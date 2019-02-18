|Отстрел собак в Бишкеке. Как решить эту проблему?
08:21 19.02.2019
Отстрел собак в Бишкеке. Как решить эту проблему? Опрос
На прошлой неделе депутаты Бишкекского городского кенеша на своей очередной сессии подняли тему создания приюта для бездомных собак. С такой инициативой выступил депутат Сайдахмат Исмаилов.
Он сказал, что по утрам, когда дети идут в школу в жилмассивах, бродячие псы их кусают. "На отстрел собак деньги итак выделяем, надо подумать о создании приюта", - сказал он.
Однако сразу же другие депутаты отвергли предложение о создании, объяснив это тем, что горожане якобы подвергнут осуждению депутатов.
"У нас не хватает приютов для бомжей, не то, что для собак", - выступил один из депутатов.
В результате сессия БГК решила не создавать приют для собак, а тщательнее проводить работу по отстрелу. Это вызвало возмущение у пользователей соцсетей, последовали призывы подписать петицию против отстрела животных в Бишкеке. На сегодняшний день собралось 11 тыс. 160 подписчиков.
В Бишкеке имеется частный приют, однако он не справляется с масштабом всего города. На сегодняшний день на попечении у них 35 бездомных собак. Соучредитель фонда "Право на жизнь" Алла Кобцова поделилась с АКИpress своим мнение по поводу решения проблемы с бродячими собаками.
По ее словам, на первом этапе надо навести порядок среди хозяйских животных. "Половина, а может и больше бездомных собак, которых мы видим на улице, на самом деле имеют владельцев. Просто их хозяева безответственны и допускают самовыгул. Сначала надо убрать этих животных с улиц", - считает она.
А.Кобцова отметила, что это можно сделать законодательными ограничениями. Поэтому первый шаг это создание единой электронной базы данных, и обязательная регистрация всех владельческих животных. Регистрация займет достаточно длительный период. После этого будет ясно: отловлено животное - есть регистрация, значит, есть владелец, найти владельца, оштрафовать и вернуть ему животное. Когда владельцам надоест платить штрафы, быстро привяжут своих собак", - уверена она.
Что касаемо бездомных А.Кобцова сказала, что нужен отлов, затем тестировать на способность к жизни с человеком. "Содержание в течение установленного срока, в течение которого животное может быть передано новому владельцу или благотворительной организации. Эвтаназия невостребованных животных - вот для этого нужен приют. Это не место, где животные будут содержаться пожизненно, это место передачи животных новым хозяевам и утилизации невостребованных. Хозяин, которому собака больше не нужна, не имеет права выкинуть ее на улицу, он должен сдать ее в приют. Выкинул на улицу, отловили, проверили регистрацию - штраф. Сдал в приют - молодец. Такая система действует по всему миру, где нет бездомных животных, где проблема успешно решена", - рассказала она.
Как по-вашему необходимо решать эту проблему? Предлагаем три варианта ниже:
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
Усилить отстрел
Создать приют
Отлов и стерилизация