Султанову поручено курировать всю базовую промышленность и ТЭК в качестве... советника
11:42 18.02.2019
Алишер Султанов стал советником премьер-министра
На министра энергетики Алишера Султанова возложено исполнение обязанностей советника премьер-министра по топливно-энергетической и базовым отраслям промышленности.
Постановлением правительства Узбекистана на Алишера Саидаббосовича Султанова возложено исполнение обязанностей советника премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности. Об этом сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.
С начала февраля Алишер Султанов занимает должность министра энергетики. Ранее был заместителем премьер-министра - руководителем правительственного комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.
Должности двух советников премьер-министра были введены постановлением президента в конце января. Этим же документом число вице-премьеров было сокращено с восьми до пяти.