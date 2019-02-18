В США 16 штатов подали в суд на Трампа

10:01 19.02.2019

В США 16 штатов подали в суд на Трампа

В США 16 штатов, включая Калифорнию, подали иск против администрации президента Дональда Трампа. Поводом послужило объявление им режима ЧС, который позволит без одобрения Конгресса получить дополнительные средства на возведение стены между США и Мексикой.



Штаты обратились в суд, чтобы защитить своих жителей, природные ресурсы и экономические интересы, говорится в иске. "Вопреки воле конгресса президент под предлогом кризиса незаконной иммиграции объявил чрезвычайное положение в стране и решил перенаправить федеральные средства, выделенные на борьбу с наркотиками, военное строительство и правоохранительные органы для строительства стены на границе Соединенных Штатов и Мексики", - утверждают истцы.



Претензии к президенту, помимо Калифорнии, предъявили Нью-Йорк, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния. Как отмечает New York Times, всеми этими штатами управляют губернаторы-демократы (кроме Мэриленда), также демократы составляют большинство в их законодательных органах.



Ранее аналогичный иск подало объединение поборников прав потребителей Public Citizen. Организация представляет группу защитников окружающей среды и трех техасских землевладельцев, на землях которых будет построена стена. Правозащитная группа утверждает, что, вводя режим ЧП, Трамп превышает свои полномочия, а его решение противоречит принципу разделения властей.