 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российский стандарт Интернета
00:24 19.02.2019

Всемирную Сеть можно заменить отечественным проектом информационной системы

Михаил Синельников-Оришак

Что такое Интернет? Изначально - множество локальных сетей, позже сведенных к общему знаменателю. После запуска советского спутника (1957 год), чтоб в дальнейшем "не проспать" технологические новинки вероятного противника, в США авральным порядком создается Агентство министерства обороны по перспективным исследованиям - ARPA (1958 год). Именно оно получило задание и финансирование от Пентагона на разработку принципиально нового способа передачи и сохранения информации на случай войны: если противник нанесет удар и нарушит целостность цепи, отдельные ее части все равно смогут функционировать и "не потеряют" данные, так как они не сконцентрированы в одном центре, а рассредоточены. В этом главное практическое "зерно" сети ARPANET.

Из двух "родоначальных" терминалов, удаленных друг от друга на 640 километров (в Лос-Анджелесе и Стэнфорде) она разрослась до нескольких десятков компьютеров, однако параллельно ей стали образовываться и другие сети, с которыми у ARPANETа отсутствовало взаимодействие из-за разницы тех.стандартов. И только в 1983 году появился единый протокол (если хотите - "язык"), позволивший соткать общую "паутину". Кстати, ARPANET хоть и была первой, но слишком медленной, поэтому в основу нынешнего Интернета легла другая сеть - NSFNET (межуниверситетская сеть Национального научного фонда США). Таким образом, NSFNET поглотила праматерь ARPANET - ее "вырубили" в 1990 году, ведь теперь услуги по "подключению" предоставляли не суперкомпьютеры сети, а коммерческие провайдеры.

В СССР прообраз будущих "цепочек" нарисовался с 1952 года, когда начались работы над созданием автоматизированной системы ПРО. В 1956 году на полигоне Сары-Шаган прошли испытания сети ЭВМ, позволявших вычислять траекторию полета ракет. В 1961 электронные технологии уже поступили на вооружение. Попытка использовать новинку в гражданских целях тоже предпринималась - проект ОГАС (Общегосударственная автоматизированная система) датируется 1959 годом - доклад в ЦК КПСС. Смысл: в мирное время управление экономикой, в военное - армией и флотом. Другая занятная подробность - предполагались безналичные расчеты по Сети не только между предприятиями СССР, но и среди населения. Представляете, платежную карту советского образца?

В Политбюро не оценили дерзость замысла, Суслов сказал: "Товарищи, может быть, мы совершаем ошибку, но это настолько революционное преображение, что нам трудно сейчас его осуществить…" Увы, первым стал Пентагон, а не Кремль.

Тем не менее, отдельные сети возникли в СССР и "по гражданке" - к примеру, система резервирования авиабилетов "Сирена" (1960-е годы). А то ведь некоторые полагают, что мы только щи лаптем хлебали. Подобные рассуждения сродни "лампочке Ильича", дескать, не было бы "ленинского" плана ГОЭРЛО, мы бы и поныне сидели при лучине. Тот, кто уверен, что "здесь ничего не было", пусть ответит на вопрос "как же оно все так БЫСТРО появилось"? Ведь мало завезти оборудование, надо еще и "аборигенов" обучить, чтобы употребляли по назначению, а не кололи им орехи.

В отечественных широтах Интернет начался с РЕЛКОМа - компьютерной сети, созданной в Институте атомной энергии им. Курчатова (объединяла научные центры в Москве, Ленинграде и Новосибирске). В августе 1990 года произошло первое "включение" с Хельсинки, тогда же для СССР был выделен первый домен верхнего уровня -su-. РЕЛКОМ приняла европейская сеть EUnet и понеслась другая эпоха…

Нынче заговорили про "отключение России от Интернета". Технически перейти в "автономное плавание" легко, например, достаточно изменить "общему стандарту" на отдельно взятой территории. Да, много чего окажется недоступным, но локальная сетка продолжит работать. Ведь при всей "трансграничности" и "независимости" Интернета данные хранятся на конкретных серверах: помните, кто владеет информацией, тот владеет миром? А хочешь мира, готовься к войне и т. д. Это одна логика. Другая - излишний "суверенитет" приводит к изоляции со всеми вытекающими последствиями. Бывает ли суверенитета слишком много? Тут, как и с деньгами - однозначного ответа нет…

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550525040
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