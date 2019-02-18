Узбекистан послал нового посла в ОАЭ (Б.Ибрагимова)

10:17 19.02.2019

Новый посол Узбекистана отбыл в ОАЭ

Послом Узбекистана в ОАЭ стал Бахтиер Ибрагимов, ранее работавший завсектором Кабмина.



19 февраля из .Ташкента в Шарджу отбыл вновь назначенный посол Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила пресс-служба МИД страны.



Им стал Бахтиер Ибрагимов, ранее работавший заведующим сектором Кабинета Министров Узбекистана.