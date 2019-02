"Газпром" закрыл дисконт. Компания оспорила предоставление скидки турецким импортерам

00:17 20.02.2019

"Газпром" выиграл судебные споры против двух частных турецких импортеров газа. Монополия с 2017 года оспаривала действие предоставленной им в 2015 году скидки в 10%. Теперь цена для частных трейдеров, которые получали сырье дешевле, максимально приблизилась к уровню для государственной Botas.



Арбитражный суд Стокгольма встал на сторону "Газпром экспорта" в споре о цене поставок с турецкими импортерами газа Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. и Enerco Enerji A.S. Как сообщил источник "Ъ", знакомый с результатами разбирательства, российский экспортер добился через суд отмены действия скидки в 10,25% с 1 января 2017 года, которой с 2015 года пользовались эти компании. В целом в феврале 2017 года "Газпром экспорт" подал иски о пересмотре ценовых условий контрактов к четырем поставщикам: Akfel Gaz и Kibar Enerji A.S. в Стокгольмский арбитраж и ad hoc к Avrasya Gaz A.S. и Enerco Enerji A.S. Как указывала российская монополия в квартальном отчете, трибунал ad hoc вынес решение по иску к Enerco Enerji 26 октября, по иску к Akfel арбитраж принял его 20 ноября. Также до 15 февраля суд должен был вынести решение по иску к Kibar Enerji A.S., но итоги разбирательства пока не раскрывались. В "Газпром экспорте" ситуацию не комментируют.



Независимые турецкие компании, включая Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bati Hatti и Kibar Enerji, покупают у "Газпрома" около 10 млрд кубометров в год по Трансбалканскому газопроводу. Еще около 17 млрд кубометров монополия поставляет турецкой государственной Botas.



Трейдеры традиционно покупали газ дешевле, чем национальный поставщик, который может поставлять газ на субсидируемый внутренний рынок Турции, работая с нулевой прибылью или даже в убыток. Компании в 2015 году добились скидки 10,25%, которая должна была действовать до 2016 года. В 2016 году "Газпром" попытался поднять цены на время судебного спора с Botas по условиям контракта, но независимые газовые компании не согласились, посчитав скидку бессрочной. Они не стали оплачивать выросший счет за январь 2016 года, в ответ "Газпром" на 10% снизил объем поставок по сравнению с их заявками. В апреле 2016 года стороны уладили конфликт без суда, но цену на 2017 год "Газпром" оспорил уже в суде.



Турция является вторым по величине после Германии импортером российского газа. Но за последние полтора года поставки в страну существенно снижаются. Так, в 2018 году они упали по сравнению с 2017 годом на 18%, до 24 млрд кубометров, хотя в целом "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье рекордные 201,7 млрд кубометров. Основной причиной такой динамики является экономический кризис в стране. В начале 2019 года негативная тенденция продолжилась. Так, по расчетам "Интерфакса", за первые 16 дней февраля поставки в Турцию рухнули в четыре раза.



Ольга Мордюшенко