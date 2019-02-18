 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Китае обнаружены зараженные чумой свиней... пельмени
11:53 19.02.2019

Зараженные чумой свиней пельмени вызывали опасения властей Китая

Образцы трех партий свиных пельменей компании Sanquan Food дали позитивный результат на наличие нуклеиновой кислоты, которая связана с африканской чумой свиней

Власти Китая призвали пищевые фирмы, производящие продукты из свинины усилить меры предосторожности и улучшить контроль качества в связи с африканской чумой свиней после появления сообщений о зараженных пельменях, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.

Образцы трех партий свиных пельменей компании Sanquan Food дали позитивный результат на наличие нуклеиновой кислоты, которая связана с африканской чумой свиней, сообщили в китайских СМИ.

Государственная администрация рыночного регулирования и Министерство сельского хозяйства Китая призвали все компании серьезней относиться с к источникам сырья для своей продукции.

Ведомства также потребовали местные власти принять все необходимые меры по снижению риска попадания в пищу зараженной свинины, а также наказать все недобросовестные компании после проведения проверок.

Отметим, что африканская чума свиней является очень опасным заболеванием, которое передается только среди животных, но не опасно для человека. Тем не менее, потребление в пищу опасной продукции крайне нежелательно.

Источник - REGNUM
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