Мэрия Ташкента выбросила белый враг. Хоким Артыкходжаев - дуролом-реноватор

18:52 18.02.2019

МЭРИЯ ТАШКЕНТА ВЫБРОСИЛА БЕЛЫЙ ФЛАГ

Грандиозный скандал со сносом жилья в Ташкенте, массовое возмущение заставили руководство города посмотреть правде в глаза.



В минувшую субботу мэр узбекской столицы Джахангир Артыкходжаев собрал депутатов, журналистов на экстренный разговор. Что делать, как выйти из кризиса?



Всем наконец-то стало ясно, что реновация в Ташкенте началась с шашками наголо. Строительные компании хищниками бросились на двухэтажки, выкидывая оттуда жильцов, словно ненужный хлам. Их, однако, обвинять сложно. "Инвесторам" разрешили идти по головам.



Хотя перед глазами опыт Москвы, где реновация носит более масштабный характер. Там, однако, не слышно гула недовольства. Власти загодя подготовили почву, приняли специальный закон. И лишь потом вступили в дело бульдозеры.



В Ташкенте все по старинке, в духе "устного указания". Сказал президент Мирзиеев, что надо избавляться от двухэтажек, так мы с тюбетейкой и голову принесем.



Депутат Баходыр Ганиев обратил внимание, что сносы домов и выселение происходят внезапно, застройщики выскакивают как из подворотни. Никто ничего не знает, людям элементарно не показывают документов, ничего не гарантируют. Выселяйся со всеми вещами и домочадцами, типа "под котлован". В лучшем случае обещают аренду на 2-3 месяца, а потом как знаешь.



Депутат предложил "сочинить" документ, может, постановление президента (опять все прячутся за спину высшего начальства), где будет все расписано по полочкам.



Действительно, сегодня человек даже в суд не может обратиться толком. Нет закона о реновации, есть всякие постановления и инструкции, которые противоречат друг другу.



Например, Артыкходжаев прямо признал, что город не может выкупать жилье по рыночной стоимости. Но как быть людям? Зачем тогда брались за снос, если в карманах ветер гуляет?



Журналистка Луиза Махмудова предложила создать несколько групп из народных избранников, которые невесть чем занимаются, когда город стоит на ушах, подключить юристов, общественных активистов. Чтобы они встречались с жильцами и все им растолковывали. Мэр ухватился за эту идею.



Это, впрочем, полумеры. Все утешительные беседы упрутся в деньги за жилье, в квартиры, предлагаемые взамен. Ситуация не решится "разъяснительными беседами".



Выход из кризиса только один: срочно нужен закон о реновации, который бы однозначно встал на сторону горожан, их интересов. Также требуется срочно отменить антиконституционный запрет на прописку в Ташкенте иногородних, на покупку "областными" вторичного жилья. Это нормализует, оздоровит рынок, уберет искусственные преграды, созданные в угоду коммерсантам.



Застройщики, если они добросовестные, могут и подождать, ничего с ними не случится. Закон будет на пользу и предпринимателям, которые поймут правила игры.



В противном случае, инвесторов и руководство Ташкента ждет долгая и упорная война с общественностью, перманентное недовольство, подрыв доверия к власти. Избежать чудовищного хаоса еще вполне можно.



Кирилл Поздняков