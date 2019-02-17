Не все "майданы" одинаковы. Гаити охвачена масштабными протестами, но Западу они почему-то не интересны, - С.Князев

00:07 19.02.2019

Расположенная на одноименном карибском острове Республика Гаити охвачена масштабными протестами, воспринимаемыми мировыми СМИ как нечто не особо важное. При этом, на первый взгляд, гаитянские манифестации обладают всеми атрибутами, которые позволяли властям западных стран называть проявлениями демократии и народной воли "майданы" на Украине, в Грузии или Венесуэле...



По информации France24, тысячи гаитян вышли на улицы крупнейших городов республики, чтобы выразить свое возмущение катастрофически низким уровнем жизни и коррупцией, а также – потребовать отставки президента страны Жовенеля Моиза. После того, как произошли первые столкновения протестующих с местными силовиками, участники демонстраций начали устраивать беспорядки. На улицах гаитянских городов запылали автомобили и баррикады из шин. Гаитяне с низким уровнем достатка вымещали зло на учреждениях, ассоциирующихся у них с коррупцией и обнищанием – в частности, на местных банках.



Вскоре пролилась первая кровь. Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием бронетранспортера сил ООН. А затем – несколько молодых людей были убиты. По словам протестующих – полицией.



Хотя государственные органы и пытаются это опровергнуть, ссылаясь на то, что в районе трагических инцидентов якобы отсутствовали отряды органов правопорядка. В то же время полицейские даже не пытаются скрывать применения силы и специальных средств против участников протестов.



Восемь крупнейших оппозиционных партий призвали Моиза уйти в отставку вместе со своим правительством. Однако президент Гаити пока даже не планирует начинать диалог с участниками протестов.



Несмотря на это, власти западных стран и международных организаций демонстрируют просто потрясающую выдержку. Когда подобные события разворачивались в странах, лидеры которых были не симпатичны официальному Вашингтону и Брюсселю, уже после появления первых раненых национальные правительства подвергались жесткой критике. Гибель же манифестантов служила поводом для угроз нарушения суверенитета и применения силы. А иногда – и для перехода от слов к делу.



В случае же с Гаити реакция международной общественности была, по меньшей мере, странной. Группа дипломатов, представляющих США, Канаду, Францию, Германию, Бразилию, ЕС и Организацию американских государств (ОАГ), обнародовали заявление, посвященное последним событиям в республике. В документе выражается соболезнование в связи с гибелью людей и осуждается насилие. Однако действия национальной полиции, которую подозревают в убийстве демонстрантов (в том числе, подростков) в документе охарактеризовали, как "профессиональные". Кроме того, иностранные дипломаты призвали стороны конфликта к "всеобъемлющему диалогу" с целью поиска выхода из кризиса. Властям Гаити они порекомендовали проводить структурные реформы и улучшать условия жизни наиболее уязвимых слоев населения. И, в общем, – все.



Учитывая обтекаемость формулировок, на деле они власти Гаити ни к чему не обязывают. Хотя, с учетом предыстории, поводов для критики руководство республики дает немало.



В 2011 году при содействии ОАГ, добившейся снятия с участия в выборах неугодного ей кандидата Жюда Селестена, президентом Гаити стал музыкант и бизнесмен Мишель Мартейи. Он отличался крайне правыми взглядами и проводил радикально проамериканскую политику. До избрания на президентский пост он некоторое время жил в США и смог установить близкие отношения с окружением Джона Маккейна. Мартейи не скрывал ностальгии по временам диктатуры Дювалье и симпатий к тонтон-макутам – близкой к Дювалье ультраправой группировке, практиковавшей ритуалы вуду и проводившей на Гаити репрессии.



В 2015 году Мартейи выдвинул в кандидаты на пост президента Гаити от своей партии РНТК бизнесмена и председателя Торгово-промышленной палаты Жовенеля Моиза. В октябре того же года Моиз с 33% лидировал в первом туре президентских выборов, и уже готовился ко второму. Однако из-за обвинений в фальсификациях (экзит-пол, в частности, показал, что Моиз набрал всего 6% голосов) Мартейи вынужден был назначить специальную следственную комиссию и инициировать проведение повторных выборов. На них, правда, снова победил Моиз, набравший около 55% голосов избирателей при явке в 21%.



Помимо неоднозначной ситуации на выборах, у населения Гаити есть к Мартейи и Моизу еще одна большая претензия. После землетрясения 2010 года, унесшего сотни тысяч человеческих жизней, соседние страны начали оказывать Гаити масштабную помощь. Ведущую роль в этом процессе играла Венесуэла, оказывающая республика финансовую поддержку через фонд Petrocaribe. Однако, по мнению местных активистов, значительная часть полученных через фонд средств "испарилось". Речь идет о миллионах долларов. Гаитяне требовали расследования возможных фактов коррупции, но их просьбы были проигнорированы.



При этом Гаити является одной из беднейших стран мира. По уровню ВВП на душу населения республика занимает 173 место на планете.



Ее ближайшие соседи по уровню развития экономики – это Южный Судан и Уганда. 60% населения страны живут за чертой бедности. Основа экономики – средства, поступающие от трудовых мигрантов (они составляют порядка 25% ВВП – вдвое больше экспортных доходов).



При этом власти США уже давно оказывают Гаити активную "помощь", предоставляя гранты для подготовки местных специалистов и организации международных обменов. Кроме того, американцы не скрывают, что при критических проблемах готовы ввести в республику свои войска. Но, несмотря на нахождение "у руля" Гаити проамериканских лидеров и активную "академическую" поддержку западных структур, республика категорически не становится богаче. Скорее – наоборот. Но это, видимо, – мелочи. Уровень жизни гаитян никого в западном мире не волнует. Ровно, как и нарушение их законных прав. А также – их страдания из-за царящей в республике коррупции.



Если в какой-то стране у власти находится проамериканский лидер, то в ней по умолчанию все становится отлично. И нищета не так в глаза бросается, и с правами человека все в порядке, и коррупция не вопиет...



На этом фоне история с попыткой американцев изображать искренние переживания за права и свободы венесуэльцев, живущих на порядок лучше гаитян (ВВП на душу населения в "антиамериканской" Венесуэле примерно в 7 раз выше, чем в "проамериканской" республике Гаити), выглядят как плохая комедия.



Так, может быть, Вашингтону лучше осчастливить новым уровнем жизни те страны, которые и без того находятся на его политической орбите, а уж потом – пытаться советовать что-то тем, кто как-то справляется со своими проблемами самостоятельно, без помощи США?

Святослав Князев

17.02.2019