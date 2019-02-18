Седрака на нары. В Армении предъявлено обвинение старшему сыну экс-президента Роберта Кочаряна

09:47 19.02.2019

Служба национальной безопасности (СНБ) предъявила обвинение старшему сыну экс-президента Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну. "Несколько дней назад СНБ предъявила мне обвинение по надуманному делу – отмывание каких-то денег, якобы уклонение от выплаты налогов. Избрали меру пресечения – подписка о невыезде", – заявил Седрак Кочарян в интервью местным СМИ. По его словам, премьер-министр Никол Пашинян "сконцентрировался на семье Кочаряна" еще со времен работы журналистом и депутатом, отметив, что обвинения против его отца и его самого не имеют никакой основы. Роберт Кочарян арестован по обвинению в свержении конституционного строя. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников протеста. Погибли 10 человек, более 250 получили ранения.