 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахские тазы на грани исчезновения. Нет единого стандарта породы
18:35 18.02.2019

Казахстанские держатели кумай тазы обеспокоены дальнейшей судьбой достояния нации. Если вовремя не ввести стандарты, порода может исчезнуть c лица земли, сообщает портал "Замана".

Нурболат Жумаев. Zamana.kz
Собаку этой породы издревле считали священной. Она относится к "Семи сокровищам" казахского народа. Тазы никогда не оставляли ночевать в степи, оставляя место в юрте, и относились с особой заботой, называя ее "кумай тазы" (борзая). Они не раз спасали людей от голода и были неотъемлемыми спутниками пастухов и охотников.

В настоящее время чистокровные тазы на грани исчезновения

Важно срочно разработать единый стандарт
Нурболат Жумаев с детства разводит тазы и часто выходит с ними на охоту. Он рассказал, что на эту породу в Казахстане до сих пор нет единого стандарта, а принятые в советское время исследования уже давно устарели.

"В советское время ученый Слудский провел полноценное исследование этой породы. Он описал вид, цвет, количество особей и в каком веке они появились в Казахстане. После него научный сотрудник Константин Плахов из Алматы изучил труды своего предшественника и установил специальный стандарт на казахскую тазы.

Эта порода скрещивалась с другими, поэтому сейчас чистокровных представителей практически не осталось.

"Одним словом,

Плахов, не считаясь с другими учеными, самостоятельно вынес решение,

- говорит Жумаев. - Он считает тазы обычной собакой, которая ничем не отличается от других".

С этим мнением Нурболат категорически не согласен и предлагает в отношении этой породы в срочном порядке ввести новые стандарты.

"Нужно сверить данные во всех областях страны и утвердить общие требования. В каждом регионе Казахстана тазы подразделяются на разновидности. В зависимости от климата у этой породы собак разная шерсть", - поясняет Жумаев.

В Кыргызстане тщательно изучили тазы, назвали их "тайган" и запатентовали. Есть информация, что эту породу хотят запатентовать и россияне.

Тазы на грани исчезновения
"Если мы все оставим на произвол судьбы, настоящие казахские тазы исчезнут с лица Земли. Способствует этому и человек. Пытаясь вывести более сильных и умных собак, хозяева спаривают их с разными породами. В результате гены смешиваются и чистокровных тазы становится все меньше и меньше", - считает Жумаев.

По его словам, нынешний вид не совсем соответствует исконному. Изначально собака была крупной, крепкой, с хорошей шерстью, длинной на хвосте и ушах.

Современные же тазы больше похожи на кыргызских тайган

Жумаев также разъяснил, чем казахская тазы отличается от арабских и других пород собак, таких как салюк, хортая, грейхаунд.

"Тазы может взять след зверя даже по ветру. Пока другие изучают запах по определенной вещи, наши собаки за это время успевают поймать зверя. Такая универсальность существует только у казахских тазы".

Сам Нурболат Жумаев является членом сообщества "Покровители тазы" и готов оказать содействие в исследовании этой породы.

Анар Мұстафина
16.02.19

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550504100
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