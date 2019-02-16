|Американская коалиция Cotton Campaign заблокировала поставки узбекского хлопка. Детишечек жалко...
18:47 18.02.2019
АМЕРИКАНЦЫ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ПОСТАВКИ УЗБЕКСКОГО ХЛОПКА
Американская коалиция Cotton Campaign не поверила в прекращение использования детского труда в Узбекистане и призвала продолжить кампанию по бойкоту хлопка из солнечной республики. Хотя накануне с правозащитниками в США встретилась правительственная делегация во главе с вице-премьером Танзилой Нарбаевой.
Cotton Campaign на своем сайте заявила, что принудительный труд искоренен в стране не до конца.
Ранее Cotton Campaign вынудила всемирно известные бренды как Nike, Zara, GAP, Levi’s, H & M, UNIQLO отказаться от "белого золота", пряжи и текстиля из Узбекистана.
Многие наблюдатели убеждены, что "принципиальность" западных правозащитников связана с устранение конкурентов на рынке хлопка-сырца и текстиля. Возможно, речь идет о финансовом вымогательстве.
Достижения Узбекистана в борьбе с детским трудом на хлопковых плантациях официально признана Международной организацией труда.