 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Заклятый враг рахмонидов Гадоев добровольно вернулся в Таджикистан из Голландии
18:49 18.02.2019

ЗАКЛЯТЫЙ ВРАГ РАХМОНА ДОБРОВОЛЬНО ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ
Один из видных лидеров таджикской оппозиции 33 –летний Шараф Гадоев вернулся на родину из Голландии, где получил политическое убежище.

Он сдался властям в душанбинском аэропорту. Политик находился в розыске за контрабанду и подделку документов.

Гадоев был заместителем председателя я Национального альянса, базировавшего в Западной Европе. В него входили вся разношерстная оппозиция, включая запрещенные "Группу 24", Исламскую партию.

Лидер альянса беглый Мухиддин Кабири находится в шоке от поступка Гадоева. Он не придумал ничего лучше, как заявить, что соратника похитили. С заклинаниями об угрозе "борцу за свободу" выступил и неугомонный Стив Свердлов, "дежурный по Средней Азии" от американской Human Rights Watch (HRW). Он потребовал от Нидерландов срочно вмешаться и защитить Гадоева.

Между тем, Гадоев уже встретился с мэром столицы Рустамом Эмомали, сыном президента страны. И выступил с 14-минутным обращением, в котором признал свои ошибки, резко осудил своих недавних подельников, перешедших на западное содержание.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vesti.uz
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