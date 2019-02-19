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Asia Times: Торговую войну между КНР и США уже не остановить?
09:41 19.02.2019

Если торговая война продолжится, то в 2019 году МВФ прогнозирует замедление экономического роста в США, Китае и мире до 2,5%, 6,4% и 3,7% соответственно, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в 2018 году

Двум крупнейшим экономикам мира следовало бы прекратить торговую войну. На необходимость этого указывают как экономические, так и геополитические причины. На самом деле, торговую войну вообще не следовало начинать. Взаимные пошлины наносят ущерб не только США и КНР, но и тем странам, включая Японию и Южную Корею, которые участвуют в глобальной цепочке поставок, ориентированной на США, пишет Кен Моак в статье для издания Asia Times.

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По данным американской консалтинговой компании Trade Partnership Worldwide, под ударом могут оказаться два миллиона рабочих мест в США, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дополнительно установит 25-процентные пошлины на китайский импорт в размере $250 млрд. В Trade Partnership Worldwide считают, что взаимные пошлины привели к снижению ВВП США на 0,37%, оставили без работы более 950 тыс. человек и сократили реальный доход семей почти на $900 в год.

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"Рози Клепальщица", работающая на пикирующем бомбардировщике А-31 "Vengeance" . Теннесси, 1943
"Рози Клепальщица", работающая на пикирующем бомбардировщике А-31 "Vengeance" . Теннесси, 1943
Экономические потери были вполне ожидаемы, поскольку большая часть китайского "импорта" фактически "сделана Америкой в Китае". Это равносильно введению налога на промежуточные и конечные продукты США, что приводит к росту издержек производства и потребительских цен. Согласно официальным данным США, взаимные пошлины привели к резкому сокращению экспорта энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции в Китай. В 2018 году обанкротилось больше американских фермеров, чем в любой другой период после Великой депрессии 1930-х годов.

Согласно данным Международного валютного фонда, Китай также понес ущерб. Рост ВВП КНР замедлился с 6,8% в 2017 году до 6,6% в 2018 году. Более того, пошлины вызвали чувство экономического пессимизма, о чем свидетельствует падение темпов развития рынка недвижимости и сокращение производственных мощностей.

Япония и Южная Корея, чьи экономики тесно связаны с экономиками Китая и США, также сильно пострадали. Многие детали для американских брендов, таких как Apple, производятся в ряде азиатских стран, включая Японию и Южную Корею. Следовательно, чем меньше произведено продукции Apple, тем меньше нужно деталей.

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Производство электроники. Южная Корея
Производство электроники. Южная Корея
Учитывая эти потери, у США и Китая есть все основания для заключения соглашения о прекращении торговой войны. Китай готов значительно увеличить импорт американских товаров, чтобы снизить показатели дефицита торгового баланса. Китай также дал понять, что готов сотрудничать в сфере защиты интеллектуальной собственности США.

Что касается доступа к рынкам, то Китай более открыт, чем США. Например, по данным министерства торговли Китая, произошел рост прямых иностранных инвестиций США (ПИИ) в КНР. Однако китайские ПИИ в США сократились почти в 10 раз с тех пор, как Трамп стал президентом США, с $45,6 млрд в 2016 году до $4,8 млрд в 2018 году, согласно исследованию, проведенному американской юридической фирмой Baker McKenzie.

Кроме того, неясно, кому больше навредит торговая война, Китаю или США. Китайский "экспорт" в США составляет всего 4% от ВВП КНР и состоит в основном из товаров, "сделанных Америкой в Китае". Более того, эта сумма может быть компенсирована огромным внутренним рынком КНР. В Китае проживает 1,4 млрд человек, из которых более 400 млн жителей принадлежат к среднему классу, ежегодный доход которых варьируется от $12 тыс. до $72 тыс. Инициатива "Один пояс и один путь", к которой присоединились 80 стран, предоставит КНР дополнительные маршруты сбыта своей продукции. Таким образом, китайская экономика может пострадать в краткосрочной перспективе, но, вероятно, станет сильнее в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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Торговля в Гонконге. Китай
Торговля в Гонконге. Китай
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США должны пойти навстречу Китаю и прекратить торговую войну, которая наносит ущерб не только американской и китайской экономикам, но и остальному миру. Если торговая война продолжится, то в 2019 году МВФ прогнозирует замедление экономического роста в США, Китае и мире до 2,5%, 6,4% и 3,7% соответственно, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в 2018 году.

К сожалению, политические учреждения США слишком зациклены на поддержании своего глобального превосходства, поэтому заключение соглашения, которое могло бы остановить торговую войну, может так и не состояться. Даже если соглашение будет подписано, оно может оказаться краткосрочным.

Александр Белов

19 февраля 2019,

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550558460
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