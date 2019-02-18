|Главным лекарем Елбасы назначен кореец Цой
08:28 19.02.2019
Алексей Цой назначен руководителем Медцентра Управления делами Президента РК
Алексей Цой является профессионалом высокого класса в области медицины и управления.
Алексей Цой назначен руководителем Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
Отмечается, что Алексей Цой является профессионалом высокого класса в области медицины и управления. Имеет медицинское и юридическое образование, доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.
Окончил Sels College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса.
Свой трудовой путь начинал хирургом-эндоскопистом.
С 2007 по 2010 годы руководил Центром внедрения современных медицинских технологий Управления делами Президента РК.
В 2010-11 гг. был начальником ГУ "Медицинский центр Управления делами Президента РК".
С 2011 по 2014 год – главный врач Городской больницы №1 города Астана.
С 2014 года - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.
19 февраля стало известно о том, что его освободили от должности вице-министра здравоохранения РК в связи с переходом на другую работу.