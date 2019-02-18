Предлагаю преобразовать Республику Узбекистан в монархическое государство, - Р.Абдуллаев

21:52 19.02.2019 ПРЕДЛАГАЮ ПРЕОБРАЗОВАТЬ РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН В МОНАРХИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО



Будущее

Почему автор статьи почти через 9 лет возвращается к теме преобразования Республики Узбекистан в монархическое государство? Как это можно осуществить? Отвечая на эти и другие вопросы, для того, чтобы облегчить понимание на основании каких документов можно осуществить такое преобразование, автор статьи д-р экон. наук, акад. Рустамжон Абдуллаев разработал проекты Постановления и Заявления Олий Мажлиса Узбекистана о преобразовании Республики Узбекистана в монархическое государство и провозглашении его первого Монарха, а также проект Конституции монархического государства Узбекистан, с которыми можно ознакомиться здесь: http://fundamental-economic.uz/articlepdf/Proekty_P_Z_Konstitutsii_M_G_Uz%20.pdf.



Анализирую причины и последствия апрельской революции в Кыргызстане (2010 года) и арабских революций 2011 года [1-2], я приходил к выводу о том, что республиканская форма правления не подходит не только Кыргызстану и другим странам Центральной Азии. Но и всем странам, входящим в СНГ, в т.ч. Узбекистану. Именно поэтому в статях [1-2] всем этим постсоветским странам я давал рекомендации перейти к монархической форме правления. Однако мои добрые пожелания, отраженные в этих моих рекомендациях, до сих пор остаются не реализованными. Несмотря на то обстоятельство, что в таких странах как Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан наблюдаются, я бы сказал, некоторые предпосылки монархической формы правления. А, в РФ и за ее пределами есть силы, стремящиеся к восстановлению Царской Империи – монарх, которого отрекся от престола в результате Февральской революции 1917 года.



Более того в конце 2018 года во Франции возникло спонтанное протестное движение – движение желтых жилетов, не имеющее даже явно выраженного лидера. А в Венесуэле, хотя его действующий Президент Николас Мадуро и одержал победу на выборах 2018 года, набрав 68% голосов избирателей. Однако 23 января спикер Парламента этой республики Хуан Гуаидо назначил себя временной главой республики на период действия временного правительства. Из-за того обстоятельства, что после инаугурации Николаса Мадуро, которая прошла 10 января 2019 года, Верховный суд этой страны объявил Национальную ассамблею, т.е. парламент страны, неконституционным органом. Такие события во Франции и Венесуэле заставили меня опять вернуться к своим выводам и предложениям, изложенным в статьях [1-3], теперь уже думая об их конкретной реализации в самом Узбекистане. Однако это обстоятельство потребует краткого изложения сути и содержания моего анализа и внесенных предложений в статьях [1-3].



Так, после апрельской революции в Кыргызстане 2010 года, анализируя причины такого явления, связанного и состоянием экономики этой соседней нам среднеазиатской республики, объявившей свою государственную независимость от СССР в тот же день, что и Узбекистан, т.е. 31 августа 1991 года. В пункте 3 своей статьи: "Какая форма правления эффективнее в Кыргызстане и Центральной Азии: республика или монархия?" [1], опубликованной федеральным интернет изданием России "Капитал страны" 3 мая 2010 года и другими популярными интернет-изданиями стран СНГ, задавшись следующими ключевыми вопросами: какая грандиозная экономическая задача стояла и стоит перед странами Центральной Азии? И способна ли решить эту задачу новая республиканская власть Кыргызстана и действующие власти других стран региона? – вот как я отвечал на эти вопросы еще тогда:



– Сейчас в Кыргызстане проживает около 5,5 млн. человек. По итогам 2008 года, т.е. до мирового финансового кризиса, произведенный этой страной валовой внутренний продукт (ВВП) достиг 10,38 млрд. дол. США и составлял на душу населения около 1935 дол. США. Это позволило ему занять в мировом рейтинге по уровню жизни 110-е место. Чтобы обеспечить достойную жизнь киргизам, сопоставимую с развитыми странами мира, ВВП на душу населения этой страны должен составлять не 1935 долларов, а сумму, которая в 15 раз больше, т.е. около 30 тыс. дол. США. А для этого годовое производство ВВП Кыргызстана должно составлять не 10,38 млрд., а как минимум 165 млрд. дол. США (без учета роста населения).



А установив такой экономический критерий, вот как я остро критиковал еще в то время республиканские власти всех постсоветских стран, в т.ч. Республики Узбекистан:



– Значит перед Кыргызстаном, также как и перед другими странами региона, со дня приобретения ими своей независимости стоит грандиозная экономическая задача. Задача, требующая: догнать и перегнать развитые страны мира, но не так, как в советское время – по валовым показателям общественного производства, а по уровню и качеству жизни их населения. Но с уверенностью можно сказать, что с этой задачей органы республиканской власти всех постсоветских стран, в т.ч. Кыргызстана, до сих пор не справились.



Все это объясняется очень просто: производственно-технический потенциал, который достался нашим странам от советского прошлого, был не только отсталым, но и сильно изношенным, требующим глубокой модернизации или полной замены, на что средств, практически не было. Привлечение же иностранных кредитов, капитала и инвестиций требовало и требует немалых усилий, времени и, самое главное, не революций и переворотов, а стабильности, чего тоже не всегда хватало в пылу псевдодемократических игр…



А потом, задавшись вопросом: смогут ли справиться с такой задачей за один избирательный срок своего правления, скажем, в 5 лет, новоизбранные государственные органы республиканской власти – парламент, президент и правительство Кыргызстана или любой другой страны Центральной Азии?



Я как экономист, посвятивший изучению западной экономической науки и мирового опыта макроэкономического регулирования не только свою докторскую диссертацию (1994 г.), но и другие работы, опубликованные в последующие годы, на этот вопрос отвечал так:



С такой грандиозной экономической задачей не справятся не только новоизбранные государственные органы власти Кыргызстана, но и власти любой другой страны Центральной Азии или члена СНГ, в которых царит республиканская форма государственного правления. Причем не только за один 5-летний срок, но даже и за 10 таких сроков, даже если предположить, что ежегодный темп роста ВВП этих стран будет очень высоким и составит не менее 10%.



Именно поэтому я в одной из своих работ еще в 2006 году писал:



– Некоторые экономисты говорят, что, например, Россия самую бедную по уровню жизни населения из стран ЕС – Португалию – может догнать за какие-то 47 лет, а более отсталые страны СНГ – в среднем за 150-200 лет. Но они, когда говорят о таких вопро­сах, мягко говоря, или лукавят, или заблуждаются в расчетах. Потому, что, во-первых, эти сроки не малые, а во-вторых: за 150-200 лет их уровень жизни может стать для неко­торых стран СНГ вообще недостижимым, как это имеет место сейчас, например, между нами и первобытными людьми, до сих пор живущими, скажем, в Африке. Поскольку за это время развитые страны не будут сидеть, сложа, руки, в ожидании, когда их догонят.



Те средние темпы роста ВВП, которые сложились у стран СНГ, во многом харак­терны и для индустри­ально развитых стран. Поэтому видимо и складывалось впечатле­ние о позитивности соци­ально-экономического развития в некоторых странах СНГ. Од­нако, образно говоря, до сих пор нет абсолютного понимания того факта, что между од­ним шагом экономического лили­пута и одним шагом экономического Гулливера есть колоссальная разница – масштабы из­мерения не одинаковы.



Значит, странам СНГ для того, чтобы стать экономическими Гулливерами, необхо­димо развиваться не таким путем и не такими темпами роста ВВП, которые сложились за по­следние годы, а значительно более высокими, измеряемыми в разах или сотнях и тысячах процентов.



Но в пункте 4 своей статьи [1] на вопрос: как можно решить поставленную грандиозную экономическую задачу, которая требует от наших стран догнать и перегнать развитые страны мира по уровню и качеству жизни их населения? – отвечал так:



– На основе разработки стратегического Проекта индустриализации или модернизации экономики и всех сторон жизни наших стран, который должен быть рассчитан не на 5-10 лет, а на более длительную перспективу – на 25-30 лет. А, может быть, и на более отдаленную перспективу, скажем, на 40-50 лет. Причем такой Проект должен предусматривать правовые механизмы своего осуществления, не допускающие какие-либо потрясения, т.е. перевороты и революции наподобие того, что дважды имело место в Кыргызстане.



А задавшись вопросом: А с чем могут быть связаны правовые механизмы обеспечения стабильности общества в период реализации такого Проекта? – там же отвечал следующим образом:



– На мой взгляд, с формой государственного правления, а именно: с заменой республиканской формы государственного правления на монархическую форму такого правления, что может обеспечить национальному лидеру пожизненное руководство страной, при котором можно реализовать любые долгосрочные экономические Проекты. Включая те, которые могут быть вначале непопулярными в народе. Это позволит гарантировать преемственность власти без всяких потрясений, как это имело и имеет место в таких экономически развитых странах с монархической формой правления, как, например, Австралия, Великобритания, Дания, Норвегия, Канада, Люксембург, Кувейт, Катар, ОАЭ и т.д.



А дальше, задавшись вопросом: Почему именно к такой – монархической – форме государственного правления я предлагаю перейти Кыргызстану и другим странам Центральной Азии? – на этот вопрос отвечал так:



– Во-первых, потому, что республиканская форма государственного правления не оправдывает себя. Она дает осечку уже не первый раз не только в Кыргызстане, но и во многих других странах. А для того, чтобы убедиться в правильности этой точки зрения, можно обратиться не только к опыту стран – членов СНГ. Но и таких стран, как: Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Камбоджа, Ливан, Палестина, Сомали и т.д.



Во-вторых, … Первую осечку такая постсоветская республиканская форма государственного правления дала в …России, что можно было наблюдать на примере Чеченской войны. Другой подобный негативный пример наблюдался (во время гражданской войны 1992-1997 г.г. в Таджикистане) и продолжает наблюдаться на фоне Армяно-Азербайджанского, Грузинского и Молдавского конфликтов. И, наконец, две цветные "революции" в Кыргызстане, при которых были свергнуты режимы с республиканской формой государственного правления.



Из всего этого напрашивается только один вывод: республиканская форма государственного правления странам Центральной Азии и другим странам СНГ не подходит. А альтернативой республиканской форме государственного правления является только лишь монархическая форма государственного правления.



Значит, как в Кыргызстане, так и в других странах Центральной Азии и во всех странах членах СНГ, в целом, необходимо установить монархическую форму государственного правления вместо республиканской формы такого правления, но не революционным, а эволюционным путем …



И здесь возникали вопросы: разве монарх не должен быть из королевской (царской, императорской, шахской, султанской, ханской и т.д.) династии? Где мы найдем таких достойных людей, из числа которых можно было бы выбрать самого достойного, т.е. людей королевских кровей или династий?



Я в своей статье [1], рекомендуя всем постсоветским странам перейти на монархическую форму правления, писал, что ответы на эти вопросы могут дать нам священные книги. И, в первую очередь – Библия (одна из священных книг и в мусульманских странах мира). Ибо из Библии можно узнать, что все люди на нашей Земле произошли от одних и тех же прародителей – от Адама и Евы. А царями, королями и т.д. изначально были пророки – главы семейств рода адамовых, т.е. наши же прародители. Значит можно сделать вывод, что в жилах любого человека нашей планеты течет благородная кровь. Кровь наших царей, королей, шахов, султанов, ханов и т.д., являвшихся нашими предками [1]. Я и сейчас считаю эту свою точка зрения правильной.



Однако в силу того обстоятельства, что я в последующие годы изучая происхождение узбеков, их государств и цивилизации, пришел к окончательному выводу, что узбеки входят в высшее сословие тюркских народов. А этноним "УЗБЕК" полностью соответствует или равнозначен таким понятиям, как дворяне, самураи, раджпуты и т.д. [4-6]. Я пришел к окончательному выводу, что любой современный узбек, достойный стать главой государства, уж тем более действующая глава узбекского государства Шавкат Мирзиеев, имеет полное право стать и монархом Узбекистана. Если в нашей стране будет принято решение о переходе к монархической форме государственного правления вместо республиканской формы такого правления.



И здесь следует особо отметить, что те два узбекских государства, которые в исторических источниках называют Узбекистанами (которых я, чтобы отличить один от другого, в своих статьях назвал Узбекистанами XIV и XV веков) и все остальные узбекские государства, имели монархическую форму правления [6].



Значит можно сделать вывод, что все узбекские государства, предшествовавшие Республике Узбекистан, имели только лишь монархическую форму государственного правления [4-6]. Поэтому я, далее хотел бы остановиться и на следующих своих соображениях по поводу монархической формы правления, изложенных в статье [3]:



– Экономисты любят сравнивать экономику с различными машинами и механизмами. Поэтому для того чтобы и простым людям были понятны смысл и содержание моих предложений считаю уместным дать следующее разъяснение.



Если государственное устройство какой-либо страны сравнить с машиной, а конкретно с автомобилем, то не трудно прийти к выводу, что у этой машины должен быть водитель. Как многие из нас знают из личного опыта и из окружающей нас действительности, скажем, легковую автомашину могут водить и водители-любители, и водители-профессионалы. Первые из них – водители-любители – это почти дилетанты, поэтому им ограничивают класс управляемых машин. Они могут управлять, скажем, только лишь легковыми автомобилями и мотоциклами, но часто совершают аварии, во многих случаях приводящие к различным увечьям, а иногда к гибели самих водителей и к серьезным увечьям и гибели других людей. К тому же они не умеют чинить машины, если у них возникнуть поломки и неисправности. А вторые из них – водители-профессионалы, имеющие специальные разрешения на вождение автомобилей любых классов и совершающие аварии значительно реже, чем водители-любители – умеют не только классно водить автомобилями, но и устранять всякие неполадки в них.



Так вот, когда речь идет о республиканской форме государственного правления, то правителя такой государственной машины можно представить себе как водителя-любителя. А когда речь касается монархической формы государственного правления, то правителя такой государственной машины можно представит себе в качестве водителя-профессионала, имеющего не только специальную подготовку, но и свою династию подготовки таких кадров, становящихся пожизненными водителями-профессионалами. Причем из числа тех, которые такую профессиональную подготовку получают с момента своего рождения. А водители-любители, не имея такой подготовки, часто совершают ошибки, приводящие к отрицательным результатам, что мы и наблюдали за весь период существования в наших странах республиканской формы государственного правления пролетарского типа, где нам внушали, что государственной машиной может управлять даже любая кухарка. А в постсоветский период мы наблюдаем форму государственного правления неопределенного типа, приводящего почти во всех странах – членах СНГ к нежелательным результатам, которые в виде различных конфликтов (о которых говорилось выше) имели и имеют место во многих постсоветских республиках. По этим причинам мои предложения касаются всех стран – членов СНГ, в том числе и Республике Узбекистан – моей родины.



В пункте 3 статьи "Что эффективнее для главы государства: иметь статус лидера нации или быть монархом?", опубликованной 4 июня 2010 года [3], отвечая на вопрос:



Что же необходимо Казахстану для решения грандиозной экономической задачи: догнать и перегнать индустриально развитые страны мира по уровню и качеству жизни населения? – я писал следующее:



"У Казахстана уже был и есть план стратегического развития страны, рассчитанный до 2030 года. Однако этот план не сумел выдержать тест, устроенный ему нынешним мировым финансово-экономическим кризисом, поскольку он не предусматривал возможность наступления такого кризиса и пути выхода из него. Именно поэтому я в своей статье: "Путь выхода из мировых экономических и политических кризисов" позволил себе покритиковать предложения Нурсултана Назарбаева, изложенные в его статье "Ключи от кризиса", изложив суть своих предложений по выходу из мировых экономических и политических кризисов. В статье же "У России великое и светлое будущее" мне пришлось критически оценить и стратегическую программу "Казахстан – 2030".



Теперь, я полагаю, необходимо пересмотреть этот План, разрабатывая и осуществляя новый долгосрочный План или Проект превращения Казахстана в индустриально развитую страну, я бы даже сказал – в одну из самых передовых стран мира, поскольку Казахстан располагает для этого всеми возможностями".



Полагаю, что в Казахстане именно на основании таких критических замечаний и добрых пожеланий, как это позволил себе я, и были разработаны впоследствии и приняты к исполнению Стратегические планы развития этой страны до 2020, 2025 и 2050 годов. Стратегические планы развития, которые были утверждены соответствующими Указами Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При этом следует отметить, что главная цель Стратегии "Казахстан – 2050" – это создание общества благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.



Тем временем в 2017 году в Списке МВФ по ВВП (номинал) на душу населения 30-е место занимал Кувейт с 27.318 долларов США по своему ВВП на душу населения. А Россия в этом списке занимала 62 место с ВВП на душу населения, равным 10.608 долларов США. А Казахстан 70-е место при ВВП на душу населения, равным 8.840 долларов США. В то время как Республика Узбекистан в этом списке находился на 147-м месте со своим ВВП на душу населения, равным 1.490 долларов США. А в 2018 году, если положения России и Казахстана в аналогичном списке незначительно улучшились, то у нашей республики, можно сказать, что ее положение даже несколько ухудшилось.



В Список десяти беднейших стран мира и по итогам 2018 года, входит не только Республика Узбекистан, но и такие республики, как Кыргызстан и Таджикистан. А эти факты, лишний раз доказывает, что республиканская форма правления не подходит среднеазиатским странам-членам СНГ. Особенно Республике Узбекистан. Поэтому необходимо в первую очередь преобразовать в монархическое государство именно ее. Ибо нашей республике, у которой самая большая численность населения среди постсоветских стран Центральной Азии, необходима долгосрочная политическая и экономическая стабильность, мир и спокойствие…



Более того, нашей стране таким кардинальным способом избавившись от негативной оценки 25 летнего периода ее независимого развития, социалистических принципов управления областями, городами и районами. Различных интриг, направленных против нового лидера нашей страны Шавката Мирзиеева и осуществляемых им реформ. Необходимо провести глубокие социально-экономические и политические реформы, позволяющие Узбекистану ускоренными темпами развиваться с целью значительного повышения уровня и качества жизни нашего многострадального народа. Причем достигая к 2030 году по номинальному ВВП на душу населения такого размера, который был бы равен хотя бы 10.000 долларов США, а к 2035 году – 20 000 и 2040 году – 30.000 долларов США.



Я считаю, что при переходе к монархической форме государственного правления появится реальная возможность избавления от коррупции из-за того, что будет кардинальным образом изменен собственник государства и хозяин его собственности. Ибо из-за того, что сейчас, при республиканской форме государственного правления, огромная собственность, хотя и числится за государством, но не имеет своего подлинного собственника, являющегося конкретным физическим лицом, как Монарх. Поэтому фактически являясь ничейной собственностью, в большинстве своем она служить появлению коррупционных схем, скрытно появляющихся на различных уровнях при ее приватизации или продажи.



В силу такого положения дел и по другим причинам у нас и инвестиционный климат является не на должном уровне. Поэтому к нам не очень охотно идут потенциальные инвесторы и кредиторы.



Из-за таких обстоятельств я, ко всему прочему еще и с целью улучшения инвестиционного климата и доверия к нам наших иностранных партнеров, являющихся нашими потенциальными инвесторами и кредиторами. Предлагая перейти к монархической форме государственного правления в нашей стране эволюционным путем, решил сделать и другое, на первый взгляд, необычное предложение.



А именно. Учитывая то обстоятельство, что в монархическом государстве Монарх является собственником государства [7], значить и всей государственной собственности, предлагаю передать всю собственность, принадлежащую сейчас государству, его подлинному хозяину – самому Монарху, как физическому лицу. При этом объявив, что он имеет вправо: владеет, пользоваться и распоряжаться этой собственностью. А такую реформу, на мой взгляд, можно считать еще и крупномасштабной приватизацией и национализацией государственной собственности, одновременно. Именно поэтому все это обстоятельство я попытался отразить в статье 71 Проекта Конституции монархического государства Узбекистан, разработанного с моей стороны и прилагаемого к этой статье.



Поскольку, считаю, что, Монарх Узбекистана, имея такую огромную собственность, став не только самым богатым человеком Узбекистана, но и одним из богатых людей в мире, будет формировать сословия монархического общества за счет экономико-правовых механизмов собственного государства, отраженных в его Конституции и законах. Если учесть, что к числу титулованных особ монархии могут войти, в первую очередь, члены Сената, а потом хокимы (главы администраций) областей, городов и районов, то не трудно будет представить себе, что они могут быть и будут очень богатыми людьми Узбекистана. Богатыми людьми, способными развивать свои административные территории не только в силу должностных полномочий. Но и за счет своих денежных средств и другого имущества, способных принести им прибыль, процентный доход и ренту. Так, все научатся и на своей шкуре почувствуют и узнают: что значит, все-таки, быть богатым человеком, крупным собственником, думающим как ее эффективно использовать с целью получения прибыли, процентного дохода и ренты. А то ни кото из таких чиновников, за редким исключением некоторых, никогда не был крупным собственником, предпринимателем и т.д., но пытается всех учить: как им жить, стать богатыми людьми; ругает за те или иные недостатки и т.д.



При этом никто не должен трогать узбекские, иностранные и совместные предприятия, которые к моменту перехода к монархической форме государственного правления в Узбекистане, работали нормально. Также должны относиться и ко всем другим предприятиям. Причем соблюдая действующее законодательство, не ущемляя их права и права учредителей таких предприятий.



Более того и у нас надо создать такие города и отдельные территории, как Лас-Вегас, Макао и офшорные зоны, как Британские сейшельские острова, которых называют еще "налоговым раем". Но пусть они будут таковыми не только для иностранных, но и наших предприятий…



А с целью развития экономики страны Монарх тоже должен будет использовать все экономические, социальные и политические рычаги своей власти не только на повешение авторитета собственного государства, его инвестиционной и кредитной привлекательности. Но и эффективности использования своей, т.е. монархической собственности, ее производственные мощности и другие качества.



На мой взгляд, идеологической основой развития общества при монархической форме государственного правления у нас в Узбекистане должна стать идея самого Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, я бы сказал: сделать наших людей и вес наш народ богатыми [8]. А это положение я и отразил в статье 12 прилагаемого Проекта Конституции монархического государства Узбекистан.



При подготовке проекта Конституции монархического государства Узбекистан, я изучал конституции и законодательные акты многих государств мира. Но разработал его на основе текстов Конституций Республики Узбекистан, Королевства Испания, государства Бахрейн, а также в той или иной мере Бельгии, Кувейта, Норвежского Королевства, Султаната Оман, Федерации Малайзия и т.д.



Изучая вопросы сословий монархических государств, среди них самым значимым для меня показались титулы Вликобритании, существующие со средневековья до сих пор. Мне очень понравился титул под названием "герцог", ибо это слово происходит, оказывается, от латинского слова "вождь", что в переводе на узбекский язык соответствует слову "сардор". Причем этот дворянский титул самого высокого ранга стоит только после самого Короля. Они составляют, второй разряд принцев после принцев королевской семьи. При этом женщину из такой дворянской семьи называют Герцогиней. Дальше идут титулы: маркиз и маркиза, граф и графиня, виконт и виконтесса, барон и баронесса [10].



Еще одно важное обстоятельство, связанное с самим названием Монарха Узбекистана. Поскольку Монархом на узбекском языке можно назвать: шаха, шаханшаха, падишаха, султана, эмира, хана и т.д. Но можно назвать Монарха еще и Qirol, а его жену Qirolicha. Если мои предложения по преобразованию Республики Узбекистан в монархическое государство будут поддержаны не только читателями, но и руководством нашей страны, то я назвал бы Монарха и его жену на узбекском языке Qirol и Qirolicha. А если, кото-то серьезным образом выступить против предложенного мною названия Монарха на узбекском языке, то рекомендовал бы и на узбекском языке назвать Монарха Узбекистана – Монархом.



При всем этом следует учесть и то очень важное обстоятельство, что если будут приняты мои предложения, надо будет официально заявить, что созданное монархическое государство является продолжателем и правопреемником всех узбекских государств [4-6]. Это имеет большое значение и для тех, кто занимается поиском культурного наследия узбекского народа по всему миру, не зная как доказать их принадлежность Республике Узбекистан. До приобретения своей государственной независимости назвавшейся Узбекской ССР, созданной только лишь 1924 году!



И здесь хочу особо отметить и такое важное обстоятельство: я в своем Проекта Конституции монархического государства Узбекистан ни в одной ее статье не упоминаю о Республике Каракалпакстан, считая, что она после преобразования Республики Узбекистан в монархическое государство, должна стать еще одной крупной областью нашей страны. Ибо я, считаю и каракалпаков узбеками. Узбеками, являющимися титульной нацией Узбекистана. Ибо каракалпаки, как об этом утверждал Лев Гумелев, относятся к тюркскому роду КАНГЛЫ, входящему в состав 92-х тюркских родов и племен, составляющих узбеков [4, 6]. Именно поэтому в трех серьезных списках из четырех в статье Википедии "Узбекские племена", тюркское племя КАНГЛЫ, отнесено к узбекам. Так, что я не исключил Республику Каракалпакстан из состава Монархического государства Узбекистан. Наоборот, поднял статус каракалпаков, являющихся народностью нашей страны, до уровня ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ Узбекистана – УЗБЕКОВ.



Все остальное можно узнать из проекта разработанного мною Конституции Монархического государства Узбекистан. Надеюсь, что мои предложения привлекут внимание читателей, вызвав их добрые отклики; найдут поддержку и у руководства страны и будут реализованы на практике, т.е. приведут к преобразованию Республики Узбекистан в Монархическое государство Узбекистан, служа примером и для других постсоветских стран Центральной Азии и членов СНГ. Ибо я уверен, что монархическая форма государственного правления гораздо эффективнее республиканской формы такого правления. Иначе в первой 30-ке, Списка стран по ВВП (номинал) на душу населения, состоящего из 186 стран мира, большинство: 56,7% или 17 из 30-ти стран, не составляли бы монархические государства. Так, что, со временем, разработав и осуществив Стратегические планы экономического развития Узбекистана до 2035 года в разрезе пятилеток или шестилеток, мы в результате их развития должны попасть и попадем в этот список МВФ, если сможем преобразовать Республику Узбекистана в монархическое государство Узбекистан…



Ибо следует учесть:



– Лишь в монархии сложились такие отношения между лидером нации и народом, что может придать уважение лидеру и возможность быть символом стабильности, преемственности, сохранения традиций и моральных устоев и единства народа. Как бы близко к этому ни приближались лидеры республик, там невозможно установить личный контакт с народом, ввести институт подданства [9].



Думая обо всем этом и с целью ускорения реализации своих предложений я и подготовил ПРОЕКТЫ:



1. Постановления Олий Мажлиса Узбекистана "О преобразовании Республики Узбекистан в Монархическое государство и провозглашении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева пожизненным Монархом Узбекистана" (см. стр. 1).



2. Заявления Олий Мажлиса Узбекистана о преобразовании Республики Узбекистан в монархическое государство и провозглашении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева пожизненным Монархом Узбекистана (см. стр.2).



3. Конституции монархического государства Узбекистан (см. стр. 3-25).



Эти Проекты документов можно прочитать здесь: http://fundamental-economic.uz/articlepdf/Proekty_P_Z_Konstitutsii_M_G_Uz%20.pdf.



Список литература:



1. Абдуллаев Р. Какая форма правления эффективнее в Кыргызстане и Центральной Азии: республика или монархия? (Федеральное интернет издание Росии "Капитал страны"; ИА Regnum; ЦентрАзия; FOR.kg; TopTJ.com; http://fundamental-economic.uz/article/какая-форма-правления-эффективнее-в-к/ и т.д.);



2. Абдуллаев Р. Узбекистан: уроки арабских революций (Федеральное интернет издание Росии "Капитал страны", ИА REX; Ислам в СНГ, ЦентрАзия; http://fundamental-economic.uz/article/узбекистан-уроки-арабских-революци/ и т.д.).



3. Абдуллаев Р. Что эффективнее для главы государства: иметь статус лидера нации или быть монархом? (Федеральное интернет издание Росии "Капитал страны"; ИА Regnum; ИА REX; TopTJ.com; GÜNDOGAR; http://fundamental-economic.uz/article/что-эффективнее-для-главы-государств/ и т.д.).



4. Абдуллаев Р. Узбеки – дворяне тюркских народов, а сарты – предприниматели Центральной Азии (Федеральное интернет издание Росии "Капитал страны"; ЦентрАзия; http://fundamental-economic.uz/o-nas/узбеки-дворяне-тюркских-народов-а-сар/ и т.д.).



5. Абдуллаев Р. Горжусь, что я барлас и потомок Темура. Об этнической близости узбеков и русских (ответ таджикскому историку Х.Камолу) (Федеральное интернет издание Росии "Капитал страны"; ЦентрАзия; http://fundamental-economic.uz/o-nas/я-горжусь-тем-что-я-барлас-и-потомок-т/).



6. Абдуллаев Р. Узбеки – их происхождение, государства и цивилизация http://fundamental-economic.uz/article/Узбеки-их-происхождение-государств/; ЦентрАзия и т.д.).



7. Введение в шведское право. М.: Изд-во "Юридическая литература", 1986. С. 284.



8. Абдуллаев Р. Давайте превратим в новую национальную идею – главную цель Президента Узбекистана: сделать наших людей богатыми! (http://fundamental-economic.uz/article/ra03062018/; КА-портал; ЦентрАзия).



9. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Норма, 2005.



10. О титулах английской знати (http://englishgid.ru/o-strane/svedenia/o-titulax-anglijskoj-znati.html).



Автор: Рустамжон Абдуллаев, доктор экономических наук, академик.



Ташкент, 18 февраля 2019 года. Источник - fundamental-economic.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550602320

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Б. Сагинтаев: реализация программы "Цифровой Казахстан" находится на особом контроле Главы государства

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2019 года №69

- Кадровые перестановки

- В Министерстве культуры и спорта состоялось расширенное заседание коллегии

- Аким Алматы встретился с многодетными матерями

- Внимание, торги!

- Первые результаты налоговой амнистии: 968 налогоплательщикам списаны пени на сумму 20,4 млн. тенге

- Мрачная дата: 30 лет Вашингтонскому консенсусу

- Заместитель руководителя управления образования Шымкента задержан за взятку

