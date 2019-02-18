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Кыргызская экономика: шаг вперед или назад? - Э.Сагындык кызы
08:26 19.02.2019

Рост экономики в прошлом году снизился на 1%. Сегодняшнее подведение итогов деятельности правительства за 2018-й премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым совпало по времени с дискуссиями о возможной отставке правительства.

Насколько улучшились социально-экономические показатели в стране в последние годы и есть ли основания для отставки премьер-министра?

"Способное правительство"

Премьер-министр отметил, что 2018-й был одним из непростых для социально-экономического развития страны, несмотря на это, правительство смогло успешно преодолеть все эти трудности.

"В экономике, без учета месторождения Кумтор со значительной долей в производстве, мы вышли на 3,5%. Нашей главной задачей было своевременное и в полном объеме исполнение социальных обязательств", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

В 2017 году рост экономики составлял 4,5%, сравнительно с этим показателем, снижение в экономике в прошлом году составило 1%.

Однако в денежном выражении объем ВВП составил 557,1 млрд сомов, повышение, по сравнению с 2017 годом, 37,5 млрд сомов, констатировал Абылгазиев.

Кроме того, в прошлом году налоговые поступления выросли на 12,3 млрд сомов.

Объем инвестиций в инфраструктуру составил 150,8 млрд сомов и вырос, по сравнению с 2017 годом, на более чем 5 млрд сомов. В целях поддержки сельхозпроизводителей выдано льготных кредитов на сумму 5,6 млрд сомов. Запущен проект "Безопасный город", который не удавалось запустить свыше 10 лет, подчеркнул премьер.

Однако в прошлом году многие земледельцы не смогли экспортировать в Узбекистан выращенный картофель и терпят убытки, цена сельхозкультуры упала до 5 сомов.

Ассоциация экспортеров и импортеров в конце января сообщала, что у отечественных сельхозпроизводителей залежалось 100 тысяч тонн неэкспортированного картофеля.

Правительство отмечает как успех старт проекта "Безопасный город".

Также в прошлом году в стране запущены 246 предприятий, созданы 77 тысяч рабочих мест.

"Неудовлетворительно"

8 февраля прошло заседание парламентской фракции СДПК, подавляющая часть депутатов выразила неудовлетворенность деятельностью правительства в сфере привлечения инвестиций. Депутаты отметили, что объем привлеченных инвестиций меньше по размерам конфискованного имущества находящегося в бегах за границей Аскарбека Шадиева, и признали работу правительства неудовлетворительной.

В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан составил 345 млн долларов. В 2017 году этот показатель достиг 503 млн долларов.

Такая "оценка" фракции власти стала поводом для дискуссий об отставке правительства.

"Сырые кодексы, слабая коммуникация"

В обществе так же активно обсуждают недостатки введенных в силу с начала этого года новых кодексов, правительство Абылгазиева вместо поддержки подвергается критике.

Как сказал политэксперт Эмильбек Жороев, с самого начала коммуникационный потенциал правительства Кыргызстана был слабым и данное нарекание особенно касается действующего кабмина:

"Кыргызское правительство никогда не может внятно объяснить свои инициативы и новшества. Не может донести до народа. По всей видимости, такая политическая культура установилась в системном виде. У нас решения принимают, но не проводят разъяснительную работу: кому полезны принятые законы, почему общество должно их принять. Особенно это заметно в правительстве Абылгазиева".

Критике были подвергнуты прошлогодняя июньская инициатива главы правительства об открытии банковского счета для "желающих помочь государству", июльские инициативы поднять с 5 до 7 сомов тариф на чистую воду и введения платежа в 100 сомов при замене сим-карт.

Кумтор: затянувшееся решение

Основная критика в адрес правительства Абылгазиева связана с проектом крупнейшего золоторудного месторождения Кумтор.

Правительство заявляет о необходимости пересмотра стратегического соглашения по проекту "Кумтор" с "Центеррой", но на протяжении последних лет идут нескончаемые переговоры.

Как и раньше, треть ВВП покрывается за счет денежных переводов мигрантов. По сообщению Нацбанка, в 2008-м мигранты перевели на родину 2 млрд 685 млн долларов.

Правительство Абылгазиева пришло весной прошлого года после выражения парламентом недоверия правительству Сапара Исакова и его отставки. Вначале действующее правительство критиковали за некомпетентность и отсутствие программы, после периодически возникают дискуссии об отставке.

Если учесть опыт прошлой политики, кабинет министров в среднем удерживается 9 месяцев, отмечают наблюдатели. Как известно, в экономически слабом Кыргызстане весной обостряются митинги и власть жертвует правительством.

Последние митинги против незаконного пребывания на территории страны китайских мигрантов показывают, что весной в стране может возникнуть политическая напряженность.

"Мы, кыргызы, как оказалось, не способны реализовать проекты, связанные с такими большими деньгами. Никто не поручится, что следующие проекты будут реализованы чисто", - заявил депутат Эмиль Токтошев на заседании парламента по обсуждению коррупции на ТЭЦ Бишкека.

"Сейчас задал вопрос директору ТЭЦ Воропаеву, будет ли еще модернизация ТЭЦ или достаточно имеющейся мощности. Он ответил, что мощности достаточно и дальнейшей модернизации не будет. Бишкек растет, причем растет в ширину, через 5-6 лет свободных земель не останется, и город начнет расти в высоту. Тепла не будет хватать, уже сейчас не хватает мощностей для полного теплоснабжения. Значит, надо искать другие пути. Технология нашей ТЭЦ – 150-летней давности. Сейчас другое время, есть много новых технологий по выработке тепла. Вследствие этого не надо пытаться проводить модернизацию ТЭЦ или строить новую. Все равно у нас деньги разворовывают. Надо переходить к новым дешевым, экологически чистым технологиям", - сказал депутат-ата-мекеновец Эмиль Токтошев.

Элеонора Сагындык кызы, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке
BBC. Кыргыз кызматы
18 февраля 2019

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550553960
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