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Приоткрытый газ: Эр-Рияд намерен скупать месторождения в России и США, - Д.Мигунов
07:54 19.02.2019

Власти Саудовской Аравии планируют заняться глобальными инвестициями

Саудовская Аравия намерена принять участие в крупном российском проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ). Крупнейший (наряду с Россией и США) производитель нефти в мире таким образом показывает свое желание увеличить потребление голубого топлива. Но одновременно это может быть знаком новой инвестиционной политики Эр-Рияда: прежде замкнутый саудовский капитал нацелился на углеводородные активы по всему миру. Подробности - в материале "Известий".

В Россию - с деньгами

По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco проявляет большой интерес к российским проектам по производству сжиженного природного газа. Саудовцы присутствовали на церемонии запуска проекта "Ямал СПГ" в 2018 году, где получили от президента Владимира Путина предложение покупать российский газ.

Как отмечают "Ведомости", практически весь газ на "Ямале" уже законтрактован. Однако у "Новатэка", ключевого российского экспортера СПГ, есть еще один проект в этой сфере - "Арктик СПГ-2". По мощности он даже больше "Ямала": производство там должно составить 18 млн т сжиженного газа в год. В то же время инвесторы для проекта все еще ищутся. Саудовская Аравия здесь окажется весьма к месту.

Неясно, на каких основаниях Aramco будет работать в России. Варианты подразумевают как простой контракт на гарантированную покупку СПГ, так и полноценное партнерское соглашение. Судя по амбициям саудовцев в газовой сфере, второй вариант куда более вероятен. Стратегия арабской компании и стоящего за ней государства явно направлена на активную экспансию за рубеж.

Мировая экспансия

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Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех рассказал The Financial Times, что заграничные инвестиции являются ключевой частью будущего корпорации. "Мы не собираемся быть зацикленными на себе. Наша игровая площадка - это развитие по всему миру", - заявил Фалех. Саудовское руководство нацеливает компанию, 100% акций которой на данный момент принадлежат государству, на превращение в транснациональную суперструктуру вроде ExxonMobil и Royal Dutch Shell.

Надо сказать, что несмотря на свой огромный масштаб деятельности (годовая выручка составляет весомые $465 млрд, объем добычи превышает 10 млн баррелей в сутки), Aramco до сих пор не проявляла существенной активности за пределами аравийских пустынь. Что и понятно - по запасам нефти Саудовская Аравия находится на первом месте в мире и в обозримом будущем с этой позиции вряд ли уйдет. Колоссальные и легкодоступные резервы позволяют Aramco оставаться лидером мирового нефтяного рынка на протяжении как минимум десятилетий.

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Но в последнее время Саудовская Аравия обнаружила у себя намерения меняться, что связано с именем принца Мохаммеда бин Салмана. Под покровительством наследника престола было создано "Видение 2030" - амбициозный план, предполагающий отход страны от традиционной модели "экспортируем нефть и богатеем". Мохаммед долгое время призывал избавиться от "опасной нефтезависимости", довести ненефтяной экспорт до 50%, привлечь миллионы туристов, сделать страну ведущим производителем солнечной электроэнергии и так далее.

Значительная часть этих планов пока выглядит настоящей фантастикой. Реалистичнее будет предполагать, что даже в случае самых масштабных успехов по диверсификации нефтегазовый сектор страны все равно будет приносить национальной казне не менее 50% доходов. Такого мнения, собственно, аль-Фалех (а значит, и высшее руководство страны) и придерживается.

Давить на газ
На данном этапе саудовцам нет особого смысла развивать добычу иностранной нефти: своя дешевле и качается легко. Совсем другое дело - газ. Саудовская Аравия является довольно крупным производителем газа. Страна добывает около 110 млрд кубометров в год. Это в шесть раз меньше, чем у лидера - России, но и размеры экономики арабской страны намного меньше.

Практически весь добываемый в Саудовской Аравии газ, в отличие от нефти, потребляется на месте. Тем не менее спрос постоянно растет, увеличиваясь примерно на 5% в год. Это означает, что арабам уже в скором времени потребуется импортировать голубое топливо из-за рубежа.

В то же время простая закупка иностранного газа панацеей не станет. Такая схема взаимоотношений увеличивает зависимость страны от зарубежных государств, которые заодно могут и являться конкурентами на мировом рынке. В случае же участия в совместных проектах арабы смогут приобрести опыт, который пригодится им при освоении уже собственных запасов. Последние не так уж и малы - около 8 трлн кубометров, по этому показателю Саудовская Аравия идет на шестом месте в мире.

Заманчивые перспективы

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Поставки трубопроводного газа в страну маловероятны, так что особый интерес представляют именно проекты СПГ. Россия - очевидный потенциальный партнер: отношения между странами заметно улучшились в последнее время на фоне успешного взаимодействия в рамках ОПЕК+. Следующими перспективными направлениями, о которых упоминал аль-Фалех, могут стать США и Австралия.

Американский рынок сланцевого газа для Эр-Рияда сулит перспективы. Во-первых, Саудовская Аравия собирается разрабатывать собственное месторождение Джафура, которое может содержать триллионы кубических метров сланцевого газа. Однако в нынешней ситуации полноценная работа на месторождении обойдется саудовцам в копеечку. По-настоящему только США имеют и широко применяют технологии массовой рентабельной добычи сланцевого газа, остальные игроки на мировом рынке все еще учатся. Для саудовцев участие в каком-то из американских проектов позволит получить необходимые ноу-хау и тем самым удешевить разработку своего перспективного участка.

Во-вторых, между руководством Саудовской Аравии и администрацией президента Дональда Трампа сложились исключительно хорошие отношения, которые не омрачило даже убийство журналиста Джамаля. При том, что в предыдущие восемь лет у Эр-Рияда с Вашингтоном наметилась не то что бы размолвка, но некоторое охлаждение. Соответственно, нужно ковать железо, пока горячо.

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Австралия же перспективна своей относительной близостью к берегам Аравии. Транспортировка СПГ через Индийский океан обойдется дешевле, и если Эр-Рияд собирается контрактовать газ из проектов, в которых участвует сам инвестор, то лучшего варианта не найти.

Все направления для саудовцев хороши тем, что в любом случае эти страны будут рады огромным деньгам, накопленным Aramco и королевской семьей Саудовской Аравии. Россия, к примеру, испытывает нехватку иностранных инвестиций из-за санкций, а американский рынок сланцевого газа большими средствами сторонних инвесторов в принципе не испорчен.

Помимо чисто материальной выгоды, целью саудовцев является получение хорошего пиара (во многом проект "Видение 2030" - о том же самом). Принц Мухаммед хочет создать образ мировой державы, а не варящейся в собственном соку "бензоколонки", живущей по законам шариата. Для начала - у иностранного бизнеса, а дальше как пойдет. Правда, на фоне постепенного обострения международной обстановки и серьезного торможения глобализации успех подобного мероприятия сосем не очевиден.

Дмитрий Мигунов
19 февраля 2019,

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550552040
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