РосТВ: их нравы. Друзь, гнусь и Эрнст, - В.Малышев

20:20 18.02.2019

ТВ: их нравы

Как "знаток" Александр Друзь миллионером стать захотел



Что вдруг так взбудоражило нашу "прогрессивную общественность"? Один из ее кумиров – увенчанный всеми возможными лаврами, "магистр" популярной телеигры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь попался на банальном мошенничестве. Как объявил главный редактор другой популярной телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер, он пытался подкупить его. По его словам, знаток хотел заранее получить все вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз – три миллиона во время телевикторины. Об этом Бер рассказал в своем "Живом журнале".



Друзь связался с редактором по телефону перед записью телепередачи в ноябре 2018 года. Он должен был принять участие в программе вместе с другим знатоком Виктором Сидневым. Магистр намекнул, что очень хочет выиграть главный приз и заметил, что готов поделиться с Бером. Позднее главный редактор передачи попросил Друзя позвонить ему в Skype и записал все его требования на диктофон. Чтобы обличить знатока, Бер подыграл ему: передал все вопросы и ответы и согласился получить треть от выигрыша.



Но перед эфиром сотрудник "Кто хочет стать миллионером?" изменил все вопросы после девятого - те, ответы на которые были самыми "дорогими". В итоге Сиднев и Друзь правильно ответить не смогли и покинули передачу, забрав выигранные ими 200 тысяч рублей.



Бер предположил, что Сиднев, вероятно, в сговоре не участвовал. Такие выводы он сделал, наблюдая за его поведением в эфире.



В итоге главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" обратился со своими доказательствами в Комиссию по этике (возглавляемую… тем же Друзем) и в правление Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" и попросил наказать виновника за жульничество.



В интернете выложена запись разговора между Ильей Бером и Александром Друзем, судя по которой попытка "магистра" договориться о взятке не вызывает никаких сомнений. К тому же, как известно, Друзь уже сам подтвердил, что голос на этой записи, широко растиражированной в сети, принадлежит именно ему.



Однако Первый канал, судя по всему, собирается выгородить оскандалившегося "знатока".



Как сообщила его пресс-секретарь Лариса Крымова, канал проведет проверку заявления главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером" о попытке подкупа со стороны Александра Друзя. При этом она многозначительно подчеркнула, что еще необходимо проверить достоверность записей, а также задать ряд вопросов самому главному редактору Илье Беру. По словам Крымовой, программа, о которой идет речь, снималась в ноябре, а сведения были обнародованы только сейчас.



Понятно, что каналу не хочется выносить сор из избы. Но ведь запись разговора, выложенная в сеть, неопровержимо подтверждает вину Друзя. А сам Бер уже написал в своем "Живом Журнале", что ранее делал попытку решить вопрос без публичного скандала, но безрезультатно…



Кто такой Друзь?



Друзь – это уже давно не просто Друзь. А кумир, эталон эдакого мудреца и современного интеллектуала, гения интеллекта. Либеральная пресса уже давно превратила Александра Абрамовича в своего рода супермена. Если считать по его титулам и призам, то и в самом деле его можно принять за такового: магистр игры "Что? Где? Когда?", обладатель приза "Бриллиантовая сова", а также шестикратный обладатель приза "Хрустальная сова", трехкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК, директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов ЧГК. Многократный участник телеигр "Брэйн ринг" и "Своя игра" и т.д и т.п.



Родился Друзь в Ленинграде, окончил ленинградскую среднюю школу № 47 имени К.Д. Ушинского, однако никакой медали не получил. В 1975 году окончил Ленинградский индустриально-педагогический техникум ПТО по специальности техник-электрик, мастер производственного обучения. А потом – Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика В.Н. Образцова по специальности инженер-системотехник. Однако ни ученым, ни выдающимся инженером не стал. Преподавал в школах и лицеях. Отличился он лишь тогда, когда начал принимать участие в телеигре "Что? Где? Когда?" Появившись там в 1981 году, играет с тех пор без передышки. Словом, лозунговую фразу клуба "Что наша жизнь? Игра!" – он оправдал полностью.



Интеллектуальное шоу принесло ему славу и известность, но на что он живет? Ведь сам Друзь признавался, что игра его не кормит. Однако "кормушкой" стали появившиеся благодаря игре связи на телевидении. Он руководил программами телекомпании "Золотой телец" в Петербурге, поставлявшей контент для проектов "Отечество и судьбы" ТК "Культура" и "Агентство" REN-TV. Занимался также бизнесом, основал строительную компанию. Так что жить было на что.



Но вот, что странно. Попробовав принять участие в другом телешоу, где тоже надо демонстрировать свои знания – "Кто хочет стать миллионером", этот прославленный интеллектуал никакого успеха не добился. Выступал трижды, но каждый раз без особого успеха. А как окончилась его последняя игра, мы уже написали.



Махинации с "Битвой"



Впрочем, скандалы вокруг телевизионных шоу вспыхивают у нас не в первый раз. Так, недавно участник последнего сезона шоу "Битва экстрасенсов" Никита Турчин обвинил организаторов этого проекта в махинациях. Он заявил, что организаторы телепроекта намеренно подталкивали Константина Гецати и Соню Егорову друг к другу, чтобы создать интересную любовную линию. Он утверждает, что проявления чувств между участниками были всего лишь результатом махинаций продюсеров.



"Продюсерам очень хотелось повторить успех и популярность, которых добилась пара Александра Шепса и Мерлин Керро. Они ведь специально и с завидной регулярностью ставили Соню и Гецати вместе. Но ничего не вышло, чуда не произошло. Константин и Соня, прямо скажем, не понравились друг другу. Их действительно связывали лишь рабочие отношения.



Ранее экс-ведущий шоу Михаил Пореченков раскрыл, что все шоу является постановкой. По его словам, технология производства программы основана исключительно на обмане зрителя.



Он заявил, что участникам "битвы" постоянно даются подсказки со стороны продюсеров, а результаты "экстрасенсорных боев" известны заранее и, более того, прописаны в договорах.



Как заявил артист, проверки, которые проходили претенденты, чтобы попасть в шоу, на самом деле не выдержал ни один из потенциальных участников. Первое время, как признался Пореченков, он искренне верил участникам программы, но после того, как узнал об обмане - покинул шоу.



Спустят на тормозах?



Знающие нравы нашего нынешнего телевидения, где уже давно главное не мораль, а рейтинги и деньги, уверены, что попавшийся на мошенничестве "знаток", выйдет сухим из воды. "Я думаю, это будет тихо спущено на тормозах, – сказал петербургской интернет-газете "Фонтанка" президент петербургского интеллект-клуба "Коломна" Сергей Виватенко. – Если будет организована комиссия, то одного из двоих надо выгонять из движения. Но Друзь – известный игрок ЧГК. Вряд ли у "Как стать миллионером?" есть такая фанатская организация… Максимум, что может случиться, – Бер больше не будет редактором в "Кто хочет стать миллионером?".



Член элитарного клуба и двукратный обладатель "Хрустальной совы" Михаил Скипский уверен, что жизнь клуба после этого скандала никак не изменится, а вот один из двоих его участников пострадает.



"Илья Бер написал в комиссию по этике, которую возглавляет Александр Друзь. И в этом был отдельный пафос Ильи: пожаловаться Друзю на Друзя, – говорит Скипский. – Кто-то должен ответить за поступки и слова. Оба исхода будут неприятны. История очень мутная… Это дешевый хайп, который вынесен из тусовки вовне. Регулярно бывают какие-то проблемы, связанные с нечестной игрой, и регулярно кого-то ловят за руку в ЧГК. За это дисквалифицируют на какой-то период или навсегда. Но здесь игра на деньги, а не на интерес, и, видимо, это Илью возбудило. Может ли Друзь лишиться звания магистра? Не думаю".



Вступился за Друзя и ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров. По его словам, он не заметил ничего странного во время игры с Друзем и Сидневым. Их поведение не вызвало у него подозрений. Телеведущий также подчеркнул, что магистр – это тот человек, который "меньше всех" способен на подобное жульничество.



Такая вот у нас сегодня новая мораль… Тебя публично ловят на попытке дать взятку, а друзья и коллеги начинают провинившегося дружно оправдывать. Почему? Да потому что наше телевидение – это деньги. Большие деньги. А там, где они есть, там нет морали. А потому скандалы, склоки, грязь стали сегодня на нашем телевидении нормой. Нормой, как видно, становится и мошенничество. Жаль! Потому что зрители, которые смотрят телевизионные игры, думают, что игра идет по-честному. Как видно, далеко не всегда…



Владимир Малышев

14.02.2019