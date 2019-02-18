 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 19.02.2019
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39 золотых лицензий Кыргызстана контролирует один "инвестор" - А.Беккер (не О.Бендер)
23:42 19.02.2019

39 золотых лицензий Кыргызстана контролирует один инвестор – Александр Беккер, на законных основаниях. Об этом глава международного делового совета Аскар Сыдыков заявил на пресс-конференции во вторник.

"После сообщений в СМИ о том, что бывший сотрудник МВД КР владеет 41 лицензией на золотые месторождения, мы изучили вопрос детально. Выяснилось, что лицензий на самом деле 39, а не 41. Все в собственности группы компаний. Конечный инвестор - уроженец Кыргызстана Александр Беккер. Он хорошо известен в стране, именно он привлек инвестиций в горнорудную отрасль почти на $100 млн. Беккер был очень удивлен, когда узнал о сообщениях в СМИ. В проекты привлечены канадские инвестиции. Тот человек, который указан в СМИ (бывший сотрудник МВД – КирТАГ), просто директор компаний, который отвечал за взаимоотношения с местным сообществом. Инвесторы часто применяют такую практику, когда назначают главой группы компаний одного человека. Это совпадение, что он оказался бывшим сотрудником МВД", - дал пояснения Сыдыков.

По его словам, в данное время стоит вопрос, захотят ли инвесторы после подобных скандалов привлекать в эти проекты инвестиции.

"Нам нужно пополнять минерально-сырьевую базу страны. В данное время мы используем то наследие, которое осталось от разведывательной деятельности со времен СССР. За годы независимости мало месторождений разведано, поэтому важно поощрять поисковые и разведочные работы. В мировой практике такие компании вообще освобождают от платежей, лишь бы искали. А в Кыргызстане они платят налоги, и платят много, и продолжают работы. Они находят и ставят на баланс новые полезные ископаемые", - заключил А. Сыдыков.

Напомним, на заседании Совета безопасности КР генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов заявил, что бывший сотрудник МВД владеет 41 лицензией на месторождения в Кыргызстане.

Александр Беккер – бывший гражданин Кыргызстана, более 30 лет проживающий в Канаде. Владелец и исполнительный директор группы канадский компаний Realgold Resources Corp. and Kenadyr Mining Corp. Помимо Кыргызстана, компании ведут геологические исследования в таких странах, как Монголия, Вьетнам, Албания, Чили, Аргентина, Мексика.
Мунара Боромбаева.

Источник - kyrtag.kg
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