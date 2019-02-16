 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кудрин, Чубайс и Греф выступили в защиту арестованного амер-"инвестора" Калви. Расшурудили кодлу...
20:33 18.02.2019

Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви является "чрезвычайной для экономики".

"Хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам",- написал он в Twitter. Господин Кудрин отметил, что услышал, будто он поручился за господина Калви. "Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство",- добавил глава Счетной палаты.

Ранее в поддержку Калви высказались глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.

Напомним, Майкл Калви был задержан 15 февраля вместе с пятью другими фигурантами дела. Следствие утверждает, что банкиры под видом сделки с акциями похитили у ПАО КБ "Восточный" около 2,5 млрд руб. в 2017 году.

Как считает обвинение, господин Калви вступил в сговор, чтобы оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях. В качестве компенсации банк получил 59,9% акций International financial technology group.

kommersant.ru

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"Один из самых уважаемых инвесторов": Чубайс вступился за подозреваемого в хищении 2,5 млрд основателя фонда Baring Vostok

Глава Роснано, один из учредителей банка "Открытие", "потерявшего" 2,4 трлн рублей Анатолий Чубайс вступился за подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. "Один из самых уважаемых инвесторов", - отозвался о нем глава Роснано.
Ранее стало известно, что основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Сейчас он задержан, поскольку является одним из основных фигурантов коррупционного дела.

Однако, и у него в высших политических российских кругах нашелся защитник. За честь Калв вступился не кто иной как глава Роснано Анатолий Чубайс.
К слову, как подтвердил ранее Царьграду политолог и экономист Михаил Делягин, именно Чубайс был одним из учредителей банка "Открытие", "потерявшего" 2,4 трлн рублей. Ранее Reuters сообщил о том, что на санации его и ряда других кредитных организаций ЦБ России потратил 3 триллиона рублей. Из этой суммы 2,4 трлн, похоже, регулятору компенсировать уже не удастся. В Сети поползли слухи, что одним из учредителей банка был Чубайс. Эту информацию подтвердил Делягин, уточнив, что глава Роснано вывел свой капитал из "Открытия" более чем за год до начала его проблем, потребовавших санации со стороны ЦБ.
Теперь Чубайс вступился за подозреваемого в хищении 2,5 млрд основателя фонда Baring Vostok, заявив, что, мол, именно благодаря Калви "в Россию было привлечено около $4 млрд иностранных прямых инвестиций".
"Один из самых уважаемых инвесторов", - так отозвался о подозреваемом в хищении Чубайс, добавив, что тот "стоял у истоков создания нашей индустрии", а кроме того, у него высокая деловая репутация и в России, и за рубежом.
"Российский совет фондов прямых инвестиций выражает надежду на объективное расследование с учетом приведенных фактов", - цитирует ТАСС главу Роснано.
Напомним, 13 февраля было возбуждено уголовное дело по факту хищения на сумму 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Основным фигурантом и подозреваемым по делу стал основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. В настоящее время он задержан. В субботу, 16 февраля в суде ему будет избрана мера пресечения.

https://pravdoryb.info/quotodin-iz-samykh-uvazhaemykh-investorovquot-chubays-vstupilsya-za-podozrevaemogo-v-khischenii-2-5-mlrd-osnovatelya-fonda-baring-vostok.html

Источник - kommersant.ru
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