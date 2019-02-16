Порошенко теряет монополию на насилие, - М.Сидорив

14:46 18.02.2019 Как к Петру Порошенко "заходят с тыла"

Просто ПНУК…



Пока украинский президент изнемогает на фронтах виртуальной войны с Россией, в тылу у него происходят совсем недружелюбные движения.



Ведь вся политическая идеология украинской власти последних пяти лет густо замешана на русофобских и националистических лозунгах. И было бы совершенно естественно, если бы тыл президента "прикрывали" националисты-радикалы, получившие, пусть и декларативно, ту гражданскую атмосферу в стране, которую они пестовали со времен Дмитрия Донцова (теоретик и автор официальной идеологии украинского этнического национализма, изложенной в 1926 году в книге "Национализм").



Однако 24?26 мая в Праге (Чехия) прошел "Первый национальный украинский конгресс" (ПНУК), в котором, по мнению организаторов, "приняли участие украинцы со всей Украины прежде всего, а также представители украинской диаспоры, проживающих за рубежом. На конгресс имели возможность приехать все желающие украинцы". Правда, количество участников (делегатами их назвать нельзя) точно неизвестно, а сами "чешские украинцы" его не особо-то и заметили, по оценке Богдана Райчинца - главы крупнейшей в Чехии организации "Украинская инициатива в Чешской Республике".



Но ведь это и не важно: за 120 лет до этого, в 1898 году в Минске собралось всего девять человек, а какой результат! Из провозглашенной там "Российской социал-демократической рабочей партии" последовательно выросли РСДРП (б), ВКП (б), КПСС.



Важны декларации конгресса. А они, ух, как круты:



- Верховная рада Украины, Генеральная прокуратура Украины (вместе с военной) и МВД Украины нелегитимные и преступные организации;

- "ПНУК" является легитимным законодательным органом власти Украины;

- судебной ветвью власти является создаваемый "Украинский народный трибунал";

- для выполнения приговоров "Украинского народного трибунала" создана собственная спецслужба - "Тайная экзекьюта";

- провозглашено создание парамилитарной структуры "Украинская народная армия" с целью "силового захвата административных зданий органов власти Украины и должностных лиц, которые их возглавляют".



И для подтверждения серьезности своих намерений ПНУК демонстративно принял "Обращение первого Национального украинского конгресса к 115-м Конгрессу Соединенных Штатов Америки и правительствам демократических стран мира". И, кстати, некоторые из тезисов этого обращения у меня, как у гражданина Украины, отрицательных эмоций совершенно не вызывают: "После Революции достоинства 2013?2014 годов украинский народ не получил фактического улучшения уровня жизни, защиты прав человека и установления справедливой законности своего повседневной жизни".



Однако украинское (как и американское) информационное поле этого события не заметило. И не замечало, пока совершенно внезапно, 3 января, Служба безопасности Украины (СБУ) не заявила, что проводит расследование относительно проведения "Первого национального украинского конгресса" и создания "Украинской народной армии" в Праге как попытки захвата власти.



То есть украинские "чекисты" спохватились только спустя семь месяцев. Спохватились… и все! Кроме обращения в суд с ходатайством о проведении судебно-лингвистической экспертизы - НИЧЕГО. Как "ничего" и со стороны ПНУК. Даже своего кандидата в президенты, как обещали на конгрессе, они не выдвинули. Правда предлагаемый "кандидат" был еще тот - Иван Бубенчик, снайпер Майдана, "на камеру" признавшийся в убийстве двух бойцов спецназа МВД.



Все это подводит к выводу, что сам ПНУК - это тактическая заготовка "на будущее" в исполнении президентской администрации, а заявление СБУ о "попытке узурпации" - это любимое оружие любой власти: намек (мессидж) политическим конкурентам о возможности использования в отношении них репрессивных силовых методов.



Потому что радикальные националисты - это безусловные противники президента Порошенко на грядущих выборах. И противники своеобразные.



Да, их немного и их электоральная история откровенно уныла. На президентских выборах 2014 года лидеры национал-радикалов (Олег Тягнибок, "Свобода", и Дмитрий Ярош, "Правый сектор" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получили 1,86% "на двоих", заняв десятое и одиннадцатое место соответственно.



На парламентских выборах того же года радикальные националисты Тягнибока и Яроша не преодолели пятипроцентный барьер и остались за бортом Рады (4,71 и 1,8 процента). Но это не удивительно, тогда все электоральные пенки националистического бурления сняли партии Порошенко, Яценюка и Тимошенко.



На исходе 2018 года националисты поумнели, и 19 ноября пять ведущих националистических политических сил: партии ВО "Свобода", "Правый сектор" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Организация украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ), Конгресс украинских националистов и организация "С14" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе заявили о поддержке Руслана Кошулинского как кандидата в президенты Украины на выборах 2019 года.



Правда, все было не так гладко, поскольку "шестая ведущая сила", партия "Национальный корпус" Андрея Билецкого, на следующий день заявила, что не поддерживает это решение, поскольку выдвижение Кошулинского единым кандидатом от националистов было "принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки манифесту националистических сил".



Однако в конце января Билецкий отказался от президентских амбиций, перенеся свое внимание на осенние парламентские выборы с целью "получить мощную фракцию в 2019 году в украинском парламенте". И в итоге Руслан Кошулинский остался единственным кандидатом национал-радикалов в списке кандидатов на булаву.



То есть можно говорить о предвыборном объединении националистов. А история показывает, что для Украины это серьезно.



Во-первых, это единственная политическая сила, которую можно обозначить как идеологически мотивированную, а значит - наиболее устойчивую.



Во-вторых, это группа, которая в своих планах и действиях не отрицает, а исходно предполагает применение насилия.



В-третьих, это политические клакеры, получившие бесценный опыт управления толпой зимой 2013/14 годов. А также опыт гражданско-боевых действий в городских условиях.



В-четвертых, инстинкт самосохранения ставит их перед необходимостью быть если не "во власти", то "около власти", поскольку в ином случае количество преступлений и правонарушений, ими совершенных, неизбежно будет представлять угрозу и свободе, и жизни.



И, наконец, последнее по списку, но не по существу. В-пятых, они не боятся, в то время как для остальных групп населения страны устойчивый страх - это уже естественное состояние социальной атмосферы.



И следует отдавать себе отчет, что декларация ПНУК - это, может, и утрированное, но совершенно адекватное отражение отношения радикальных националистов к действующему режиму Порошенко. Поскольку по итогам событий 2014 года в отношении боевых руководителей Майдана не было сделано самого главного - их не допустили до реальных денежных потоков в стране (например, торговле с Россией или неподконтрольными территориями). А "пехоту" начали просто утилизировать точечными репрессиями или в окопах на Востоке страны.



В президентской администрации это прекрасно понимают и стараются удержать их в статусе политических союзников всеми силами, в том числе намеками о возможном применении насилия. Именно таким намеком и является открытие (но не разработка) Службой безопасности "дела ПНУК". Но насилие - это палка о двух концах. И неизвестно, по чьему загривку она долбанет сильнее. В случае с националистами пострадавшей оказалась, скорее, президентская администрация. Но это уже отдельный сюжет…



Марьян Сидорив



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Петр Порошенко теряет монополию на насилие

Удар с тыла - 2



В самом кратком изложении сценарий событий выглядел так:



- 7 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков (активно дрейфует в сторону Юлии Тимошенко, основного соперника Петра Порошенко на президентских выборах) с телеэкрана заявил, что "в Национальную полицию вчера вечером поступил подробный пакет документов от Юлии Тимошенко по поводу подкупа избирателей другим кандидатом. Этот пакет документов принят, возбуждено уголовное производство, идет проверка…". Это был прямой вызов президенту и ответ не заставил себя долго ждать;

- 8 и 9 февраля предвыборные митинги Тимошенко в Белой Церкви и на киевской Контрактовой площади были атакованы членами "С14" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), радикально-националистической парамилитарной группы "гражданских активистов", курируемых Службой Безопасности Украины. Службу возглавляет Василий Грицак, безусловный "человек Порошенко". Аваков пришел на помощь своей союзнице, и "героические хлопцы из С14" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были быстро "упакованы" и отправлены в Подольский райотдел полиции. При обыске у них нашли травматический пистолет, финки, газовые баллончики и емкости с зеленкой, которая в Украине уже стала любимым средством "политического макияжа";

- бойцы из "С14" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли "вынимать своих с кичи", и все закончилось попыткой штурма Подольского райотдела;

- подтянулся полицейский спецназ, и националисты без особого сопротивления легли "мордой в асфальт", поскольку при виде дубинок, рук на изломе и попавшему на видео крику "ложись, Бандера" их агрессивный кураж куда-то исчез;

- социальные сети подняли крик о том, что "задержаны патриоты", а Генеральная прокуратура открыла уголовные дела. Но не против штурмовиков, а на полицейских, "за превышение должностных полномочий";

- полицейская верхушка струхнула и принялась оправдываться, запустив флешмоб "Я теж бандерівець". Среди участников глава Национальной полиции Сергей Князев, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, советник главы МВД Зорян Шкиряк, etc.;

- полицейский, которому приписали крик "ложись, Бандера" (капитан полиции Василий Мельников) был отдан под арест и под суд. Правда, за него наперегонки бросились платить залог социалист Илья Кива и оппозиционер Александр Вилкул: так что теперь Мельников имеет даже шанс стать политической фигурой и одним из лидеров общественного мнения антинационалистов.



Ныне все эксперты кинулись выяснять электоральные профиты инцидента: кто д’Артаньян, а кто в дерьме по уши. Хотя переживать надо о том, что в самой большой яме оказалось государство Украина.



Ведь часто говорят, что монополия на насилие - это исключительное право ГОСУДАРСТВА. Это не совсем так. К руководству государством с завидной периодичностью прорываются люди не самых высоких нравственных качеств. Порой - откровенные мерзавцы. И общество должно иметь возможность этому противостоять. Мудрые отцы-основатели США в 1776 году не зря написали в другой декларации, "Декларации независимости": "…Когда длинный ряд злоупотреблений и насилий… свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства… становится правом и обязанностью народа".



Но в перерывах между революционными всплесками монополия на насилие может принадлежать только закону, который, собственно говоря, и является государством. И утрата этого права означает утрату государственности.



А что произошло на Подоле, без которого "Киев невозможен"?



Некая группа пыталась взять штурмом полицейский участок с целью разгрома и возвращения предметов, которые были в процедурном порядке изъяты как вещественные доказательства. Да большинство полицейских, от деликатных японских о-мавари до агрессивных американцев копов, просто пристрелило бы таких "гостей". По итогам подольского инцидента полиция не просто облажалась, она откровенно капитулировала и даже сдала "своего".



И это означает, что "некие группы" окончательно отбирают у закона (государства) монополию на насилие. Хотя - какие там "некие"! В Украине все хорошо знают имена "Свобода", "Правый сектор" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), "Организация украинских националистов" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), "Конгресс украинских националистов", "С14" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Которые уже не первый год используют формулу "если государство не в состоянии…, мы оставляем за собой право". И такому процессу "перетекания права на насилие" в нынешнем формате "бессильного государства" при нынешней властной вертикали противодействовать невозможно.



Хотя не секрет, что легальных "стражей закона" в Украине более чем достаточно. ООН рекомендует 222 полицейских на 100 тысяч населения. В МВД утверждают, что в Национальной полиции 149?700 штатных должностей. А населения-то уже давно меньше сорока миллионов. А, может быть, и меньше 30-ти - кто их там считал?



Что же получается "по факту" подольского инцидента? Парамилитарная националистическая группировка, пусть и курируемая СБУ, в гражданско-силовом конфликте нанесла откровенное поражение государственной силовой структуре (МВД), заставив последнюю капитулировать, причем в публичном пространстве.



И что удивительно… Порошенко - олигарх-производственник, создавший свою империю шоколада, автобусов, военных катеров и чего там еще. Уж он-то должен знать, что означает для успеха бизнеса (а политика - это тоже бизнес) сам факт монополии. И при этом он совершенно бездарно теряет главную монополию государственной власти - право на насилие. Допуская его переход националистам. Кстати, тому движению, чьей питательной средой является Западная Украина, основная надежда Петра Порошенко на грядущих выборах.



Пока лидеры националистических боевых групп на Украине играют роль средневековых итальянских кондотьеров, обеспечивая силовую поддержку нанявших их "политических князей". Но это только пока… Как я уже писал, в ноябре прошлого года пять ведущих националистических политических сил, те самые "Свобода", "Правый сектор" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), "Организация украинских националистов" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), "Конгресс украинских националистов" и "С14" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объединили свои президентские амбиции и заявили о совместной поддержке Руслана Кошулинского как кандидата в президенты Украины на выборах 2019 года.



А шестая ведущая националистическая сила, "Национальный Корпус" Андрея Билецкого (точнее - "Национальные Дружины", силовой актив корпуса), получила от Центральной избирательной комиссии статус наблюдателей на выборах и пообещала мобилизовать на них полторы тысячи человек.



То есть националисты, в отличие от оппозиции, во-первых - объединяются, во-вторых - усиливают свои позиции в избирательном процессе, и, в-третьих, превращаются в основную силовую составляющую на украинском политическом поле. Перед которой капитулирует верхушка государственных правоохранителей.



История показывает, что при таком сценарии потерявший монополию на насилие лидер государства либо становится марионеткой тех же кондотьеров, либо просто исчезает с политической арены.



Киев

Марьян Сидорив Источник - REGNUM

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