В Турции сменился человек №2. Спикер Йылдырым сам подал в отставку

09:49 19.02.2019

Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым 18 февраля объявил об уходе со своего поста, сообщает Hurriyet. Решение об отставке принято в связи с желанием Йылдырыма баллотироваться на пост мэра Стамбула.



"Сегодня я покину пост председателя Великого национального собрания Турции",- заявил спикер журналистам.



Выборы в Стамбуле пройдут 31 марта.



Должность премьер-министра Турции, которую Бинали Йылдырым занимал ранее, была упразднена летом 2018 года в связи с переходом на президентскую систему правления.