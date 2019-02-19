 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российские хакеры - самые быстрые, - Der Spiegel
00:05 20.02.2019

19 февраля 2019 г.
Патрик Бойт | Der Spiegel

"Только 18 минут потребуется в среднем наиболее талантливым среди российских хакеров, чтобы после первого заражения компьютера распространиться внутри сети. Быстрее их нет никого. По крайней мере, так значится в опубликованном сегодня докладе о глобальных угрозах, составленном компанией CrowdStrike, специализирующейся на информационной безопасности", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"CrowdStrike - это компания, которая возложила на российских исполнителей ответственность за атаку на руководителей предвыборной кампании Хиллари Клинтон, а также за взлом компьютерной сети Национального комитета Демократической партии", - указывает журналист Патрик Бойт.

То, что Россия сегодня готовит наиболее способных хакеров, не удивляет Дмитрия Альперовича, сооснователя и технического директора CrowdStrike. Однако его удивило то, что на втором месте оказался, например, не Китай, а Северная Корея. Для того, чтобы распространиться с одного компьютера на другие компьютеры внутри той же сети, корейским хакерам в среднем требуется 2 часа 20 минут. Хотя это значительно больше, чем время, затрачиваемое российскими хакерами, Северная Корея, по словам Альперовича, является наиболее инновационной страной среди всех стран, представленных в киберпространстве, включая США и Германию. "Возможно, у них не самые сложные инструменты, но в том, что касается достижения целей их правительства посредством интернета, они лидируют", - передает издание слова Альперовича.

"На местах с третьего по пятое в списке CrowdStrikes находятся Китай (время, необходимое китайцам для взлома сети, составляет 4 часа), Иран (5 часов 9 минут) и все криминальные группы, независимо от их происхождения (9 часов, 42 минуты)", - говорится в статье.

Тем не менее, указывает Бойт, оценивая данный рейтинг, необходимо учесть и то обстоятельство, что "CrowdStrike - это американская компания, извлекающая выгоду из максимально страшного представления ситуации с угрозами в сфере IT". К тому же, "изучив около 30 тыс. инцидентов в сфере безопасности только в 2018 году, CrowdStrike может обрисовать значительную часть угроз, но это только часть", отмечает журналист.

"Хакеров из США и Великобритании CrowdStrike, по словам Альперовича, не изучала, потому что их никогда не обнаруживали в системах клиентов. Однако он считает, что они быстрее российских хакеров: "Я предполагаю, что они возглавили бы наш рейтинг", - передает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Источник - ИноПресса
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