Афган: воспоминания о будущем, - В.Панов

20:25 18.02.2019 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов



Этот день однозначно связывают с выводом наших войск из Афганистана. 15 февраля 1989 г. генерал-лейтенант Борис Громов, командующий Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане (ОКСВА), спрыгнул с бронетранспортера и пешком пересек мост Дружбы через реку Амударья, отделявшую Афганистан от Советского Союза.



Правда, сегодня мало кто знает и, тем более, помнит, что войска выводились не только через узбекское местечко Термез (мост на Амударье), но и через Кушку на таджикской границе, куда прессу не пригласили. А потом фактически еще три года наши военные, в основном летчики и технические специалисты, находились на территории Афганистана. Но это уже другая история.



Прошли десятилетия, и только в 2010 г. указом президента РФ были внесены изменения в законодательство, придавшие 15 февраля статус официального Дня памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества. Думаю, это правильно. Афганская война стала самой длинной в истории СССР - она продолжалась более девяти лет (с декабря 1979-го по февраль 1989 г.). Самой массовой после Великой Отечественной - по одним данным, через ее горнило прошло около 600 тыс. человек, по другим - до одного миллиона, в том числе 525,5 тыс. солдат и офицеров Советской Армии, 95 тыс. военнослужащих и сотрудников пограничных войск КГБ и органов государственной безопасности, внутренних войск МВД и милиции. А также - около 21 тыс. гражданских служащих.



Но в отличие от других войн Государства Российского, большинства которых было овеяно славой, эту войну почти изначально стали обливать грязью, предавать позору, подвергать ее участников остракизму.



Причем по большей части в родной стране. Советских солдат выставили чуть ли не оккупантами, захватчиками, душившими свободный афганский народ. Помню, как в военкоматах, госпиталях и больницах, собесах и прочих госучреждениях СССР, которые были призваны проявлять заботу о людях, вернувшимся с Афганской войны солдатам отвечали: "Я (мы) вас туда не посылал (-ли)". И горькие слезы наворачивались на глаза тех, кто смотрел в лицо врагу, не дрогнул, честно исполнил солдатский долг, а теперь не мог одолеть бюрократическую машину своего государства.



И если рассказывать о любой войне вообще сложно, то об Афганской - особенно. Для советского народа она всегда оставалась войной полусекретной, да и сейчас далеко не все ее страницы открыты. А в годы, когда шла та война, журналистам все происходящее в Афганистане предписывалось показывать только как помощь советских воинов местным жителям, скажем, в мелиорации и озеленении засушливых земель, строительстве школ, дорог и прочих гражданских объектов… Одновременно СМИ, прежде всего военные, сообщали о том, что наши воины выходили в горы на очередные тактические занятия и успешно решили все учебно-боевые задачи, разгромив условного противника. И эта жуткая смесь правды и лжи преподносилась под благородным лозунгом выполнения интернационального долга, хорошо известного по событиям в ЧССР 1968 г., когда, собственно, и родилось это понятие.



Вместе с тем военно-транспортные самолеты регулярно доставляли из Афганистана "груз 200", а попросту говоря, гробы с телами убитых солдат. Народ перестал верить официальной информации и по большей части стал ориентироваться на источники типа "ОБС" ("одна баба сказала") да рассказы очевидцев. При тотальном запрете на любые упоминания в СМИ об Афганской войне эти обретающие подобие достоверности сообщения передавались из уст в уста и обрастали настолько фантастическими подробностями, причем по большей части мрачными, что оставалось только диву даваться недальновидности партийных и государственных органов, наложивших запрет на "военную тайну", давно известную всему миру.



При этом смятения в души добавляли разные зарубежные "голоса". Они круглосуточно убеждали наш народ в том, что, мол, "Советский Союз совершил агрессию и убивает мирных афганцев, которые не хотят жить при социализме", но ничего не говорили о зверствах моджахедов (бойцов джихада), о поставках им американского оружия, о лагерях подготовки боевиков и о многом другом, что способствовало эскалации войны.



Приход к власти в СССР Михаила Горбачева с его политикой "гласности", изменением внешнеполитического курса только слегка приоткрыл завесу правды над Афганской войной, зато позволил так называемым поборникам демократических изменений перейти к прямым обвинениям советских военных.



Одним из самых известных противников Афганской войны был академик Андрей Сахаров. Выступая на съезде народных депутатов СССР в 1989 г., уже после вывода советских войск, он заявил: "Сама война в Афганистане была преступной... Неизвестно, кто несет ответственность за это огромное преступление нашей Родины. Это преступление стоило жизни почти миллиону афганцев. Против целого народа велась война на уничтожение. Это то, что лежит на нас страшным грехом". Сегодня с полным на то основанием можно утверждать, что академик Сахаров лгал: никакой "войны на уничтожение" Советский Союз не вел, в отличие, к примеру, от США, которые в годы Корейской и Вьетнамской войн применяли против мирного населения и "ковровые" бомбардировки, и химоружие в виде убийственной смеси дефолиантов и гербицидов (Agent Orange), и массовые расстрелы. Именно с подачи А. Сахарова до сих пор гуляет "страшилка" о расстрелах советскими вертолетчиками собственных солдат, чтобы те не попадали (не сдавались) в плен.



В постановлении того съезда было отмечено, что решение о вводе войск в Афганистан "заслуживает морального и политического осуждения". Такие оценки и преобладали в обществе в девяностые годы. Война в Афганистане рассматривалась как бессмысленная и даже преступная авантюра, а ее участникам отводилась в лучшем случае роль жертв, а нередко и убийц мирного населения.



Но с возрождением здравого смысла в России, особенно после крымских и сирийских событий, все больше людей начинают понимать, что одним из преступлений М. Горбачева и его приспешником стал вывод войск из Афганистана, положивший начало преступной цепи по неоправданному и поспешному, похожему на бегство, выводу советских войск из европейских соцстран: ЧССР (1991 г.), Венгрии (1991 г.), Польши (1993 г.) и в 1994 г. из ГДР (на основании договора СССР с США, Великобританией, Францией, ФРГ и ГДР от 12.09.1990 г.). Фактически Горбачев, капитулировав на важнейших стратегических направлениях, развалил тем самым Вооруженные силы, и ослабевший Советский Союз рухнул.



А что касается непосредственно Афганистана, то здесь СССР (соответственно, и Россия) добровольно отдал стратегическому противнику геополитически значимую территорию - центр Азии. А НАТО с США в 2001 г. ее заняли, и вряд ли покинут в скором времени, оборудовав здесь возможный плацдарм для вторжения в Иран, Китай, Индию, Россию. При всех громких заявлениях Вашингтона, что скоро американские войска освободят Афганистан от своего присутствия, американцы оттуда по своей воле никогда не уйдут, такого за ними еще не наблюдалось. Афганцы, кстати, очень ждут, когда натовские оккупанты во главе со США покинут их страну.



Сэр Родрик Брейтвейт, бывший посол Великобритании в Москве (1988-1992 гг.), советник премьер-министра, глава Объединенного комитета информационных служб (разведка), автор ряда книг о России, в том числе и бестселлера "Афган: русские на войне", в одном из своих интервью сказал:



"Я был в Афганистане. И задавал там вопрос: когда вам лучше жилось - сейчас или при русских? Интересно, что все афганцы даже саму постановку вопроса считали глупой. Каждый из них отвечал: "Конечно, лучше было при русских""...



И далее: "В Герате у меня была встреча с одним старым человеком, который девять лет воевал против ваших, затем воевал против талибов, а сейчас, как я подозреваю, сражается против американцев. Он тоже сказал, что лучше было при шурави. Я спросил: "Но разве русские не были более жестокими, чем американцы?" - "Совсем нет, - ответил он. - Они были честными воинами, воевали с нами лицом к лицу. А американцы боятся, они убивают наших детей и жен бомбами с неба".



При всем, как говорится, уважении, я не могу назвать сэра Брейтвейта другом России, тем более объективными кажутся нынешние оценки афганцев о былой войне и шурави (советских), которые он довел до нас. А еще одно высказывание, которое довелось как-то прочитать в издании "Азия-Плюс", заставило вспомнить случай, весьма показательный для взаимоотношений афганцев и советских солдат. 41-летний житель Кабула Усман Нияз, говорил корреспонденту: "Когда пришли советские войска, среди нас, тогда еще мальчишек быть моджахедом и воевать против шурави считалось благородным и почетным делом. В нашем представлении причиной и началом войны стал СССР, главным врагом был СССР…"



Таких мальчишек наши солдаты и офицеры называли "бача", что в переводе означает "пацан". Грязные, оборванные, голодные, они часто пасли коз в горах. И трудно было подумать поначалу, что это не только пастухи, но и разведчики. Часто удивляло: стоило только колонне двинуться по маршруту, как душманы моментально узнавали о передвижениях шурави. Оказалось, у каждого бача есть карманное зеркальце или его осколок, солнечным "зайчиком" от которого они передавали сигналы о действиях русских: один другому, с вершины на вершину, и так до отряда душманов затаившегося где-то в горах, который быстро устраивал засады в таких местах, где его и не ждали…



И вот в один из кишлаков наша колонна привезла муку, как сказали бы сегодня, гуманитарную помощь. К старшему автоколонны подошел бача, который попросил отвезти немного муки его дедушке, который жил немного выше в горах. Там на небольшом плато виднелась пара-другая сложенных из камня домиков. Туда вела достаточно широкая для грузовика тропа. Расстояние было с километр, не более.



Бросили в кузов несколько мешков с мукой и поехали: два солдата, в том числе водитель, и сержант. Пацан побежал впереди, вроде как дорогу показывал. Добрались быстро. Один наш боец залез в кузов и, как только взялся за мешок, откуда-то сверху грохнула пулеметная очередь. Солдат как подкошенный упал грудью на муку, кровь заструилась по мешку. Ну, ударили сосредоточенным огнем по тому месту, где сверкнули вспышки выстрелов. Больше оттуда не стреляли.



Мешки сгрузили прямо на землю. Старик-афганец взял горсть красной от крови муки, завернул в тряпицу и спрятал на груди. А рядом, рассказал мне позже командир автоколонны прапорщик Артамонов, стоял пацаненок и молча плакал…



Недавно в газете "АиФ" прочитал сообщение спецкора из Афганистана, в котором русский журналист рассказывал, как некий 55-летний Ашраф, в 80-е воевавший против СССР на стороне полевого командира Ахмад Шаха Масуда, сегодня говорит: "Зачем я сражался против русских? Зря! Они строили тут дороги, мосты, больницы, школы! Я дурак. Теперь моя страна принадлежит американцам, которые просто грабят ее". Подумалось: не тот ли это бача?..



Сейчас бывшие "воины джихада" за голову хватаются: зачем они своими же руками вогнали промышленно развитое государство в каменный век! В периоде "советской власти" было много плохого, но хватало и хорошего. Афганцы продолжают это помнить, хотя их и пытаются заставить забыть.



Приходится напоминать, что в целом на территории Афганистана при поддержке СССР было построено около 150 экономических объектов -автодороги, предприятия, хлебозаводы, гидроэлектростанции, - активно развивалась энергетическая и другие отрасли.



Сейчас три четверти этих объектов разрушено. Два года тому назад Афганистан даже обратился к России с просьбой о помощи в их восстановлении. Заметим, что в свое время СССР вкладывал огромные деньги в экономики стран-союзников, к которым относился и Афганистан, который называли "подбрюшьем Советского Союза". В 2006 г. Россия реструктурировала афганский долг еще советских времен в 11 млрд долл. Как говорят эксперты, у Кабула просто нет денег. Взамен Афганистан обязался поддерживать экономические отношения с российскими компаниями. Однако с тех пор сотрудничество между двумя государствами теснее не стало, и афганская экономика пребывает в удручающем состоянии. Бедность населения, безработица достигли чудовищных масштабов, и, кстати, 75% нелегалов прибывают в ЕС именно из Афганистана.



Долгие годы считалось, что на протяжении 10 лет советские солдаты сражались исключительно с афганскими моджахедами, максимум с силами народного сопротивления, плохо вооруженными и разрозненными. На деле же Афганистан стал очередной площадкой для противостояния двух мировых супердержав - США и СССР, как до того - Корея и Вьетнам. Во время афганской кампании США запустили тайную программу "Циклон", в рамках которой "умеренная афганская оппозиция" получила миллиарды долларов и сотни тысяч единиц новейшего вооружения. (Очень похоже на Сирию.)



В ходе Афганской войны были зафиксированы многочисленные случаи присутствия на территории ДРА граждан стран НАТО и Пакистана, их участия в боевых действиях против правительственной армии и советских войск.



По данным экспертов министерства обороны США, ЦРУ поставило моджахедам 1000 ракет "Стингер", из которых в ходе афганской войны было израсходовано около 350. В то же время наши потери в авиации составили 118 самолетов и 333 вертолета. Еще в 1983 г. представитель госдепартамента США официально признал факт оказания военной помощи моджахедам. Стоит ли удивляться тому, что за девять с лишним лет войны в Афганистане нашими войсками было проведено почти 420 операций? Причем большинство из них носили крупномасштабный характер.



Было проведено также более 200 частных операций и рейдов по уничтожению отрядов оппозиции, устройству засад на караванных путях, разведке сил и средств противника, оказанию помощи своим подразделениям, попавшим в окружение. Моджахедам до начала вывода ОКСВА в мае 1988 г. ни разу не удалось провести ни одной крупной операции, ни занять хотя бы одного крупного населенного пункта. Но правда также и в том, что в этой самой длинной интернациональной войне погибло, по некоторым данным, более 15 000 советских воинов, около 54 тыс. было ранено.



Естественно, периодически возникает вопрос о том, насколько неизбежным был ввод войск в Афганистан. Увы, он как не имел однозначного ответа тогда, так не имеет и по сей день. Помнится, когда в Туркестанском военном округе объявили частичную мобилизацию и начали готовить войска к вводу в Афганистан, кто-то из присутствовавших в Термезе корреспондентов задал вопрос находившемуся там первому заместителю начальника Генерального штаба генералу армии С.Ф. Ахромееву: "Насколько вы считаете оправданным ввод советских войск в Афганистан?"



Он ответил так: "Если бы мы не пришли в Афганистан, то пришли бы американцы". Тогда некоторые европейские и американские СМИ подняли на смех генерала-фронтовика: дескать, разве может кому-нибудь в Вашингтоне прийти в голову воевать в Афганистане? Но кто там находится сейчас?..



Актуальными остаются и те оценки, которые, как сообщало "Столетие", дал несколько лет тому назад генерал армии Николай Ковалев (директор ФСБ в 1996 -1998.гг.): "Афганистан рассматривался НАТО как площадка для размещения ядерного стратегического вооружения – баллистических ракет средней дальности "Першинг" и "Томагавк". Параллельно этому в Западной Европе было принято решение в государствах-членах НАТО установить аналогичное оружие нападения. Тем самым наша страна бралась в ядерные клещи, и с Востока, и с Запада. Какая самодостаточная мировая держава потерпит подобный ядерный нажим, геополитический шантаж? И потом, имелись радиоперехваты, они свидетельствовали о подготовке США десанта для высадки на территорию Афганистана. По времени операция была привязана к наступлению сил исламской оппозиции на Кабул. Десант должен был вылететь с американских кораблей в Средиземном море. Но об этом стало известно советской разведке и командованию. По оценкам некоторых историков, мы буквально на несколько часов опередили американское вторжение".



И когда 15 февраля 1989 г. официально закончился вывод советских войск из Афганистана, то в тот же день глава отделения ЦРУ в Исламабаде телеграфировал в США: "Мы победили". Плоды "побед" американцев в Афганистане известны: это "Аль-Каида" (запрещена в РФ), "Талибан" (запрещен в РФ), небывалый рост терроризма на Ближнем и Среднем Востоке и, в конечно итоге, создание ИГИЛ/ИГ (запрещено в РФ).



К счастью, оценка академика Сахарова, поддержанная съездом народных депутатов в 1989 г., давно уже не является определяющей в российском обществе. Государственная дума РФ даже может принять документ, в котором будет пересмотрена оценка участия советских войск в конфликте в Афганистане 1979-1989 гг. Но, с моей точки зрения, здесь требуется комплексная "перезагрузка" всего общественного сознания, начиная, прежде всего, с "верхов". Давно не мешало бы пересмотреть отношение к военно-стратегической операции "Дунай" (1968 г., ЧССР), статусу ее участников, а также к другим, пока официально не признанным военным конфликтам, в которых наши воины (и гражданские специалисты), выполняя интернациональный долго, защищали дальние подступы к Отечеству.



Кто пренебрежительно относится к своим солдатам, тот получит войну в своем доме, в лучшем случае - на его пороге. Это истина подтверждена, увы, неоднократно и в России: Буденновск, "Норд-Ост" и Беслан, две Чеченских и Дагестанская войны, война в Таджикистане.



Было бы преступным забыть об этих трагедиях, ставших национальными. И сегодня всем, кто критикует ввод советских войск в Афганистан, хорошо бы задуматься над тем, где лучше бить врага - на своей территории, неся большие потери, когда школы и больницы захватывают банды подонков и религиозных фанатиков, или в их логове, на их земле, с минимальными потерями, и не давая при этом усилиться стратегическим противникам? Думаю, самый впечатляющий ответ дают нам сирийские события.



Сирия сегодня тоже в одном ряду с Афганом. Мы ведь, вспоминая о прошлом, думаем о будущем Родины. И кто хоть однажды побывал под пулями, почувствовал, как дрожит земля от разрыва снаряда, тот никогда не забудет о своем Отечестве. Так пусть хотя бы раз в год, в День воина-интернационалиста, Россия говорит всем своим ветеранам-интернационалистам - и признанным, и пока отвергнутым, что все было не зря. Не зря ведь, правда?..

Валерий Панов

15.02.2019 Источник - столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550510700

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