Третья кашмировая война. Конфликт Индии и Пакистана грозит глобальным противостоянием, - С.Строкань

20:32 18.02.2019 После подрыва террористом-смертником индийского конвоя в штате Джамму и Кашмир Индия и Пакистан оказались на грани военного конфликта. Индия возложила на Исламабад вину за теракт и требует его полной международной изоляции. Ситуация грозит усугубить противоречия между крупнейшими мировыми державами. США безоговорочно встали на сторону Дели и пообещали усилить давление на Пакистан. А партнеры Индии по БРИКС и ШОС - Россия и Китай - ограничились осуждением теракта и от критики Исламабада воздержались. Эскалация в Кашмире ставит в непростое положение Москву, развивающую "привилегированное стратегическое партнерство" с Индией и при этом активизирующую военно-технические связи с Пакистаном.



"Армия Мухаммеда" снова в бою



Силы безопасности Индии в ночь на понедельник уничтожили двух предполагаемых организаторов нападения на военный конвой, которое в минувший четверг унесло жизни 45 военнослужащих и стало крупнейшим терактом в истории Кашмира. Одним из организаторов атаки на военную колонну стал боевик Абдула Рашид Гази, входивший в руководство группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая ранее взяла на себя ответственность за теракт. В ходе спецоперации по ликвидации террористической сети в округе Пулвама погибли четверо полицейских. "Джаиш-е-Мухаммад" - одна из нескольких действующих в Джамму и Кашмире группировок, которая борется за отделение штата от Индии и регулярно совершает нападения с территории соседнего Пакистана.



В условиях продолжающейся эскалации в Кашмире руководство Индии рассматривает все сценарии ответных действий против Исламабада, обвиняемого Дели в покровительстве террористам. "Силам безопасности дана полная свобода. Соседняя страна, которая находится в международной изоляции, думает, что такие террористические атаки смогут дестабилизировать нашу страну, но их планам не суждено сбыться,- заявил премьер Индии Нарендра Моди.-



Силы, стоящие за этим террористическим актом, будут обязательно наказаны".



Каким может быть ответ Индии на этот раз, не раскрывается. За более чем 70-летнюю историю противостояния в Кашмире, начавшегося сразу после разделения Британской Индии на Индию и Пакистан, стороны дважды вели из-за Кашмира полномасштабные войны - в 1947 и 1965 годах. Еще одной мини-войной стал кровопролитный конфликт 1999 года в округе Каргил (штат Джамму и Кашмир).



Как Индия и Пакистан воевали друг с другом

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После Каргила еще несколько крупных терактов на индийской территории (включая не только нападения в Кашмире, но и атаку на индийский парламент в 2001 году и серию терактов в Мумбае 2008 года) неизменно вызывали резкое обострение индо-пакистанских отношений. При этом индийская армия регулярно осуществляла точечные атаки на лагеря боевиков на пакистанской территории, находящиеся за так называемой линией контроля, оставшейся со времен войны 1947 года и проходящей во многих труднодоступных местах весьма условно, без признаков границы.



Несмотря на попытки пакистанского руководства отмежеваться от теракта в Джамму и Кашмире и призывы к индийскому руководству "не делать поспешных выводов", Дели уже нанес удар по пакистанскому экспорту в Индию, введя таможенную пошлину в размере 200% на все ввозимые из соседней страны товары. Как сообщил министр финансов Арун Джайтли, Индия лишила Пакистан режима наибольшего благоприятствования, который был предоставлен Исламабаду еще в 1996 году в соответствии с правилами ВТО и сохранялся до последнего времени, несмотря на конфликт в Каргиле и теракты последних десятилетий. Кроме того, индийский министр пообещал: Дели предпримет все необходимые шаги, чтобы добиться "полной изоляции" Пакистана.



Между США, Россией, Китаем, Ираном и Саудовской Аравией



В Дели четко дали понять: кризис становится моментом истины в отношениях с ведущими мировыми державами. Их реакция на теракт в Джамму и Кашмире станет показателем того, насколько они близки к Индии и готовы поддержать ее в новом противостоянии с Исламабадом.



Пока наиболее решительно на сторону Дели встали США, безоговорочно согласившиеся с индийской версией о том, что ответственность за нападение несет пакистанское государство.

"Мы проявляем солидарность с Индией в ее борьбе с терроризмом. Пакистан не должен предоставлять убежища террористам, что угрожает международной безопасности",- предупредил госсекретарь США Майкл Помпео. Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, позвонивший своему индийскому коллеге Аджиту Довалу, договорился с ним об активизации американо-индийского сотрудничества в области безопасности для борьбы с вооруженными группировками, использующими территорию Пакистана как плацдарм. "Два советника пообещали проводить совместную работу, чтобы обеспечить прекращение безопасного нахождения в Пакистане "Джаиш-е-Мухаммад" и террористических группировок, выбравших мишенью Индию, США и другие регионы",- говорится в сообщении МИД Индии.



Сообщается, что в ходе разговора Джон Болтон "поддержал право Индии на самооборону перед лицом межгосударственного терроризма".

Кроме того, в ходе беседы стороны согласились "привлечь Пакистан к ответу за невыполнение резолюций ООН".



Незамедлительное осуждение теракта в Джамму и Кашмире и солидарность с народом Индии выразили также Россия и Китай - партнеры Индии по БРИКС и ШОС. "Решительно осуждаем это жестокое преступление. Его исполнители и заказчики, несомненно, должны понести заслуженное наказание",- говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина руководству Индии.



Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию антитеррористического взаимодействия с индийскими партнерами",- подчеркнул Владимир Путин.



"Неизменную поддержку со стороны России правительству дружественной Индии в решительной борьбе с терроризмом" выразил и МИД РФ. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, резко осудив теракт, призвал Индию и Пакистан объединить усилия для противостояния терроризму.



Хотя Россия и Китай, так же как и США, осудили теракт в Кашмире, принципиальным отличием их заявлений стало отсутствие какого-либо упоминания о Пакистане и его возможной роли в поддержке терроризма, которая у Дели и Вашингтона не вызывает сомнения. Такая позиция Москвы и Пекина обусловлена их национальными интересами и собственным видением ситуации в регионе.



Отношения России и Индии имеют официальный статус "привилегированного стратегического партнерства", но это не мешает Москве развивать военно-технические связи с Пакистаном.

Эти связи находятся на подъеме после визита в Исламабад министра обороны РФ Сергея Шойгу в ноябре 2014 года, по итогам которого были подписаны рамочные соглашения в области ВТС.



Между тем в условиях призывов Дели добиться полной международной изоляции Пакистана дальнейшее развитие российско-пакистанского сотрудничества, в том числе в военной области, включая проведение совместных учений, может быть чревато серьезными издержками в отношениях с Индией и ее дальнейшим сближением с США.



Что касается Китая, то для него Пакистан и вовсе является ведущим партнером в Азии и противовесом индийскому влиянию.

Напомним, что выразивший солидарность с Индией Пекин при этом эффективно блокирует все попытки Индии включить лидера "Джаиш-е-Мухаммад" Масуда Азхара в список международных террористов, на которых распространяются санкции ООН.



К Индии и США, обвиняющим Пакистан в покровительстве международным террористам, неожиданно присоединился Иран. В минувшее воскресенье в МИД Ирана был вызван посол Пакистана, которому был выражен решительный протест в связи с нападением на Корпус стражей исламской революции (КСИР), совершенным 13 февраля. Жертвами атаки в приграничной с Пакистаном иранской провинции Систан и Белуджистан стали 27 военнослужащих КСИР. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная суннитская группировка "Джейш аль-Адль", базирующаяся на территории Пакистана и объявившая своей целью борьбу с шиитским руководством Ирана.



Между тем уже в понедельник стало ясно, что призыв Индии добиться полной изоляции Пакистана не будет реализован.

Поддержку Исламабаду оказала Саудовская Аравия - главный региональный соперник Ирана и ключевой союзник США на Ближнем Востоке. По итогам визита в Исламабад наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана подписано восемь соглашений, предусматривающих инвестиции в пакистанскую экономику в размере $20 млрд. "Для Пакистана это великий день. Саудовская Аравия всегда приходила на помощь Пакистану, когда он в ней нуждался",- заявил премьер Пакистана Имран Хан. В свою очередь, саудовский наследный принц, отправляющийся из Пакистана с визитами в Дели и Пекин, предложил выступить посредником между враждующими сторонами. "Наша задача - попытаться добиться деэскалации между двумя странами и найти способ урегулировать разногласия мирным путем",- заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.



Сергей Строкань Источник - Коммерсантъ

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