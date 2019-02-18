 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер гуру моды Карл Лагерфельд. Наследство получит кошка
22:59 19.02.2019

Наследство Лагерфельда: на миллионы кутюрье претендует его любимая кошка
У любимицы покойного модельера есть две горничные и собственный капитал

19 февраля, не стало известного на весь мир модельера Карла Лагерфельда. У 85-летний кутюрье не осталось детей, однако у него была главная любимица – кошка Шупетт. Уже заговорили о многомиллионном состоянии, которое может отойти животному. Однако Шупетт и сама зарабатывает большие деньги.

Кошку Шупетт Карлу Лагерфельду подарили на Рождество в 2011 году. Раньше животное принадлежало французской модели Бабтист Джабикони, но жизнь сиамской кошечки навсегда изменилась, когда креативный директор Chanel стал ее владельцем. Мало того, что она была осыпана подарками, она также получила многомиллионный чистый капитал. Неплохо для кошки.

Семь фактов о самой избалованной кошке в мире:

1.У нее две горничные.

Франсуаза и Марджори - личные горничные Шупетт и они составляли ей компанию, когда Карла не бывало дома. "Даже если она спит, она не хочет быть одна. Она как шикарная леди, как содержанка со своей личной горничной", - сказал однажды Лагерфельд в интервью

2. У нее есть iPad.

Когда традиционные игрушки кота не занимают ее, Шупетт любит "работать" на собственном личном iPad.

3.Она ест за обеденным столом.

Лагерфельд относился к Шупетт как к равной, поэтому есть на полу ей не подобает. "Она обедает и ужинает со мной на столе, со своей едой", - говорит модельер. "Она не трогает мою еду. Конечно, ее блюда авторские - если быть точным"

4. Ее действия неустанно документируются.

Еще одна обязанность помощниц Шупетт - это записывать все, что она делает за день кошка. "Когда меня нет, горничные записывают в книжечки все, что она делала, от того, что ела, до того, как вела себя, если устала и не спала. За девять месяцев у нас почти 600 страниц", - делился Лагерфельд.

5. Она заработала около 3 миллионов долларов за один год

В 2015 году Карл с гордостью рассказал, что Шупетт "самая известная" и "самая богатая" кошка в мире после того, как заработала 3 миллиона долларов на двух работах - одна для немецкой автомобильной компании, а другая для японского косметического продукта. "Но не ожидайте увидеть Шупетт в рекламе кошачьего корма. Я не позволяю ей заниматься едой и тому подобным",- сказал Карл. "Она слишком утонченная для этого".

6. Ей делают маникюр каждую неделю .

Мебели в доме Карла не были страшны царапины благодаря еженедельным маникюрным процедурами. "Доктор делает ей маникюр. Она ненавидит, когда мы делаем это сами, она устраивает скандал. Но все делается глазами. Она точно знает, чего хочет", – рассказывал Лагерфельд.

7.У нее три имени.

Одного прозвища было недостаточно для четвероногой подруги модельера, поэтому он дал ей три. Ее зовут Шупетта, Принцесса Шупет или Мисс Шупет.

Илона Хатагова

Источник - Московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550606340
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