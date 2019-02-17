США в Центральной Азии – как стравить китайцев с казахами и киргизами? - А.Пахолин

18:56 18.02.2019

На маршрутах китайского "Пояса и пути"



С осени прошлого года по Киргизии прокатилась волна антикитайских выступлений, вызванных жестким обращением с этническими мусульманами в Синьцзяне. В организации этих митингов отчетливо прослеживается план, направленный на подрыв позиций Китая в странах Центральной Азии.



Антикитайские митинги стали результатом активной информационно-психологической кампании, начавшись осенью 2018 года. Отношение к Китаю в Центральной Азии всегда было сложным. Сказывалась и непростая история контактов местных народов с Китайской империей, и жесткая политика властей КНР по отношению к мусульманскому населению Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) после Второй мировой войны. За последнее десятилетие, однако, Китай превратился в главного торгово-экономического партнера и крупнейшего инвестора стран Центральной Азии. И портить отношения с Пекином местные политические элиты совсем не хотят.



Началом антикитайской кампании послужила публикация 9 сентября прошлого года организацией Human Rights Watch (эта организация борется с нарушением прав человека исключительно в странах, не идущих в фарватере внешней политики США) 117-станичного доклада "Искоренение идеологических вирусов. Китайская кампания репрессий против мусульман Синьцзяна". В докладе говорилось о существующих в Китае "лагерях перевоспитания" – специальных учреждениях для идеологической обработки нелояльных властям КНР мусульман в СУАР. Поскольку в Синьцзяне проживает много казахов и киргизов, распространение рассказов об их притеснениях не могло не вызвать в Казахстане и Киргизии резко отрицательную реакцию.



Главными каналами распространения "антикитайского контента" стали финансируемые американцами СМИ на русском языке, часть которых имеет версии на казахском и киргизском. В материалах изображались страдания проживающих в Синьцзяне мусульман, многие из которых имеют родственников, а некоторые – и гражданство Казахстана и Киргизии. Акцент делался на личных историях конкретных людей, что усиливало эмоциональное воздействие информационных материалов. При этом позиция китайских властей и объяснение задач их политики до "целевой аудитории" не доводились.



Радио "Азаттык" (казахская служба "Радио "Свобода"")** прямо поддержало выводы доклада Human Rights Watch, заявив, что "правительство Китая проводит систематическую кампанию против тюркоязычных мусульман в Синьцзяне". Статья на сайте "Азаттык" была усилена видеоконтентом издания "Настоящее время"** – русскоязычного телеканала с редакцией в Праге, который является совместным проектом "Радио "Свобода"" и "Голоса Америки"**. Этот телеканал начал круглосуточное вещание два года назад, в феврале 2017-го. "Настоящее время" на 100 процентов финансируется Конгрессом США и занимается продвижением "демократических ценностей и институтов" на территории стран бывшего СССР.



Антикитайские материалы казахской службы "Радио "Свобода"" нацелены на обострение отношений КНР со странами Центральной Азии. Заголовки материалов очень красноречивы: "Казахи Синьцзяна заявляют о репрессиях, Астана хранит молчание"; "Железные кровати и песни о партии. Этнический казах о "лагере" в Китае"; "Этнические кыргызы без вести пропадают в Китае. Что происходит?". Во всех заголовках – указание на этническую принадлежность "страдающей стороны" и название "страны-угнетателя".



К антикитайской кампании были подключены и другие СМИ на русском языке. Целую серию материалов о "лагерях перевоспитания" в КНР опубликовала "Фергана". Широко освещалась непростая для граничащих с КНР среднеазиатских государств (Казахстана, Киргизии и Таджикистана) тема экономического и демографического присутствия Китая в регионе. Лейтмотив этих материалов – опасность китайской экспансии. А интернет-издание "Медуза" (зарегистрировано в 2014 году в Латвии и финансируется Михаилом Ходорковским) посвятило теме китайско-казахских и китайско-киргизских противоречий большой материал "Концлагерь на 10 миллионов уйгуров" с подзаголовком "Китай построил в провинции Синьцзян полицейское государство будущего".



Вообще, о "лагерях перевоспитания" в Синьцзяне (в Китае их называют "центрами профессионального обучения и повышения квалификации") известно довольно мало. По данным "Коммерсанта", 9 октября 2018 года года власти КНР опубликовали принятое Собранием народных представителей СУАР "Положение о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", в котором признали существование таких центров и сформулировали основные принципы борьбы с исламским радикализмом. Китай уже много лет ведет борьбу с действующей в Синьцзяне террористической организацией "Исламское движение Восточного Туркестана", состоящей в основном из уйгуров.



Используя настороженное отношение к китайцам части казахов и киргизов, США последовательно разыгрывают в Центральной Азии антикитайскую карту. Проблема стала особенно актуальной после того, как в 2013 году, выступая в Назарбаев-университете в Астане, председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал проект "Один пояс – один путь" ("Пояс и путь"), прокладывающий транспортные пути из Китая в Европу и создающий вдоль них точки экономического роста. Часть маршрута "Пояса и пути" проходит по территории Казахстана и Киргизии. Здесь США и провоцируют антикитайские выступления, стремясь вбить клин между Пекином, Астаной и Бишкеком.



Американская политика в Центральной Азии уже начинает приносить плоды. Китай пока не располагает стратегией противодействия крупным информационно-психологическим операциям. Нет ее и у Казахстана с Кыргызстаном. Китайский ресурс "мягкой силы", обладающий большой культурной привлекательностью, остается в Центральной Азии во многом невостребованным. Между тем надо понимать, что недавние антикитайские выступления в среднеазиатских государствах – далеко не последняя фаза возобновившейся в этой части света Большой игры.



АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН | 17.02.2019 |