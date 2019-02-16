Что происходит в Венесуэле? Когда политика перераспределения заменяет политику развития, - В.Прохватилов

17:57 18.02.2019

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 16.02.2019 |



Дестабилизация ситуации в Венесуэле происходит с территории Колумбии, заявила 15 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. К этому можно добавить, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы принимает формы, беспрецедентные даже для Соединенных Штатов.



12 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции Совета Безопасности ООН по Венесуэле, который подготовили США и в котором говорится о необходимости проведения в Венесуэле новых президентских выборов, не сбалансирован. Перед этим Сергей Лавров отметил, что американский проект направлен на дестабилизацию обстановки в Венесуэле и принят Совбезом ООН не будет.



Россия подготовила свой проект резолюции СБ ООН, в котором говорится, что угрозы применения силы против территориальной целостности и независимости Венесуэлы, как и попытки вмешательства в ее внутренние дела вызывают обеспокоенность. Российская Федерация призывает все заинтересованные стороны к разрешению ситуации мирным путем в рамках Конституции Венесуэлы, а также поддерживает все инициативы, направленные на политическое разрешение кризиса самими венесуэльцами, в том числе "механизм Монтевидео" – разработанные Мексикой, Уругваем и Карибским сообществом предложения по поэтапному урегулированию ситуации в Венесуэле.



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Сутью политического курса Уго Чавеса, занимавшего пост президента Венесуэлы в 2002-2013 годах, был последовательный антиимпериализм. Еще в 2011 году в статье "Уго Чавес – цель №1 для спецслужб США" специалист по Латинской Америке Нил Никандров писал​​​​​: "В определенных кругах США укрепилось мнение, что физическое устранение боливарианского лидера приведет к расколу в рядах его последователей, демонтажу ALBA, ослаблению Союза Южноамериканских наций (UNASUR) и других региональных объединений. Без льготных нефтепоставок крайне усложнится проведение реформ на Кубе для правительства Рауля Кастро... Из Венесуэлы будут вытеснены "нежелательные пришельцы" – китайские, российские, белорусские конкуренты. Будет поставлен крест на космических и атомных мирных проектах Венесуэлы, не говоря о проекте политическом – построении "социализма XXI века"".



Уго Чавес скончался от рака в марте 2013 года. Его преемником стал Николас Мадуро, и… охота спецслужб США на президента Венесуэлы продолжилась. Волнения в Венесуэле продолжаются уже 11-й месяц подряд. "После назначения Джины Хаспел директором ЦРУ резидентура в Боготе усилила свою работу. Кровавой Джине было важно показать, что президент Трамп в ней не ошибся… – подчеркивал в сентябре 2018 года Н. Никандров. – Президент Венесуэлы Николас Мадуро был атакован [в очередной раз] 4 августа на праздновании годовщины создания Национальной гвардии. Исполнители теракта пустили в ход два радиоуправляемых дрона-квадрокоптера модели DJI M600. Один из дронов должен был взорваться над президентской трибуной, другой напротив нее".



Покушение сорвалось, но попытки свержения Мадуро не прекращаются. Никандров пишет: "Алгоритм действий администрации США прояснился: никакой дипломатии, только применение силы с целью нейтрализации Мадуро и его близкого окружения. На передней линии атаки – директор ЦРУ Джина Хаспел…"



12 февраля по Венесуэле прокатилась четвертая за последние три недели волна массовых уличных акций. Участники митинга оппозиции заполнили центральную улицу столицы страны Каракаса – проспект Франсиско де Миранды. Движение по магистрали было остановлено. Через несколько часов на площади Боливара начался проправительственный митинг в честь Дня молодежи. Перед демонстрантами выступил президент Мадуро. Он не стал прибегать к риторике войны и ограничился поздравлениями граждан с Днем молодежи, сообщает латиноамериканский телеканал Telesur. "Я хочу мира для Венесуэлы, мы все хотим мира для Венесуэлы, чтобы барабаны войны исчезли, чтобы угрозы военного вторжения отступили…" – заявил Мадуро.



Политический кризис в Венесуэле возник не на пустом месте – он разразился под влиянием жестких американских санкций и проблем в экономике, вызванных ошибками боливарианского правительства.



Активный участник левого движения Венесуэлы профессор Центрального университета Венесуэлы Эдгардо Ландер отмечает, что во время правления Уго Чавеса Венесуэла привлекала к себе внимание левых всего мира, была символом надежды и примером того, что прогрессивные в социальном отношении перемены в современном мире возможны, причем они могут проходить в условиях соблюдения всех демократических свобод.



Однако если перелистать страницы экономической истории Венесуэлы, то можно увидеть, что последние годы президентства харизматического команданте Уго Чавеса в правящей политической коалиции верх взяло бюрократическое большинство, которое выступало против любых перемен, грозивших его благополучию. Смертельная болезнь команданте не позволила ему решить эту проблему. И вместо того чтобы уничтожать трущобы, развертывая за счет нефтедолларов масштабное жилищное строительство, проводить реальное импортозамещение и диверсификацию производства, инвестировать в науку и подготовку промышленных кадров, было решено просто перераспределять нефтяные доходы, повышая уровень жизни жителей трущоб.



"Это привело к тому, что из аппарата власти были последовательно вычищены как технократы-модернизаторы, носившиеся с проектами использования нефтяных доходов для развития страны, так и революционные романтики, мечтавшие об изменении народного образа жизни, освобождении низовой инициативы и превращении масс в действительных хозяев страны. Политика перераспределения заменила политику развития",



– пишет российский политолог Борис Кагарлицкий.



"По существу, революционная инициатива была удушена венесуэльской бюрократией задолго до того, как развернулся нынешний политический кризис. И происходящие сегодня события – лишь результат глубинных перемен, произошедших в самом боливарианском лагере", – считает Кагарлицкий. Крушение венесуэльской экономики было ускорено резким падением цен на нефть и становившимися все более жесткими санкциями Вашингтона, недовольного усилением влияния в стране России и Китая. По уровню гиперинфляции Венесуэла сравнялась с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х.



Банк Венесуэлы не предоставляет официальную информацию о ВВП страны с 2013 года, но Международный валютный фонд (МВФ) проводит собственные расчеты. С 2014 года, через год после смерти Чавеса, на фоне падения мировых цен на нефть, которая обеспечивает 95% доходов страны от экспорта, ВВП Венесуэлы начал сокращаться. "Коллапс экономической активности, гиперинфляция, быстрое ухудшение ситуации с доступностью базовых услуг (медобслуживание, энергообеспечение, водоснабжение, транспорт и общественный порядок), а также дефицит продовольствия по льготным ценам привели к масштабной миграции, которая оборачивается проблемами для соседних стран", – дает оценку ситуации МВФ.



"Нефть никогда полностью не преобразовывала Венесуэлу, а, скорее, создавала иллюзию современности в стране, где сохраняется высокий уровень неравенства",



– пишет в своей книге Life in a Venezuelan Oil Camp венесуэльский историк профессор Помонского колледжа (Калифорния) Мигель Тинкер Салас.



Надо признать: американские мастера государственных переворотов за рубежом умело оседлали волну народного недовольства в Венесуэле. Специфика текущего момента в этой стране состоит в том, что ошибки, допущенные лидерами боливарианской революции, сделали кризис, вызванный падением мировых цен на нефть и санкциями США, системным. А прямое вмешательство США и их союзников во внутренние дела страны поставило под угрозу устойчивость правительства Мадуро. Его падение будет означать возврат Венесуэлы к либеральной модели экономики, которая превратит страну в колонию США.