 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как в Тадже накопить на квартиру с зарплатой 3 тыс сомони на двоих? - Ш.Шарипова
09:06 19.02.2019

Как накопить на квартиру с зарплатой 3 тыс сомони на двоих?

Сегодня банки Таджикистана предлагают различные программы ипотечного кредитования на длительный срок. Однако для многих даже эта возможность приобрести жилье остается недосягаемой мечтой.

"Зарплата должна быть не менее 700 долларов"

Шахноза Шарифова ежедневно просматривает объявления о продаже квартир в столичных новостройках. Она живет в съемной квартире и мечтает о собственном жилье. Собеседница сказала, что обратилась в несколько банков, чтобы узнать условия ипотечного кредитования.

"Оказалось, чтобы получить ипотеку, твоя заработная плата должна составлять как минимум 700 долларов, потому что ежемесячный взнос с процентами составит 400 долларов. А мы с мужем получаем на двоих 3 тыс сомони, на эти деньги невозможно получить ипотеку", - рассказала Шахноза 17 февраля в беседе с Радио Озоди.

По ее словам, уже несколько лет они кочуют по съемным квартирам. Практически всю свою сознательную жизнь она прожила в арендованном жилье: получила диплом, вышла замуж, а теперь с мужем и детьми живет также в съемной квартире.

По данным таджикских властей, в прошлом году в стране было сдано в эксплуатацию свыше 1 млн квадратных метров жилья. Тем не менее не всем оно по карману: в Душанбе квадратный метр жилья стоит от 400 до 600 долларов, а средняя зарплата составляет 1200 сомони, или около 120 долларов.

Ипотека на срок от 3 до 10 лет

Стоимость жилья в столице остается недоступной для многих граждан. Банки и микрофинансовые организации предлагают ипотечное кредитование для покупки недвижимости. Правда, условия для оформления ипотеки жесткие – от 12 до 18% годовых, на срок от 3 до 10 лет.

В 2018 году банки Таджикистана оформили ипотечное кредитование на общую сумму свыше 129 млн сомони, или 1% от суммы выданных кредитов в целом. Ипотечные кредиты на покупку квартиры берут обычно сотрудники международных организаций, предприниматели или родные трудовых мигрантов. В любом случае число таких заемщиков невелико. Власти обещают увеличить программы ипотечного кредитования и сделать их доступными для большей части населения.

​Саидджафар Усмонзода, депутат таджикского парламента, сказал, что численность населения страны ежегодно увеличивается от 2 до 2,4%, то есть ежегодно появляется необходимость более чем в 100 тыс квартир. Правительство старается улучшить условия проживания граждан. Однако по мнению этого депутата, с учетом финансовых возможностей отечественных банков, предложить ипотеку для граждан этим финансовым институтам нелегко. "На основании чего Нацбанк дает ипотеку? На основании своих денежных средств. А наши граждане делают вклады сроком до 3 лет. То есть, с учетом этих сбережений граждан, банки не могут выдавать деньги в кредит сроком от 5 до 25 лет. Еще одним из путей привлечения средств могло бы стать страхование, однако эта отрасль у нас в стране вообще не развита", - пояснил Усионзода.

Эксперты в банковской сфере говорят, что банковский процент должны устанавливать не сами банки, а финансовый регулятор - Нацбанк, в соответствии с установленными правилами.

Экономисты убеждены, что сами банки заинтересованы в том, чтобы как можно больше граждан оформляли ипотеку. С этой целью многие кредитные учреждения год назад обратились в Национальный банк, чтобы главный финансовый регулятор пересмотрел политику ипотечного кредитования.

"Нужно пересмотреть закон об ипотеке"

Абдулло Курбонов, директор микрокредитной организации "Алиф Сармоя", сказал, что в мировой практике для того, чтобы понизить ставки ипотечных процентов используются прежде всего возможности государственных банков, главной задачей которых является развитие ипотечного кредитования. "Наличие такой же структуры в Таджикистане было бы большим подспорьем, однако не думаю, чтобы коммерческие банки смогли бы выдавать кредиты на таких условиях", - говорит он.

Сухроб Оймахмадов
Сухроб Оймахмадов
Сухроб Оймахмадов, таджикский экономист, говорит, что ипотека для таджикских банков является новым видом деятельности и в условиях, когда коммерческие банки и без этого испытывают трудности и в определенной степени потеряли доверие населения, сталкивается лицом к лицу с большими сложностями.

Он отметил, что для этого у банков должно быть достаточно средств и нужно пересмотреть закон об ипотеке. "Но, к сожалению, мы знаем, что некоторые банки уже обанкротились, а у других огромные проблемы, и поэтому вкладчики с опаской относятся к банковской сфере, боясь потерять то, что имеют", - говорит собеседник.

С учетом всех этих причин, Шахноза вместе с группой женщин, которые также не имеют собственной крыши над головой, обратились с заявлением к властям с требованием снизить ипотечные ставки. Они надеются, что их просьба будет услышана властями и они наконец-то смогут заполучить свое жилье.

17.02.2019
Шахноза Шарипова

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550556360
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