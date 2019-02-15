Кыргызстан будет играть в кок бору по своим правилам и не признает предложенные Казахстаном новшества

12:23 18.02.2019

Кыргызстан будет играть в кок бору по своим правилам и не признает предложенные Казахстаном новшества – глава федерации



Кыргызстан будет играть в кок бору по своим правилам. Об этом КирТАГ заявил глава федерации национальной игры "Кок-Бору" Жыргалбек Саматов.



"В Астане прошло заседание всемирной ассоциации кок-пара. Казахи придумали новое правило, согласно котором впредь в кок-бору они будут играть без тай казана. Но эти правила нас не касаются, мы будем играть по своим правилам, т. е. с тай казаном", - заявил Саматов.



По его словам, в Астане были нарушены международные нормы.



"Там состоялось лишь заседание ассоциации традиционных спортивных игр тюркских народов, при этом Международная федерация по кок-бору живет по своим правилам. Это заседание ассоциации. А мы до этого принимали решение Международной федерации по кок-бору в Бишкеке и Ташкенте. Поскольку есть федерация по кок-бору, то не нужно было создавать дополнительную ассоциацию. Только когда будет закрыта международная федерация, можно будет говорить об ассоциации", - пояснил глава федерации.



На вопрос, по каким правилам будут проходить соревнования на четвертых Всемирных играх кочевников, Саматов ответил, что в данное время руководство агентства по делам молодежи и физической культуры находится в Турции и ведет переговоры по этому вопросу.



Напомним, на днях в Астане состоялось заседание всемирной ассоциации кок –пара, в котором приняли участие Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Турция, Венгрия, Китай, Россия и Афганистан. В результате восемь из девяти стран проголосовали за то, чтобы международные турниры по кок-бору теперь проходили с муляжом туши козла и без тай-казана, то есть за предложенные Казахстаном правила. Представители Кыргызстана не поехали на это заседание.



Мунара Боромбаева.