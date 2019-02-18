|11:56 Пираты из Персидского залива: монархический спорт, - А.Шпунт
11:55 Мировой экономике следует готовиться к худшему, - Миньсинь Пэй
11:53 В Китае обнаружены зараженные чумой свиней... пельмени
11:51 Новый глава КазМВД возмущен нищенской зарплатой подчиненных
10:18 "Без согласия жителей сноса не будет" - хоким Ташкента о Mirzo Ulugbek City
10:17 Узбекистан послал нового посла в ОАЭ (Б.Ибрагимова)
10:01 В США 16 штатов подали в суд на Трампа
09:58 Пороли линейками? В узбекском Навои учителя массово избивали учеников... спецшколы культуры
09:49 В Турции сменился человек №2. Спикер Йылдырым сам подал в отставку
09:47 Седрака на нары. В Армении предъявлено обвинение старшему сыну экс-президента Роберта Кочаряна
09:41 Asia Times: Торговую войну между КНР и США уже не остановить?
09:12 Одиозного главу КырФОМС Калиева наконец-то сгоняют с должности
09:06 Как в Тадже накопить на квартиру с зарплатой 3 тыс сомони на двоих? - Ш.Шарипова
09:02 "Праздники меда и дыни отмечаются не за счет госказны". Таджикистан любит праздники
08:55 Круговая КырПорука. Имущество "Раима-миллиона" (Матраимова) проверяет орган, в котором работает его младший брат
08:36 Лишь бы не работать. "Игры кочевников" в Киргизии теперь станут ежегодными
08:28 Главным лекарем Елбасы назначен кореец Цой
08:26 Кыргызская экономика: шаг вперед или назад? - Э.Сагындык кызы
08:21 Отстрел собак в Бишкеке. Как решить эту проблему?
07:54 Приоткрытый газ: Эр-Рияд намерен скупать месторождения в России и США, - Д.Мигунов
07:48 Секта Свидетелей Грефа. РосСбербанк превращают в оккультную организацию, - В.Лактюшин
07:44 Байконур превращается в "пасынка" российской космонавтики, - "СП"
07:29 Саудовская Аравия "атакует" Иран с восточного фланга, - И.Субботин
00:30 Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию
00:24 Российский стандарт Интернета, - М.Синельников-Оришак
00:19 Контурная карта российской геополитики: возможная стратегия Москвы в Большой Евразии, - Д.Тренин
00:17 Новая империя: "Алибаба" идет в оффлайн и на землю
00:07 Не все "майданы" одинаковы. Гаити охвачена масштабными протестами, но Западу они почему-то не интересны, - С.Князев
00:06 Китай готовится воевать в космосе, - "НГ"
|21:20 "Свобода слова для своих": как Facebook заблокировал популярные новостные страницы из-за "связей" с RT
20:33 Кудрин, Чубайс и Греф выступили в защиту арестованного амер-"инвестора" Калви. Расшурудили кодлу...
20:32 Третья кашмировая война. Конфликт Индии и Пакистана грозит глобальным противостоянием, - С.Строкань
20:30 Мафиозная демократия Молдавии, - Die Zeit
20:25 Афган: воспоминания о будущем, - В.Панов
20:20 РосТВ: их нравы. Друзь, гнусь и Эрнст, - В.Малышев
20:18 Санкционный суверенитет. Получается ли у ЕС защитить Иран от американских санкций, - Н.Смагин
20:16 В Испании гордятся участием своей "Голубой дивизии" в блокаде Ленинграда. Ну как им не сделать Каталонию?
19:22 Как место жительства связано с нарушением эрекции, - Focus
18:56 США в Центральной Азии – как стравить китайцев с казахами и киргизами? - А.Пахолин
18:52 Мэрия Ташкента выбросила белый враг. Хоким Артыкходжаев - дуролом-реноватор
18:49 Заклятый враг рахмонидов Гадоев добровольно вернулся в Таджикистан из Голландии
18:47 Американская коалиция Cotton Campaign заблокировала поставки узбекского хлопка. Детишечек жалко...
18:35 Казахские тазы на грани исчезновения. Нет единого стандарта породы
17:57 Что происходит в Венесуэле? Когда политика перераспределения заменяет политику развития, - В.Прохватилов
17:25 Секс-всеобуч. В Казахстане молодежь будут консультировать перед вступлением в брак
14:59 Европа спасла Украину, загнав "Северный поток-2" в угол, - "СП"
14:46 Порошенко теряет монополию на насилие, - М.Сидорив
12:23 Кыргызстан будет играть в кок бору по своим правилам и не признает предложенные Казахстаном новшества
11:42 Запутанная схема. УзбМинЭнерго Султанову поручено курировать всю базовую промышленность и ТЭК в качестве... советника
11:40 ТашХокимият назвал "неправильным" демонтаж дома с жильцами в Анхоре
11:34 ТаджШкольниц больше не будут насильно привлекать для встреч высоких гостей?
|Седрака на нары. В Армении предъявлено обвинение старшему сыну экс-президента Роберта Кочаряна
09:47 19.02.2019
Служба национальной безопасности (СНБ) предъявила обвинение старшему сыну экс-президента Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну. "Несколько дней назад СНБ предъявила мне обвинение по надуманному делу – отмывание каких-то денег, якобы уклонение от выплаты налогов. Избрали меру пресечения – подписка о невыезде", – заявил Седрак Кочарян в интервью местным СМИ. По его словам, премьер-министр Никол Пашинян "сконцентрировался на семье Кочаряна" еще со времен работы журналистом и депутатом, отметив, что обвинения против его отца и его самого не имеют никакой основы. Роберт Кочарян арестован по обвинению в свержении конституционного строя. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников протеста. Погибли 10 человек, более 250 получили ранения.