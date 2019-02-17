"Праздники меда и дыни отмечаются не за счет госказны". Таджикистан любит праздники

09:02 19.02.2019

Глава Минфина Таджикистана рассказал, на какие деньги проводятся пышные праздники в стране



Руководство Минфина Таджикистана разъяснило какие торжества в стране празднуются за счет средств государственного бюджета. Этот вопрос был поднят на пресс-конференции 15 февраля.



Власти Таджикистана последние 10 лет тщательно контролируют расходование средств населения на семейные торжества и мероприятия, был принят даже отдельный закон об упорядочении обрядов и традиций. В то же время многие граждане критикуют власти за расточительство бюджетных средств, расходуемых на проведение пышных праздников.



"Праздники меда и дыни отмечаются не за счет госказны"



Отвечая на вопрос Радио Озоди, министр финансов страны Файзиддин Каххорзода сказал 15 февраля на пресс-конференции, что средства из госбюджета расходуются исключительно на проведение государственных праздников. По его словам, деньги госказны никогда не тратятся на такие мероприятия как Праздник меда, Праздник дыни и т.д.



"В бюджете предусмотрены средства на проведение государственных праздников, которые проводятся на республиканском уровне и с участием глав других государств. В любом случае Минфин контролирует расходование бюджетных средств", - сказал Каххорзода.



Только в 2012 году, когда Таджикистан был выбран местом проведения Международного праздника Навруз, в стране за счет госбюджета был построен комплекс "Наврузгох" стоимостью свыше 4 млн сомони.



"Некоторые праздники отмечаются за счет дехкан и предпринимателей"



Затраты на государственные праздники не всегда являются прозрачными, в прошлые годы СМИ подвергли критике привлечение тысяч школьников и студентов на празднование Навруза, Дня независимости и Дня национального единства, на которые каждому участнику шились специальные костюмы.



Представили министерства финансов утверждают, что не всегда траты на проведение праздников производятся за счет госбюджета. Сайвали Сафаров, начальник главного управления госбюджета Минфина, сказал в беседе с Радио Озоди, что расходы на праздники районного и городского уровня, а также отраслевые праздники осуществляются за счет дехкан и частных предпринимателей.



Ответ чиновника вызвал бурную дискуссию на пресс-конференции. Журналист Миджгона Халимова спросила: "Раз, как Вы говорите, отраслевые праздники проводятся за счет средств дехкан и предпринимателей, то почему из-за расходов на эти праздники бюджетные работники месяцами не могут получить свою заработную плату, а с врачей и учителей стабильно раз в 3 месяца удерживают часть зарплаты?".



В доказательство своих слов она напомнила подготовку хукумата Вахдата к празднованию Дня единства в 2017 году, когда праздник был проведен с широким размахом, но после руководство Вахдата подверглось критике президента за расходование средств госбюджета и Минфин был вынужден выделить хукумату Вахдата 15 млн сомони.



Можно сэкономить сотни миллионов сомони



В госбюджете-2016 на проведение культурно-массовых мероприятий и различных торжеств было заложено свыше 822 млн сомони. Многие эксперты едины во мнении, что расточительные траты из государственной казны пора прекратить.



Аналитик Джалолиддин Ахмадов считает, что празднование мероприятий государственного масштаба с широким размахом – это наследие советских времен, которое до сих пор сохранилось в России, Китае, странах Центральной Азии и Таджикистан – не исключение. По его мнению, таким образом власти хотят продемонстрировать свои успехи и достижения.



"Хотя упорядочение проведения пышных государственных торжеств позволит сэкономить сотни миллионов сомони бюджетных средств, на которые можно строить крупные предприятия без привлечения зарубежных кредитов", - уверен Ахмадов.



В предстоящие три года запланировано проведение свыше 30 различных торжеств и праздников, большая часть приходится на 2019 год.



Сарвиноз Рухулло

17.02.2019