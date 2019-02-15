Как место жительства связано с нарушением эрекции, - Focus

19:22 18.02.2019

15 февраля 2019 г.

Корреспондент | Focus



"Ограничение дорожного движения" - звучит, возможно, несексуально, однако, если верить новому исследование, это лучшее, что можно придумать для нашей сексуальной жизни, пишет немецкий журнал Focus.



"Воздух с высоким содержанием токсичных веществ, который вдыхают жители регионов с интенсивным дорожным движением, вероятно, является причиной нарушений эрекции у мужчин, утверждают ученые из китайской провинции Гуандун", - пишет издание.



В рамках исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Journal of Sexual Medicine, ученые провели различные лабораторные эксперименты на крысах. Десять крыс, представлявших контрольную группу, дышали исключительно чистым воздухом. Три другие группы ежедневно в течение двух, четырех или шести часов вдыхали воздух с выхлопными газами.



"При этом было выявлено, что выбросы оказывали существенное негативное воздействие на "сексуальную жизнь" грызунов - особенно в тех группах, которые были подвержены воздействию газов по четыре или шесть часов в день", - передает издание.



"Наше исследование впервые доказывает, что выхлопные газы автомобилей оказывают неблагоприятное воздействие на функцию пениса. Наши результаты дают повод для беспокойства о том, что продолжительное воздействие выбросов провоцирует возникновение проблем с эрекцией", - говорится в исследовании.



Возможно, суматоху города стоит снова сменить на природу, заключает Focus, ведь на успех мужчины в постели кроме плохого воздуха влияет и стресс, который приносит нервная жизнь в большом городе.



Источник: Focus