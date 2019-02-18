Круговая КырПорука. Имущество "Раима-миллиона" (Матраимова) проверяет орган, в котором работает его младший брат

08:55 19.02.2019

Вопрос дня: Имущество прозванного в народе "Раимом-миллионом" Райымбека Матраимова проверяет орган, в котором работает его младший брат. Какого можно ждать результата?



Вчера, 31 января, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями начала проверять имущество Райымбека Матраимова. Как известно, в данном органе работает младший брат Райымбека Матраимова – Исламбек Матраимов. Он занимает должность начальника управления внутренней безопасности и проверок ГСБЭП.



Кроме того, старший брат Райымбека Матраимова – Искендер Матраимов – является депутатом Жогорку Кенеша от фракции СДПК и занимает пост зампредседателя профильного комитета парламента по правопорядку, преступности и противодействию коррупции.



В этой связи портал SUPER.KG задал вопрос "Имущество прозванного в народе "Раимом-миллионом" Райымбека Матраимова проверяет орган, в котором работает его младший брат. Какого можно ждать результата?"



Турсунбеков: "Видно, что в обществе есть определенное недоверие в этом вопросе"



Как сказал парламентарий Чыныбай Турсунбеков, надо подождать, какие будут итоги проверки ГСБЭП по имуществу Райымбека Матраимова.



"В СМИ появляется информация о том, что ГСБЭП начала проверять имущество Райымбека Матраимова. Видно, что в обществе есть определенное недоверие в этом вопросе. Как бы там ни было, раз дело уже начато, нам надо подождать результата. В соответствии с ним выяснится, обоснованно или необоснованно недоверие народа", - сказал Турсунбеков.



Карашев: "Наверняка младший брат никогда не будет проверять старшего брата"



Депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев отметил, что имущество Райымбека Матраимова должно быть проверено в порядке, обозначенном законом.



"ГСБЭП начала проверять имущество Райымбека Матраимова. Это государственный орган, у него есть свой обозначенный законом порядок проверки. По моему личному мнению, наверняка младший брат никогда не будет проверять старшего. Я думаю, что этого не будет допущено. Дождемся итога, который выведет проверяющий орган", - сказал Карашев.



Турдукулов: "Если младший брат Райымбека Матраимова начнет защищать своего брата и давать народу неправильную информацию, тогда может иметь отношение"



Гражданский активист Адиль Турдукулов говорит, что проверка имущества Матраимова – это хорошо, однако данная мера является реакцией властей на озвученные народом возмущения.



"Эти действия – реакция на полемику, особенно в соцсетях, и попытка снизить его накал. Это тоже является положительным примером того, что власть вынуждена считаться с обществом. Возникла надежда, что это проверка станет толчком для проверки деклараций чиновников на предмет выявления соответствия их реальному имуществу.



Младший брат Матраимова является начальником управления внутренней безопасности и проверок ГСБЭП. Вследствие этого он не имеет права непосредственно вмешиваться в проверку, однако возникает мысль, что являсь руководителем, все равно может как-то повлиять.



Если он начнет защищать своего старшего брата или же распространять или навязывать недостоверные данные, тогда будет влияние. Если же проверка будет прозрачной и открытой и удовлетворит общество, тогда можно сделать вывод об отсутствии влияния. Поэтому надо подождать результатов", - сказал Турдукулов.



Орозбаков: "Какое бы ведомство ни проводило проверку, иного заключения, окромя "Матраимов белее молока", не будет"



Экономист и эксперт Сапар Орозбаков считает, что итог проверки имущества Матраимова будет в его пользу.



"Я думаю, что не будет никакого результата даже если поручить проверку имущества "Раима-миллиона" ведомству, в котором не работает его младший брат: прокуратуре или службе безопасности.



Сегодня вся власть сосредоточена в руках президента, поэтому лица из прокуратуры, Финполиции, кто бы ни был, зная об отношениях Сооронбая Жээнбекова и "Раима-миллиона", никогда не вынесут иного заключения, окромя этого: "Матраимов сколотил состояние честным, кропотливым трудом, поэтому он "белее молока".



В дальнейшем знайте из всего этого, что борьба Жээнбекова с коррупцией полностью прекратилась, борьба потерпела крах, столкнувшись со "своим" человеком. Такое у нас происходит не впервые. Акаев тоже боролся с коррупцией. Еще более рьяно, чем Жээнбеков. Бакиев тоже боролся с коррупцией как умел. И борьба точно так же терпела крах, когда дело доходило до приближенных", - отметил Орозбаков.



Канатбек Азиз: "Надеюсь, по итогам проверки будут выявлены хотя бы один-два нарушения закона"



Юрист Канатбек Азиз не думает, что результат проверки полностью обелит Райымбека Матраимова.



По его словам, проверка начата на основе прозвучаввших на пресс-конференцим по итогам года главы государства вопросов про незаконное обогащение Райымбека Матраимова и его прямую причастность к коррупции.



"Надеюсь, по итогам проверки будут выявлены хотя бы один-два нарушения закона. Будут выявлены незначительные нарушения закона, пусть и не масштабное преступление. Вполне возможно, могут появиться вопросы, откуда появилось то или иное имущество. Сейчас рано говорить о привлечении к ответственности, это покажет время. Но нельзя забывать, что этот вопрос находится под сильным контролем общественности.



До этого Искендер Матраимов несколько раз заявлял, что его младший брат "не имеет отношения коррупции, он чист". На днях услышал, что еще один его брат работает в Финполиции, если это так, то согласно закону он не имеет права участвовать в проверке", - сказал юрист.



Казакбаев: "Брата к проверке привлекать нельзя"



Эксперт Марат Казакбаев считает, что не надо было возлагать проверяющую задачу на орган, в котором работает брат Райымбека Матраимова.



"Наверняка не просто так в обществе Матраимова называют "Раимом-миллионом", вопрос о его имуществе и проверку проводит ГСБЭП. Однако нельзя возлагать проверку на орган, в котором работает брат. Нельзя было подпускать, появляется та же коррупция. Сейчас не могу сказать, какое будет влияние.



В обществе Райымбека Матраимова называют коррупционером, действительно, это очень богатый человек, много лет проработал в Таможенной службе. По-моему, подобных ему проработавших в госорганах лиц компетентные ведомства обязательно должны проверять", - считает Казакбаев.



Жолдубаева: "Как может быть объективный результат, если там работает родной брат?"



Как сказала представитель СДПК Кундуз Жолдубаева, только время покажет, объективными или пристрастными будут результаты проверки.



"Это тема обсуждается в обществе со вчерашнего дня. На самом деле какой объективный результат может вывести орган, в котором работает родной брат проверяемого? Это вызывает сомнения. Теперь подождем, будет ли до конца доведена проверка, будут ли итоги проверки. Необходимо только время", - сказала Жолдубаева.



Источник: super.kg

Автор: Кызжибек Раимова