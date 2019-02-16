 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.02.2019
00:30  Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию
00:24  Российский стандарт Интернета
00:19  Контурная карта российской геополитики: возможная стратегия Москвы в Большой Евразии, - Д.Тренин
00:17  Новая империя: "Алибаба" идет в оффлайн и на землю
00:07  Не все "майданы" одинаковы. Гаити охвачена масштабными протестами, но Западу они почему-то не интересны, - С.Князев
Понедельник, 18.02.2019
21:20  "Свобода слова для своих": как Facebook заблокировал популярные новостные страницы из-за "связей" с RT
20:33  Кудрин, Чубайс и Греф выступили в защиту арестованного амер-"инвестора" Калви. Расшурудили кодлу...
20:32  Третья кашмировая война. Конфликт Индии и Пакистана грозит глобальным противостоянием, - С.Строкань
20:30  Мафиозная демократия Молдавии, - Die Zeit
20:25  Афган: воспоминания о будущем, - В.Панов
20:20  РосТВ: их нравы. Друзь, гнусь и Эрнст, - В.Малышев
20:18  Санкционный суверенитет. Получается ли у ЕС защитить Иран от американских санкций, - Н.Смагин
20:16  В Испании гордятся участием своей "Голубой дивизии" в блокаде Ленинграда. Ну как им не сделать Каталонию?
19:22  Как место жительства связано с нарушением эрекции, - Focus
18:56  США в Центральной Азии – как стравить китайцев с казахами и киргизами? - А.Пахолин
18:52  Мэрия Ташкента выбросила белый враг. Хоким Артыкходжаев - дуролом-реноватор
18:49  Заклятый враг рахмонидов Гадоев добровольно вернулся в Таджикистан из Голландии
18:47  Американская коалиция Cotton Campaign заблокировала поставки узбекского хлопка. Детишечек жалко...
18:35  Казахские тазы на грани исчезновения. Нет единого стандарта породы
17:57  Что происходит в Венесуэле? Когда политика перераспределения заменяет политику развития, - В.Прохватилов
17:25  Секс-всеобуч. В Казахстане молодежь будут консультировать перед вступлением в брак
14:59  Европа спасла Украину, загнав "Северный поток-2" в угол, - "СП"
14:46  Порошенко теряет монополию на насилие, - М.Сидорив
12:23  Кыргызстан будет играть в кок бору по своим правилам и не признает предложенные Казахстаном новшества
11:42  Запутанная схема. УзбМинЭнерго Султанову поручено курировать всю базовую промышленность и ТЭК в качестве... советника
11:40  ТашХокимият назвал "неправильным" демонтаж дома с жильцами в Анхоре
11:34  ТаджШкольниц больше не будут насильно привлекать для встреч высоких гостей?
10:56  Смертельные объятия Вашингтона. Балканы в клешнях НАТО, - С.Кожемякин
10:20  Три украинских БПЛА нанесли не прицельный авиоудар по Донецку
09:13  Союзная интеграция после Сочи: осторожный оптимизм, - Ю.Баранчик
09:06  Лексусом в столб. В Бишкеке разбилась а автокатастрофе популярный стилист Асель Мамбеткалиева
08:58  Блеск и нищета западной аналитики: фокус Мюнхена, - В.Павленко
08:47  Закулисные игры "хозяев денег" с золотом, - В.Катасонов
08:34  Опять суббота: 101 379 участников. Желтые жилеты, пора побеждать! - Э.Лимонов
08:27  Венесуэльская PDVSA отрицает информацию о заморозке счетов в Газпромбанке. Это был фейк-вброс амеров
08:20  "Газпром" вытесняют из трубы. Новые нормы Евросоюза могут надолго оставить "Северный поток-2" наполовину пустым
08:07  Афган. Незакрытая страница отечественной истории, - Сергей Першуткин
08:02  РФ, Ирак и Турция решили все-таки зачистить Идлиб, - В.Мухин
00:19  Узбекистан выпускает в обращение 100 тысячные сомовые купюры (видео)
Воскресенье, 17.02.2019
21:57  На соборе британского Солсбери водружен российский флаг, Скрипалю сразу резко поплохело
21:44  Арабские шейхи (из ОАЭ) закупились у России "Корнетами" и "Панцирями". На 200 млн дирхамов
21:42  Иран спустил под воду субмарину с крылатыми ракетами - "Фатех"
20:52  На кого служит папаша Миллер? Российский Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской нефте-компании PDVSA
13:05  Талибы вышли из Средневековья, - Е.Сокирянская
13:02  Чиновники Кыргызстана слишком много "едят"?
12:52  Прогресс и праздник, доступные не каждому. Каким Афганистан был до войны
12:35  Макрона обвинили в незаконной предвыборной агитации
11:16  Жутко-сисястый англо-протест. Сестра британского политика Бориса Джонсона разделась в прямом эфире из-за Brexit
11:13  Союз кинематографистов Кыргызстана возглавил режиссер Айбек Дайырбеков
09:53  "Долой американцев, да здравствует Путин!": гаитяне восстали против президента Жовенеля Моиза
Суббота, 16.02.2019
22:10  В Ташкенте откроют англоязычный вуз Akfa - платно-контрактно готовить фундаментально-медицино-гуманитариев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию
00:30 19.02.2019

Китайские ученые ведут разработку орбитальной электростанции, которая будет собирать солнечную энергию прямо в космосе и передавать ее на Землю при помощи лазера.

Как сообщают китайские СМИ, в городе Чунцин уже начато строительство экспериментальной базы, которая должна принимать лазерный луч.

Первую, пробную электростанцию планируется запустить в стратосферу уже в ближайшие несколько лет - между 2021 и 2025 годами.

Проект курирует Академия космических технологий страны, которая в прошлом месяце успешно посадила на Луне аппарат "Чанъэ-4", а к 2022 году планирует запустить собственную космическую станцию.

Бюджет китайской космической программы на этот год составляет 8 млрд долларов - больше на освоение и исследование космоса тратит только США (для сравнения, бюджет Роскосмоса меньше в шесть с лишним раз).

Гигантский проект
Первой о разработке космической электростанции сообщила китайская ежедневная газета Science and Technology Daily, попутно раскрыв некоторые подробности проекта.

По данным издания, аппарат должен вращаться на высоте около 36 тысяч километров на геостационарной орбите - то есть синхронно с вращением Земли, как бы зависнув над одной точкой.

Улицы в Китае собираются освещать при помощи искусственной Луны
Космический Ноев ковчег. Что нужно взять с собой для освоения новых миров?
В отличие от наземных солнечных панелей, космическая станция будет производить энергию круглосуточно - независимо от погоды, смены сезонов или времени суток - и примерно в шесть раз эффективнее.

Газета цитирует одного из разработчиков проекта, сотрудника Академии космических технологий Пана Чжихао, который обещает, что новая технология станет "неистощимым источником чистой энергии для всего человечества".

Впрочем, для этого еще предстоит решить несколько непростых технических задач. Например, расчетная масса космической электростанции - около 1000 тонн, это в два с половиной раза больше, чем весит МКС.

Запуск столь гигантской конструкции с Земли потребует огромных усилий, поэтому один из вариантов, которые рассматривают китайские ученые, - это построить станцию прямо в космосе, при помощи умных роботов и технологии трехмерной печати.

Не решен окончательно и главный вопрос: как именно доставлять собранную электроэнергию с орбиты на Землю. Теоретически ее можно конвертировать в лазерный луч или микроволновый поток, который можно принимать на Земле - но для начала нужно изучить, какое влияние столь мощное круглосуточное излучение окажет на атмосферу и экологию в целом.

Китайский космический зонд сделал первый снимок с обратной стороны Луны.
"Убить в зародыше"
Нужно отметить, что китайская разработка не уникальна. В прошлом году команде ученых Калифорнийского технологического института удалось создать прототип аналогичного аппарата - легкие панели, способные улавливать солнечную энергию в открытом космосе и передавать ее на Землю.

Исследования в этом направлении ведутся также в Европе, Индии и Японии.

Впрочем, у этой идеи есть и ярые критики - в том числе Илон Маск, который еще в 2012 году высказался категорически против подобной технологии, сославшись на ее крайнюю неэффективность.

"Вам придется конвертировать фотоны в электроны, потом обратно в фотоны, а потом снова в электроны. Какой тут может быть КПД? Эту идею надо убить в зародыше!" - цитировал тогда Маска журнал Popular Mechanics.

Николай Воронин
Корреспондент по вопросам науки

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550525400
Новости Казахстана
- К. Токаев принял участие в Мюнхенской конференции
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №64
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2019 года №68
- В Мажилисе обсуждены вопросы реализации государственной молодежной политики
- Кадровые перестановки
- После депзапроса "Ак жола" Правительство рассмотрит влияние новых условий госзакупок на МСБ
- 7,9 трлн. тенге налогов поступило в 2018 году в государственный бюджет
- Не надо драм!
- В Алматы еще на 120 улицах установят энергосберегающее светодиодное освещение
- Кенес Ракишев надеется привлечь инвесторов для добычи кобальта
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  