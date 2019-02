"Свобода слова для своих": как Facebook заблокировал популярные новостные страницы из-за "связей" с RT

21:20 18.02.2019 Facebook заблокировал популярный проект ведущей RT Аниссы Науэй. Это произошло практически одновременно с выходом "разоблачающего" сюжета на американском телеканале CNN. Компания, которой принадлежат заблокированные аккаунты, не отрицает, что финансируется из бюджета RT и действительно связана с российским СМИ, однако утверждает, что никаких правил она не нарушала. С этим согласны многочисленные пользователи соцсетей, которые открыто обвиняют формально независимые CNN и Facebook в избирательной цензуре и работе на Госдеп.



Американская соцсеть Facebook заблокировала проект In the Now ведущей RT Аниссы Науэй, а также связанные с In the Now страницы - Soapbox, Waste-Ed и Backthen. Практически одновременно с этим на телеканале CNN вышел "разоблачающий" сюжет о том, что эти страницы "связаны с RT".



На "русский след" американские телевизионщики якобы напали по наводке финансируемого правительствами США и ФРГ Германского фонда Маршалла*.



Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что CNN выступил как правая рука Госдепа.



"CNN в очередной раз выступил как правая рука, левая рука, нога, костыль Госдепа, НАТО и всего, что с этим связано. И Facebook выступил так же. CNN даже не скрывает, что они сделали свое так называемое расследование, а точнее - совершенно шантажистского толка материал, по прямой наводке фонда, который финансируется НАТО и Госдепом", - рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.



По ее словам, руководство компании Facebook опасается обвинений в пособничестве "российскому вмешательству" и поэтому моментально приняло решение удалить аккаунт проекта RT, у которого было 4 млн подписчиков и 2,5 млрд просмотров.



"Никаких претензий к видео или контенту не было и нет. Но раз CNN позвонил и сказал: "Как вы позволяете этим русским общаться с нашими гражданами?" - то Facebook этот аккаунт просто удалил. Очевидно, что дальше будет только хуже. Никто даже и не пытается говорить ни о какой свободе, это открытое геополитическое противостояние, в котором медийные площадки выступают настоящим орудием", - добавила Маргарита Симоньян.



Действия Facebook вызвали негативную реакцию части журналистского сообщества и пользователей соцсетей.



Журналист Дэниэль Лазар, комментируя демарш Facebook, отметил, что руководство соцсети не применяет тех же стандартов к другим СМИ, так как кампания против России является приоритетной по мнению американского политического истеблишмента.



"Ряд СМИ, такие как BBC, Al Jazeera и другие, получают государственное финансирование. Однако Facebook не применяет к ним тех же стандартов - они у него действуют в отношении лишь тех СМИ, которые даже отдаленно связаны с правительством России. Власти США оказывают огромное давление на Facebook, склоняя его к участию в этой антироссийской кампании", - рассказал Лазар в интервью RT.



В свою очередь, компания-правообладатель заблокированных страниц, которая по сути является проектом RT, в своем ответе подчеркнула, что многие другие медиа, присутствующие в соцсети, такие как NPR, PBS, BBC, DW, CBC, AJ+, также существуют за государственный счет, однако по отношению к ним подобных дискриминационных шагов не применяется.



Также известно, что еще до того, как Facebook заблокировал три страницы, CNN отправил в редакцию запрос с просьбой уточнить ситуацию.



Как подчеркнули в проекте RT, Facebook под давлением CNN пошел на "беспрецедентные меры цензуры".



"Почему же наш случай стал особенным? А только лишь потому, что государством, помогающим финансировать нужды нашей компании, оказалась Россия. Никаких нарушений правил Facebook с нашей стороны не было. В нашем контенте нет дезинформации или фальшивых новостей", - говорится в сообщении редакции.



"Опасные" страницы



"Это привлекательные видеоролики, в которых использовано много графики. Целевая аудитория этого контента - молодые американцы, симпатизирующие левым и привыкшие получать новости из социальных сетей. Эти видео собрали уже десятки миллионов просмотров" - так начинался вышедший на телеканале CNN новостной сюжет о "деятельности", которую в Facebook якобы развернули три новые страницы: Soapbox, Waste-Ed и Backthen.



Отмечая высокое качество видеоматериала и популярность его среди миллениалов (более 30 млн просмотров на все три страницы менее чем за шесть месяцев), американские журналисты предупреждают сограждан: будьте бдительны.



"Те, кто смотрит эти видеоролики, не отдают себе отчета в том, что созданы они на российские деньги", - говорится в материале CNN.



Эксперт Германского фонда Маршалла* США Брет Шафер, мнение которого приводят журналисты CNN, подтверждает: молодые американцы "не имеют возможности здраво и беспристрастно оценить эту информацию". Далее авторы сюжета отмечают, что "все упомянутые страницы на Facebook ведут к берлинской компании, принадлежащей по большей части видеоагентству Ruplty, которое является дочерней компанией российского государственного телеканала RT".



CNN напоминает, что в докладе директора Национальной разведки США телеканал RT назван одним из "инструментов российской пропагандистской машины", повлиявшей на исход американских выборов в 2016 году.



"Однако от проекта не требуют упоминания, на чьи деньги существует компания, и в вылизанных видеороликах на недавно появившихся в сети Facebook страницах отсылки к России не всплывают", - подчеркивается в сюжете.



Как отметили позже сами журналисты CNN, в Facebook ранее и не требовали указывать такую информацию. Это им подтвердил и исполнительный директор проекта RT Джеффри Спаркс.



"Большую часть пользователей это абсолютно не волнует. Информация о том, кому принадлежит та или иная страница, обычно нигде не указывается, потому что пользователей это не интересует. Это стандартная практика", - сказал он.



Рания Халек - одна из комментаторов, появляющихся в заблокированных Facebook видео, в интервью CNN отвергла обвинение в работе на "кремлевскую пропаганду":



"Получается, что если я выступаю против войн, которые ведет США, то меня можно обвинять в том, что я связана с Кремлем? Когда сегодня, в эпоху всеобщей антироссийской истерии, на всех, кто придерживается левых взглядов и выступает против войн, навешивают ярлыки кремлевских пропагандистов, - это проявление маккартизма и это очень опасно".



Вопреки правилам

Несмотря на то что Soapbox, Waste-Ed и Backthen не нарушали правил Facebook, соцсеть заблокировала именно те аккаунты, о которых шла речь в сюжете CNN.



"В компании отметили, что собираются связаться с владельцами аккаунтов и попросить их раскрыть информацию о том, откуда они осуществляют свою деятельность и с какой компанией аффилированы, для того чтобы их доступ к аккаунту был восстановлен", - сообщает CNN.



Заблокированной оказалась и страница In the Now, которую ведет Анисса Науэй. На этот аккаунт подписаны 3,8 млн человек, а видео In the Now посмотрели 2,5 млрд раз.



"Дональд Трамп, встретимся в суде": смогут ли демократы оспорить введение режима ЧП в США

"Блокировка страниц - нехарактерный для Facebook шаг, поскольку соцсеть обычно не требует, чтобы пользователи раскрывали информацию о компании-учредителе", - отмечает CNN.



В ответ на вопрос о причинах такого отношения к страницам, "заподозренным" в связях с RT, в Facebook заявили американским журналистам, что намерены узнать информацию о владельцах.



"Нельзя вводить в заблуждение тех, кто подписан на эти страницы. Они должны знать, кто за всем этим стоит. Уже на протяжении года мы ведем активную работу по выявлению и пресечению попыток скоординированного манипулирования пользователями с помощью фейковых аккаунтов, а также проплаченного спама, и мы намерены и дальше двигаться в том же направлении, чтобы люди могли больше узнать о страницах, на которые они подписаны", - цитирует The Hill заявление Facebook.



Тем временем Рания Халек в своем Twitter назвала требование Facebook "возмутительным". Журналист также обратила особое внимание на лицемерную позицию CNN.



"CNN должно быть стыдно за пособничество властям США в затыкании рта тем, кто рассказывает то, что приходится им не по нраву. Этот канал позиционирует себя как свободное и открытое СМИ, но то, как он поступил, добившись блокировки @IntheNow_tweet путем координации усилий c Facebook, служит тому опровержением. CNN не является государственным СМИ, но уж точно действует так государственное", - написала Халек.



CNN should be ashamed for helping the US government suppress speech they don’t like. They claim to be for a free and open media, but their behavior in coordinating with Facebook to shut down @IntheNow_tweet shows what bs that is. CNN isn’t state media, but it sure acts like it.



- Rania Khalek (@RaniaKhalek) 16 февраля 2019 г.



Трамп планирует встретиться с Абэ и новым императором Японии - СМИ

Ее сообщение в Twitter вызвало поддержку со стороны известных международных журналистов и редакторов СМИ, которые выступили с осуждением действий CNN, Facebook и своих коллег по мейнстримовым медиа.



Голландский журналист Патрик Савалле отметил, что операторы социальных сетей стали предоставлять своеобразные услуги по цензурированию неугодных СМИ для их идеологически "правильных" конкурентов.



"Идет чистка. Онлайн-цензура стала чем-то вроде услуги. Крупные интернет-компании теперь координируют усилия с ведущими СМИ по борьбе с альтернативными новостями", - написал Савалле.



Американский журналист Марк Эймс отметил, что компанию Facebook по вопросам цензуры консультирует аналитический центр "Атлантический совет", который сам получает финансирование от саудовских властей.



"Facebook обратился за услугами "Атлантического совета", финансируемого Саудовской Аравией, чтобы тот помог ему с цензурой. Германский фонд Маршалла, финансируемый США, призвал CNN, а CNN призвал финансируемый Саудовской Аравией "Атлантический совет" заблокировать Facebook-страницу СМИ, финансируемого Россией, потому что демократия", - поддержал дискуссию Эймс.



Facebook hired Saudi-funded Atlantic Council to handle its censorship. The US government-funded German Marshall Fund alerted @CNN, which alerted the Saudi-funded Atlantic Council to censor a Russia government-funded media FB page, because democracy https://t.co/OfX6l3mpXL



- Mark Ames (@MarkAmesExiled) 16 февраля 2019 г.

С такой же оценкой происходящего выступил и известный американский журналист Гленн Гринвальд.



"Что бы вы там ни думали о Рании Халек, России и чем-либо еще, очень тревожен тот факт, что эта троица - CNN, финансируемый США Германский фонд Маршалла и Facebook - сообща занимается избирательной цензурой", - отметил Гринвальд, прославившийся публикацией откровений бывшего агента АНБ Эдварда Сноудена.



Regardless of what you think of @RaniaKhalek, Russia or anything else, this trio - CNN, US-funded German Marshall funded, and Facebook - working together to selectively censor is highly disturbing. But this is the inevitable outcome of begging FB to censor https://t.co/OyElNWwouehttps://t.co/xKbJ3l0Fsk



- Glenn Greenwald (@ggreenwald) 16 февраля 2019 г.

Писатель и журналист Яша Левин отметил, что крупные интернет-компании уже не скрывают того, что являются исполнителями воли Вашингтона и претворяют в жизнь его внешнеполитическую повестку.



"Для тех, кто следит за историей интернета, нет ничего удивительного в том, что Facebook оказался инструментом американского империализма. Он всегда им был. Просто теперь он даже не пытается этого скрывать: очередной пример (если он вам и правда нужен) того, как Facebook выступает в роли геополитического оружия США", - написал Левин в своем Twitter.



Эксперты отмечают, что ситуация с видеосюжетом, прошедшим в эфире CNN, и практически одновременной с этим блокировкой аккаунтов в Facebook за "связи" с RT, свидетельствует о распространенной на Западе практике двойных стандартов.



"Блокируют страницы, потому что правда режет глаза, - заявил в интервью RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло. - Свобода слова в понимании американской политической элиты существует только для своих, на чужих она не распространяется".



Как отметил в интервью RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, действия американской соцсети определенно носят предвзятый характер.



"То, что пытаются блокировать страницы по линии YouTube или Facebook, говорит о том, что система в политическом плане становится неоднозначной. Это подрывает основной смысл информационного поля как конкурентоспособной площадки", - заявил RT эксперт.



Осенью прошлого года, за три недели до промежуточных президентских выборов в США, Facebook удалил 810 страниц и учетных записей, обвинив их создателей в дезинформации и распространении спама. Среди пострадавших оказалась и личная страница корреспондента телеканала RT America Рейчел Блевинс. А в январе 2019-го Facebook удалил несколько сотен аккаунтов в рамках "операции" против "российской пропаганды". Заблокированными оказались и семь страниц агентства Sputnik.



Стоит отметить, что Facebook - далеко не единственная американская компания, которая пытается ограничить деятельность аккаунтов, так или иначе связанных с Россией. Ранее принадлежащая Google платформа YouTube начала помечать видеоконтент RT специальным предупреждением, в котором сообщается, что данное СМИ финансируется российским правительством. Американская корпорация мотивировала это борьбой за "прозрачность" информационных материалов.



"Это и есть цензура"

По мнению экспертов, подобные ограничения связаны не только с давлением на американских цифровых гигантов со стороны государственной системы США, но и с влиянием мейнстримных СМИ, проигрывающих альтернативным медиаресурсам в борьбе за зрителя.



Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина

"Это и есть цензура, - отмечает Дмитрий Абзалов. - Информационное поле должно быть конкурентоспособным. Если вы считаете, что ваш информационный контент сильнее, чем у других изданий, то вы должны доказывать это в открытом доступе, а не заглушая своих конкурентов".



"Однако информационная сегрегация присутствует в явном виде", - комментирует Андрей Манойло действия Facebook.



Впрочем, по словам Дмитрия Абзалова, блокируя по политическим причинам популярные аккаунты, Facebook создает себе дополнительные проблемы. Ведь пользователи, скорее всего, будут уходить из соцсети на другие площадки или проводить в ней гораздо меньше времени.



"Рост Facebook начинает замедляться в связи с сокращением базы: все, кто хотел туда зайти, уже зашел, - объясняет эксперт. - И получается, что Facebook сам сокращает себе возможности для развития. Молодежь найдет способы потребления заблокированного контента через другие системы".



Поэтому на аудиторию ни RT, ни Soapbox, Waste-Ed и Backthen или In the Now подобные запреты не способны повлиять, считают эксперты. Так, несмотря на то что еще в ноябре 2017 года Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иностранного агента транслировавшую телепередачи RT America компанию T&R Productions LLC, популярность RT в США и во всем мире не снижается.



В феврале аккаунты RT преодолели отметку в 8 млрд просмотров на YouTube, установив рекорд среди новостных телеканалов. По общему числу просмотров российское СМИ опережает BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews. В январе 2019 года французская Libération писала о взрывном росте популярности RT в этой стране на фоне протестов "желтых жилетов", отмечая, что с 17 ноября по 16 декабря на странице издания в Facebook было зарегистрировано 22 млн просмотров, что на 283% больше, чем за весь предшествующий год.



В ноябре 2018 года, по данным аналитического ресурса CrowdTangle, интерактивный арабоязычный новостной проект RT Online опередил в Facebook по показателям вовлеченности и приросту аудитории аналогичный проект Al Jazeera, Al Arabiya и арабоязычных версий BBC, DW, France 24 и Sky News. В том же месяце число просмотров канала на YouTube превысило цифру в 1 млрд. Таким образом, арабоязычный канал RT обогнал конкурентов: CNN Arabic, DW Arabic, Sky News Arabic, BBC Arabic, Euronews и ряд других новостных телеканалов.



"RT смотрит устойчивая аудитория, особенно в США, - считает Манойло. - Это мыслящая элита, поэтому они и дальше будут смотреть в разных форматах. Это не канал для домохозяек, там мыслящие люди, которые задумываются над всем, что происходит в мире. Такое ядро так просто не сократить мерами в Facebook".



* Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов (The German Marshall Fund of the United States) - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.



18 февраля 2019, Источник - pravdoryb.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550514000

Новости Казахстана

- К. Токаев принял участие в Мюнхенской конференции

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №64

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2019 года №68

- В Мажилисе обсуждены вопросы реализации государственной молодежной политики

- Кадровые перестановки

- После депзапроса "Ак жола" Правительство рассмотрит влияние новых условий госзакупок на МСБ

- 7,9 трлн. тенге налогов поступило в 2018 году в государственный бюджет

- Не надо драм!

- В Алматы еще на 120 улицах установят энергосберегающее светодиодное освещение

- Кенес Ракишев надеется привлечь инвесторов для добычи кобальта