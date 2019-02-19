Лишь бы не работать. "Игры кочевников" в Киргизии теперь станут ежегодными

08:36 19.02.2019

В Кыргызстане пройдут небольшие игры кочевников



В Кыргызстане отныне ежегодно будут проводиться небольшие игры кочевников. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор Агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов.



По его словам, в данное время в стране идет работа по развитию кок-бору.



- Следующие игры кочевников пройдут в Турции. Упомянутое решение мы приняли для развития национальных игр в Кыргызстане, - сказал Аманкулов.



Он отметил, что первые подобные игры пройдут в Таласской области.



Источник: газета "Мантыш" №3 от 19.02.2019 / стр. 2