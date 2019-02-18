 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.02.2019
11:56  Пираты из Персидского залива: монархический спорт, - А.Шпунт
11:55  Мировой экономике следует готовиться к худшему, - Миньсинь Пэй
11:53  В Китае обнаружены зараженные чумой свиней... пельмени
11:51  Новый глава КазМВД возмущен нищенской зарплатой подчиненных
10:18  "Без согласия жителей сноса не будет" - хоким Ташкента о Mirzo Ulugbek City
10:17  Узбекистан послал нового посла в ОАЭ (Б.Ибрагимова)
10:01  В США 16 штатов подали в суд на Трампа
09:58  Пороли линейками? В узбекском Навои учителя массово избивали учеников... спецшколы культуры
09:49  В Турции сменился человек №2. Спикер Йылдырым сам подал в отставку
09:47  Седрака на нары. В Армении предъявлено обвинение старшему сыну экс-президента Роберта Кочаряна
09:41  Asia Times: Торговую войну между КНР и США уже не остановить?
09:12  Одиозного главу КырФОМС Калиева наконец-то сгоняют с должности
09:06  Как в Тадже накопить на квартиру с зарплатой 3 тыс сомони на двоих? - Ш.Шарипова
09:02  "Праздники меда и дыни отмечаются не за счет госказны". Таджикистан любит праздники
08:55  Круговая КырПорука. Имущество "Раима-миллиона" (Матраимова) проверяет орган, в котором работает его младший брат
08:36  Лишь бы не работать. "Игры кочевников" в Киргизии теперь станут ежегодными
08:28  Главным лекарем Елбасы назначен кореец Цой
08:26  Кыргызская экономика: шаг вперед или назад? - Э.Сагындык кызы
08:21  Отстрел собак в Бишкеке. Как решить эту проблему?
07:54  Приоткрытый газ: Эр-Рияд намерен скупать месторождения в России и США, - Д.Мигунов
07:48  Секта Свидетелей Грефа. РосСбербанк превращают в оккультную организацию, - В.Лактюшин
07:44  Байконур превращается в "пасынка" российской космонавтики, - "СП"
07:29  Саудовская Аравия "атакует" Иран с восточного фланга, - И.Субботин
00:30  Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию
00:24  Российский стандарт Интернета, - М.Синельников-Оришак
00:19  Контурная карта российской геополитики: возможная стратегия Москвы в Большой Евразии, - Д.Тренин
00:17  Новая империя: "Алибаба" идет в оффлайн и на землю
00:07  Не все "майданы" одинаковы. Гаити охвачена масштабными протестами, но Западу они почему-то не интересны, - С.Князев
00:06  Китай готовится воевать в космосе, - "НГ"
Понедельник, 18.02.2019
21:20  "Свобода слова для своих": как Facebook заблокировал популярные новостные страницы из-за "связей" с RT
20:33  Кудрин, Чубайс и Греф выступили в защиту арестованного амер-"инвестора" Калви. Расшурудили кодлу...
20:32  Третья кашмировая война. Конфликт Индии и Пакистана грозит глобальным противостоянием, - С.Строкань
20:30  Мафиозная демократия Молдавии, - Die Zeit
20:25  Афган: воспоминания о будущем, - В.Панов
20:20  РосТВ: их нравы. Друзь, гнусь и Эрнст, - В.Малышев
20:18  Санкционный суверенитет. Получается ли у ЕС защитить Иран от американских санкций, - Н.Смагин
20:16  В Испании гордятся участием своей "Голубой дивизии" в блокаде Ленинграда. Ну как им не сделать Каталонию?
19:22  Как место жительства связано с нарушением эрекции, - Focus
18:56  США в Центральной Азии – как стравить китайцев с казахами и киргизами? - А.Пахолин
18:52  Мэрия Ташкента выбросила белый враг. Хоким Артыкходжаев - дуролом-реноватор
18:49  Заклятый враг рахмонидов Гадоев добровольно вернулся в Таджикистан из Голландии
18:47  Американская коалиция Cotton Campaign заблокировала поставки узбекского хлопка. Детишечек жалко...
18:35  Казахские тазы на грани исчезновения. Нет единого стандарта породы
17:57  Что происходит в Венесуэле? Когда политика перераспределения заменяет политику развития, - В.Прохватилов
17:25  Секс-всеобуч. В Казахстане молодежь будут консультировать перед вступлением в брак
14:59  Европа спасла Украину, загнав "Северный поток-2" в угол, - "СП"
14:46  Порошенко теряет монополию на насилие, - М.Сидорив
12:23  Кыргызстан будет играть в кок бору по своим правилам и не признает предложенные Казахстаном новшества
11:42  Запутанная схема. УзбМинЭнерго Султанову поручено курировать всю базовую промышленность и ТЭК в качестве... советника
11:40  ТашХокимият назвал "неправильным" демонтаж дома с жильцами в Анхоре
11:34  ТаджШкольниц больше не будут насильно привлекать для встреч высоких гостей?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
"Без согласия жителей сноса не будет" - хоким Ташкента о Mirzo Ulugbek City
10:18 19.02.2019

"С каждым будут договариваться отдельно и исходя из ваших интересов. Просто так сносить, как раньше, никто не будет". Хоким Ташкента встретился с жителями Мирзо-Улугбекского района.

Без согласия жителей домов, расположенных на территории, охваченной мастер-планом Mirzo Ulugbek Business City, сносить здания не будут, заявил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на собрании в хокимияте Мирзо-Улугбекского района в понедельник. На собрание, в котором также принял участие хоким района Шавкатбек Иргашев, пришли около 600 жителей домов по проспектам Мустакиллик и Мирзо Улугбека.

Обеспокоенность жителей района будущим своих домов была вызвана обнародованием 11 февраля планов по масштабной реконструкции проспектов со строительством здесь новых жилых домов, бизнес-центров и других объектов. Джахонгир Артыкходжаев подчеркнул, что реализация проектов новых жилых комплексов зависит от самих жителей, и отметил устаревшую инфраструктуру Ташкента.

"Наш город не такой новый, как Сингапур, Гонконг или Таиланд. Да, Ташкент действительно красивый город, но внутри - канализация, ирригация, трубы - их нельзя считать новыми. Есть дома, которым 60−70 лет, которые никак не обслуживались. В Мирзо-Улугбекском районе тоже есть махалли с двухэтажными и трехэтажными домами. Поэтому нам придется или обновить инфраструктуру, или построить [новое]", - сказал градоначальник.

Хоким города (справа) и хоким района.

"Мы сейчас предлагаем в нескольких районах города концепцию. Предлагаем. На рассмотрение. Мирзо-Улугбекский, Чиланзарский, Шайхантахурский, Мирабадский, Алмазарский и другие районы. У нас есть несколько мастер-планов, будет проект осуществляться или нет - еще неясно. Есть инвестор или нет. Есть подходящий инвестор, который будет предоставлять людям, проживающим на этом месте, нормальные условия, или нет. Если какой-то мошенник придет и захочет здесь что-то снести, мы ему не дадим этого сделать", - сказал хоким.

Администрация столицы планирует организовать штаб с представителями хокимията и инвесторами, где жители смогут получить необходимую информацию о проекте и рассказать о своих потребностях.

"Если снос будет, то мы намерены в вашем районе разместить большой комплекс, там будет работать офис с представителями хокимията и инвесторами, вы можете с ними встретиться индивидуально и получить разъяснения. Что вы хотите, куда смотрят ваши окна, какой этаж, сколько у вас детей, как вы хотели бы жить, хотите ли вы бассейн у себя во дворе. С каждым будут договариваться отдельно и исходя из ваших интересов. Они составляют мастер-план. Если вы будете согласны. Просто так сносить никто не будет, как раньше", - заявил Джахонгир Артыкходжаев.

Хоким сообщил, что на данном этапе в проекте еще нет инвестора. Если какая-либо компания проявит интерес, то она должна будет договариваться с жителями.

"В данное время никакого инвестора там нет… Если у какой-то компании будет заинтересованность, то она будет с вами договариваться. Это ваши права. 100−200−300 человек не имеют права за всех отвечать. Я тоже. Правильно? Поэтому мы устанавливаем офис, который с каждым жителем будет разговаривать по отдельности. Если вы считаете, что у вас есть право отвечать за всех жителей, то представьте это в письменном виде. Хокимият имеет право с каждым человеком разговаривать или нет?" - спросил глава столичной администрации.

Одна из жительниц Мирзо-Улугбекского района выступила за сохранение своего массива Центр-2.

"У нас общая беда - мы хотим сохранить историю нашего Ташкента… Мы живем на Ц-2, мы хотим, чтобы сохранили наш район. Нам очень дорога наша консерватория, 50-я школа, дома, которые строились очень качественно. Мы платим в ТЧСЖ и скидываемся сами, чтобы сделать ремонт. От хокимията мы не видели ни грамма помощи. Мы пишем в портал (на имя президента - ред.), из хокимиятов нам отправляют людей на уровне пешки, из махаллинских комитетов и закрывают дело. Мы не дураки. Мы хотим, чтобы вы нас услышали", - сказала она.

Председатель одного из ТЧСЖ посетовала, что ранее хокимияты заставили товарищества взять кредиты для ремонта домов, но теперь их планируют сносить.

В завершение встречи Джахонгир Артыкходжаев обратился к собравшимся: "Вы просто не знаете, как мне помогли. Спасибо вам огромное! Ваши дома никто без вашего разрешения трогать не будет". Эти слова были встречены аплодисментами.

Отметим, что хокимият Мирзо-Улугбекского района распространил информацию о встрече с жителями, запланированной на 17:00 в здании старой Консерватории, утром. Однако днем пресс-служба хокимията опубликовала сообщение о том, что встреча переносится из-за неготовности проекта.

Тем не менее, много людей пришли к 17:00 к зданию музыкального лицея. Представители ГУВД и Национальной гвардии, по словам собравшихся, вели себя доброжелательно. Они сообщали, что мероприятие здесь не состоится.

Тем временем, в Telegram-группах появились сообщения, что встреча все же состоится - в здании районного хокимията. Собравшиеся направились туда. По словам участников встречи, правоохранительные органы предоставили два автобуса для быстрого перемещения.

Когда встреча еще шла, пресс-служба столичного хокимията опубликовала сообщение, в котором заверила, что поводов для беспокойства населения нет, поскольку решение по проекту Mirzo Ulugbek Business City пока не принято. Решение о возможном сносе будет приниматься только после тщательного изучения.

Представители хокимията Ташкента, ГУВД, прокуратуры и общественные деятели войдут в специальную группу для изучения ситуаций, связанных со сносом зданий.

18 февраля 2019,

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550560680
Новости Казахстана
- К. Токаев принял участие в Мюнхенской конференции
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №64
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2019 года №68
- В Мажилисе обсуждены вопросы реализации государственной молодежной политики
- Кадровые перестановки
- После депзапроса "Ак жола" Правительство рассмотрит влияние новых условий госзакупок на МСБ
- 7,9 трлн. тенге налогов поступило в 2018 году в государственный бюджет
- Не надо драм!
- В Алматы еще на 120 улицах установят энергосберегающее светодиодное освещение
- Кенес Ракишев надеется привлечь инвесторов для добычи кобальта
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  