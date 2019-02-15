Запутанная схема. УзбМинЭнерго Султанову поручено курировать всю базовую промышленность и ТЭК в качестве... советника

11:42 18.02.2019

Алишер Султанов стал советником премьер-министра

На министра энергетики Алишера Султанова возложено исполнение обязанностей советника премьер-министра по топливно-энергетической и базовым отраслям промышленности.



Постановлением правительства Узбекистана на Алишера Саидаббосовича Султанова возложено исполнение обязанностей советника премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности. Об этом сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.



С начала февраля Алишер Султанов занимает должность министра энергетики. Ранее был заместителем премьер-министра - руководителем правительственного комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.



Должности двух советников премьер-министра были введены постановлением президента в конце января. Этим же документом число вице-премьеров было сокращено с восьми до пяти.