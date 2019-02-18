Одиозного главу КырФОМС Калиева наконец-то сгоняют с должности

09:12 19.02.2019

19 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД

Глава Фонда обязательного медицинского страхования уходит с поста



Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Марат Калиев решил уйти с должности. Информацию об этом он подтвердил 24.kg.



По его словам, это решение было принято задолго до заседания правительства, на котором Марату Калиеву объявили выговор. На прошлой неделе он находился в командировке и на самом заседании кабмина не присутствовал.



После увольнения с поста Марат Калиев планирует остаться в системе здравоохранения.



На последнем заседании правительства министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву и главе ФОМСа Марату Калиеву объявили выговор за недостатки в работе по электронным рецептам в рамках программы "Доступные лекарства".