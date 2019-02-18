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Мафиозная демократия Молдавии, - Die Zeit
20:30 18.02.2019

18 февраля 2019 г.
Майке Дюльффер | Die Zeit

"Официально в республике Молдавия проходит предвыборная кампания, однако она скорее является грязной игрой олигархов", - пишет журналистка немецкого издания Die Zeit Майке Дюльффер.

24 февраля в Молдавии выбирают новый парламент. Эти выборы называют судьбоносными, ведь они, возможно, решат, куда повернется страна - к России или к Европе. "Партия социалистов Республики Молдова, к которой принадлежит и президент Игорь Додон, считается пророссийской и лидирует в опросах. За ней следует оппозиционное объединение ACUM. Третье место занимает правящая Демократическая партия. С 2014 года между ЕС и Молдавией действует соглашение об ассоциации, демократов считают проевропейскими. Однако это лишь видимость", - говорится в статье.

Тот, кто в Молдавии побеждает на выборах, не обязательно занимает какой-либо пост. Так, оппозиционный политик Андрей Нэстасе, выступающий сегодня за ACUM, прошлым летом победил на выборах мэра Кишинева, набрав более 52% голосов, однако позднее суд признал результаты выборов недействительными. По словам Нэстасе, "правительственная партия взяла юстицию под свой контроль". "Это криминальная группа, которая правит страной и называет себя Демократической партией", - заявляет он. По мнению Нэстасе, эта группа представляет только интересы своего председателя, олигарха Владимира Плахотнюка.

По словам Нэстасе, Плахотнюк и его окружение "контролируют не только политику, но и энергетический сектор, экономику, предприятия, юстицию и СМИ". "Более циничные наблюдатели называют Молдавию мафиозным государством", - отмечает издание.

Однако, продолжает Дюльффер, Плахотнюк не единственный. "Его главным конкурентом и соперником - другие говорят, что они скорее партнеры - является именно президент Додон. У него тоже есть собственные предприятия, свои телеканалы. Третий в олигархической схеме текущей предвыборной кампании - Илан Шор, бизнесмен и политик, занимающий должность мэра в городе Оргееве, несмотря на то, что он находится под домашним арестом по обвинению в коррупции". Сомнительную связь с олигархами приписывают и оппозиционеру Нэстасе.

"Нэстасе говорит, что власть имущие слишком далеко зашли в сочетании бизнеса и политики. Они создают видимость наличия политических разногласий, но за кулисами работают сообща - на благо своим экономическим интересам. По словам Нэстасе, Евросоюз, к сожалению, слишком поздно заметил, что связался с "ворами", - передает издание.

"Текущая предвыборная кампания - лишь мнимая борьба идей, по сути это обливание друг друга грязью", - отмечает Дюльффер. Оппозиционеров ACUM обвиняют в госизмене, Майю Санду, второго известного политика Acum, обвиняют в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"О чем удивительным образом никто не говорит в предвыборной кампании, так это о Приднестровской Молдавской Республике, (?) регионе между рекой Днестром и Украиной на востоке, который 25 лет назад объявил себя независимым. Ни одна признанная страна не признала ПМР, в том числе и Россия, хотя последняя разместила там так называемый миротворческий контингент. (?) Существование территориального конфликта препятствует тому, чтобы у Молдавии появились серьезные шансы на вступление в НАТО или ЕС", - указывает издание.

В Приднестровской Молдавской Республике имеется своя столица Тирасполь, свой президент, правительство, парламент, который по старой традиции называют Советом, и крупная статуя Ленина, которую никогда не сносили, а валюта, замечает Дюльффер, называется здесь "рубль".

По словам Григория Волового, руководителя местного интернет-телеканала Dnestr TV, "в Кишиневе боятся ПМР". ПМР ориентируется на Москву, а Кишинев на Бухарест, говорит он. Тем не менее, у молодого поколения обеих частей страны есть нечто общее: тот, кто может, уезжает из Молдавии. Это он видит по пользователям, которые смотрят его канал. Среди них теперь есть зрители из Германии и Польши, но, в первую очередь, это пользователи из крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. "У многих в ПМР есть российский паспорт и они без проблем могут работать в России. Многие молдаване со стороны Кишинева, наоборот, имеют второй румынский паспорт и могут работать в ЕС. По оценке Нэстасе, страну покинула уже треть населения".

Изменят ли так называемые выборы то, что повсюду речь идет лишь о бизнесе? "Мы должны победить, - говорят оппозиционеры Нэстасе и Санду. - Мы должны освободить страну от мафии". А если это не получится? Тогда оппозиция снова собирается призывать людей к демонстрациям. Хватит ли для этого участников в связи с эмиграцией, Санду не уверена, пишет издание.

По словам председателя Ассоциации независимой прессы Петру Маковея, "население больше не верит в какие-либо перемены". "Неважно, кто победит, олигархи сохранят контроль, - говорит он. - Мы маленькая, но, очевидно, очень богатая страна - здесь, вероятно, есть еще больше того, что можно украсть". Кроме того, Молдавия привлекательна для слишком многих людей, отмывающих деньги. "Мы отдали печать демократии группе организованных преступников", - констатирует Маковей.

Источник: Die Zeit

Источник - инопресса
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