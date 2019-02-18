Отстрел собак в Бишкеке. Как решить эту проблему?

08:21 19.02.2019

Отстрел собак в Бишкеке. Как решить эту проблему? Опрос



На прошлой неделе депутаты Бишкекского городского кенеша на своей очередной сессии подняли тему создания приюта для бездомных собак. С такой инициативой выступил депутат Сайдахмат Исмаилов.



Он сказал, что по утрам, когда дети идут в школу в жилмассивах, бродячие псы их кусают. "На отстрел собак деньги итак выделяем, надо подумать о создании приюта", - сказал он.



Однако сразу же другие депутаты отвергли предложение о создании, объяснив это тем, что горожане якобы подвергнут осуждению депутатов.



"У нас не хватает приютов для бомжей, не то, что для собак", - выступил один из депутатов.



В результате сессия БГК решила не создавать приют для собак, а тщательнее проводить работу по отстрелу. Это вызвало возмущение у пользователей соцсетей, последовали призывы подписать петицию против отстрела животных в Бишкеке. На сегодняшний день собралось 11 тыс. 160 подписчиков.



В Бишкеке имеется частный приют, однако он не справляется с масштабом всего города. На сегодняшний день на попечении у них 35 бездомных собак. Соучредитель фонда "Право на жизнь" Алла Кобцова поделилась с АКИpress своим мнение по поводу решения проблемы с бродячими собаками.



По ее словам, на первом этапе надо навести порядок среди хозяйских животных. "Половина, а может и больше бездомных собак, которых мы видим на улице, на самом деле имеют владельцев. Просто их хозяева безответственны и допускают самовыгул. Сначала надо убрать этих животных с улиц", - считает она.



А.Кобцова отметила, что это можно сделать законодательными ограничениями. Поэтому первый шаг это создание единой электронной базы данных, и обязательная регистрация всех владельческих животных. Регистрация займет достаточно длительный период. После этого будет ясно: отловлено животное - есть регистрация, значит, есть владелец, найти владельца, оштрафовать и вернуть ему животное. Когда владельцам надоест платить штрафы, быстро привяжут своих собак", - уверена она.



Что касаемо бездомных А.Кобцова сказала, что нужен отлов, затем тестировать на способность к жизни с человеком. "Содержание в течение установленного срока, в течение которого животное может быть передано новому владельцу или благотворительной организации. Эвтаназия невостребованных животных - вот для этого нужен приют. Это не место, где животные будут содержаться пожизненно, это место передачи животных новым хозяевам и утилизации невостребованных. Хозяин, которому собака больше не нужна, не имеет права выкинуть ее на улицу, он должен сдать ее в приют. Выкинул на улицу, отловили, проверили регистрацию - штраф. Сдал в приют - молодец. Такая система действует по всему миру, где нет бездомных животных, где проблема успешно решена", - рассказала она.



Как по-вашему необходимо решать эту проблему? Предлагаем три варианта ниже:



КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?



Усилить отстрел

Создать приют

Отлов и стерилизация