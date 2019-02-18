Европа спасла Украину, загнав "Северный поток-2" в угол, - "СП"

14:59 18.02.2019

"Труба" повиснет на шее у "Газпрома" и страны, заполненная на 50%

Андрей Полунин



Европа спасла Украину, загнав "Северный поток-2" в угол



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Павел Грудинин Сергей Правосудов



После ввода газопровод "Северный поток-2" останется недозагруженным - как минимум в первые несколько лет эксплуатации. Это следует из поправок к газовой директиве ЕС, предварительно согласованным с Европарламентом, Еврокомиссией (ЕК) и Советом ЕС. 20 февраля Совет ЕС будет голосовать по поправкам, и, по мнению экспертов, однозначно их поддержит.



Для "Газпрома" и Кремля это плохая новость. Нормы подготовлены противниками газопровода "Северный поток-2". Их цель - заставить участников проекта играть по правилам европейского внутреннего рынка. Это значит, у газопровода должен быть независимый от "Газпрома" оператор (сейчас это на 100% структура монополии Nord Stream-2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи лица. При этом все понимают: доступ третьих лиц к "Северному потоку-2" физически организовать невозможно, поскольку газ в российский конец трубы может подать только "Газпром".



Но казуистика никого не смущает: этом случае Еврокомиссия - по аналогии с газопроводом Opal - может запретить "Газпрому" использовать "Северный поток-2" больше чем наполовину.



То есть, сроки окупаемости проекта, мягко говоря, растягиваются. И стратегической задачи - ликвидировать украинский транзит - он, мягко говоря, не решает.



Заметим, аналитики "Газпрома" до последнего представляли ситуацию следующим образом. У Берлина и Москвы - прагматичные отношения, Германия настолько могущественна внутри ЕС, а "Северный поток-2" настолько немцам выгоден, что они пролоббируют проект любой ценой.



Но теперь, оказывается, все не совсем так. Прежде всего, Берлин ставит политику выше экономики. Неслучайно на проходившей в Мюнхене 15−17 февраля конференции по безопасности канцлер ФРГ Ангела Меркель вспомнила период, когда после распада СССР возник новый, подававший надежды мир: "Тридцать лет назад пала Берлинская стена, пал железный занавес и закончилась холодная война. Тогда мы задались вопросом: нужно ли вообще НАТО? Сегодня мы знаем: нужно", - отчеканила канцлер.



О сотрудничестве с Москвой она упомянула только в контексте "Северного потока-2". При этом Меркель отдельно обратилась к сидевшему в зале Петру Порошенко, пообещав ему, что газопровод не станет угрозой энергобезопасности Украины.



Поучается, это не Европа вынуждена покупать газ у "Газпрома" на любых условиях. Это "Газпром" вынужден газ на любых условиях - в полтрубы - продавать.



И альтернатива в газовых поставках у ЕС все-таки имеется, пусть и дорогостоящая. Дело в том, что Европа уже создала инфраструктуру по приему СПГ. Да, пока эта инфраструктура используется всего на 20%. Но при ее полной загрузке Европа сможет принять СПГ в объеме, сопоставимым с тем, что поставляет сегодня Россия.



Причем, европейские инвесторы вложили бешеные деньги именно в терминалы СПГ, а не в трансбалтийский газопровод. И теперь они будут стремиться, как минимум, отбить деньги. Ставка делается на то, что на российском направлении неизбежно будут возникать трудности с поставками, а производство СПГ будет развиваться - в Америке и других регионах.



Да, "Газпром" дает понять, что партия не проиграна. 14 февраля глава компании Алексей Миллер допустил строительство "Турецкого потока-2". Этот газопровод, если будет реализован, придет в ЕС из Турции по суше, и поправки в газовую директиву не создадут для него сложностей. Две новые нитки через Черное море общей мощностью 32 млрд. кубометров в целом соответствуют половине технической пропускной способности "Северного потока-2".



Возможно, так и будет. Если, конечно Евросоюз не примет очередные поправки в газовую директиву - и как раз к моменту, когда мы оплатим из своего кармана еще и черноморскую "нитку".



- 150 лет назад Салтыков-Щедрин писал, что "во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства", - отмечает директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", зампред Комитета по развитию агропромышленного комплекса ТПП РФ Павел Грудинин. - То же самое, я считаю, сегодня можно отнести к трубам, которые укладывает "Газпром". Складывается впечатление, что газопроводов у нас уже больше, чем может произвести газа Россия.



Если бы российские власти думали о людях, я считаю, они бы первым делом газифицировали свою собственную территорию. Ведь в России, напомню, газификация меньше чем в Европе, хотя в Европе газа мало, а у нас - много.



Что же касается действий наших "западных партнеров" - они не идиоты. Если Россия тянет за свои деньги очередную трубу - им-то чем плохо? У них будет не только множество газопроводов, но и СПГ-терминалы - так что в перспективе, считают они, цена на газ будет падать из-за роста конкуренции.



Поэтому Меркель можно понять, когда она де-факто говорит Порошенко: не волнуйтесь, что будет больше труб - мы выигрываем на этом деньги, и вас все равно поддержим.



"СП": - Почему вообще возникла ситуация с поставками газа, при которой Европа нас переигрывает?



- Потому что нельзя строить политику государства на интересах какой-то одной государственной корпорации. Ведь посмотрите, что происходит: в 2008 году Россия устроила газовый скандал только из-за того, что мы разбирались с Украиной. А в результате мы нанесли удар по нашим партнерам на Западе, и фактически заставили их расчехлить АЭС, а потом и начать искать альтернативные пути поставок.



Замечу, никогда в Советском Союзе - при так называемой тоталитарной системе - мы не отключали Европу от газа. Потому что советское руководство хорошо понимало: ты должен оставаться партнером в любых условиях, даже в условиях холодной войны. И прежде всего, чтобы европейцы не чувствовали себя заложниками.



Но в 2008-м мы это правило нарушили - и начали терять часть европейского рынка. А теперь мы пытаемся продавать газ в восточном направлении, вкладывая и здесь колоссальные деньги в строительство газопровода.



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Я считаю, на руку такая политика только тем группам, которые эти трубы и тянут. Из-за этой политики мы пропустили технологическую революцию в добыче газа с помощью горизонтального бурения и гидроразрыва пластов, но главная проблема не в этом. Проблема, повторюсь, в том, что власти РФ выстраивают политику так, чтобы помочь, скажем так, своим друзьям.



"СП": - Каким мог быть выход из ситуации?



- Я считаю, выход - в развитии внутреннего рынка. В обеспечении газом тех жителей России, которые топят свои дома дровами и углем - в то время, как мы пытаемся пропихнуть газ за границу.



Алексей Миллер, замечу, регулярно заявляет о рекордных поставках газа за рубеж. Но скажите: что от этого получил российский народ? Народ что, лучше жить стал? Власти пенсионный возраст снизили, или всех детей вылечили за счет бюджета? Нет - ничего подобного не произошло.



Вот и получается, что интересы "Газпрома" и народа - это совершенно разные вещи.



К слову, по моим данным, зарплата Алексея Миллера всего за 22 дня равна содержанию целиком такого учреждения, как всероссийский Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий "Газпром ВНИИГАЗ". А ведь это крупнейший газовый НИИ в Европе, в нем работают сотни сотрудников. Это колоссальный перекос, и он, я считаю, говорит о многом.



- Когда "Северный поток-1" был построен, возникла проблема с его продолжением по территории Европы - газопроводом Opal, - напоминает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. - Германия разрешила "Газпрому" заполнять Opal на 100%, а ЕК - только на 50%. И уже не имело значения, что по загрузке "Северного потока-1" формально никаких ограничений не было - другого варианта, кроме как качать газ дальше по Opal, не существовало.



Поэтому я бы не стал говорить, что сейчас - в связи с поправками к газовой директиве ЕС - ситуация принципиально изменилась. Она изменилась, конечно, но не слишком значительно.



Даже если бы у нас было разрешение на 100% заполнять "Северный проток-2", но его продолжение по территории Европы опять заблокировали бы - разрешили использовать на 50% - толку от возможности заполнить "Северный поток-2" под завязку не было бы никакого.



На мой взгляд, новые поправки - это очередные попытки противодействовать "Северному потоку-2". Но такие попытки, повторюсь, были и в случае "Северного потока-1" - и в итоге по Opal, полное использование мощностей которого блокировалось семь лет, в 2017 году было найдено приемлемое решение.



Сейчас "Газпром" заполняет Opal на 100%, соответственно, и "Северный поток-1" тоже заполнен на 100%. И для меня очевидно, что по "Северному потоку-2" компромиссные решения также будут найдены. Вопрос только в том, насколько затянется вопрос с заполнением "Северного потока-2" на 100%. На него сейчас не может ответить никто.



Точно можно сказать одно: к 2020 году "Северный поток-2" полностью загружен не будет. И связано это с тем, что газотранспортные мощности на территории Европы не будут готовы к сроку на 100%.



Аналогичная ситуация, кстати сказать, и по "Турецкому потоку". По нему, начиная с 2020 года, может обеспечиваться газом Турция - по первой нитке. Но в отношении второй нитки, которая должна пройти по странам Южной Европы, пока нет ясности. Так, Сербия должна построить соединительный газопровод с Болгарией, но строительство до сих пор не начато. Это значит, к середине декабря 2019 года, как планировалось, оно не будет завершено, и газ из второй нитки прокачивать некуда.



Все это означает, что транзит газа через Украину и после 2019 года сохранится - и в достаточно большом объеме.



18/02/2019